Sjukhusdirektörens närmaste man slutar med omedelbar verkan – har rätt till fortsatt lön i två år

Till DN säger Kalle Conneryd Lundgren att han slutfört sitt uppdrag. Det var också innebörden i det pressmeddelande som skickades ut från sjukhuset på onsdags. Men enligt källor till DN var det en stor överraskning när den operative direktören meddelade på ett hastigt inkallat möte med sjukhusets chefer att han skulle sluta samma dag.

– Jag kan inte svara på vad jag ska göra nu, för det vet jag inte. Men jag slutar för att jag är färdig med det uppdrag jag anställdes för att utföra, sade Kalle Conneryd Lundgren till DN i onsdags.

Han räknade upp vad uppdraget inneburit:

– Vi stod inför en situation på Karolinska då många saker på kort tid behövde åtgärdas. Alltifrån att få igång vårdleveransen för att ta hand om fler patienter till att vända ekonomin. Till att få processer, styrmodeller och it-system att fungera. Jag har gjort allt och vi har en modell som gjort Karolinska till ett av världens bästa sjukhus. Jag kan med stolthet säga att uppdraget är utfört.

Kalle Conneryd Lundgren har under de senaste två åren haft en framträdande roll i Karolinskas ledning och ofta synts tillsammans med sjukhusdirektör Björn Zoëga.

DN ställde i förra veckan frågor om villkoren när Kalle Conneryd Lundgren nu avslutar sin anställning som operativ direktör. DN har begärt att få se anställningsavtalet och avslutsavtal. Av anställningsavtalet framgår att avtalet som operativ direktör ingicks i april 2020, exakt ett år och en dag innan Kalle Conneryd Lundgren tackade för sig. Anställningen var en tillsvidareanställning med ömsesidig uppsägning på tre månader. Dessförinnan var han tillförordnad på tjänsten i ett år.

Avslutsavtalet undertecknades av sjukhusdirektör Björn Zoëga och den operative direktören dagen innan direktörens sista arbetsdag. Conneryd Lundgren har även en tjänst som överläkare på Karolinska som också upphör. Anställningen avslutas formellt den 30 juni i år. Efter att anställningen är avslutad vecklas en fallskärm ut. Direktören har, i nivå med sin månadslön, rätt till 172.000 kronor i 24 månader i avgångsvederlag, det vill säga från 30 juni 2021 till 30 juni 2023, vilket motsvarar 4,1 miljoner kronor. Den tidigare operative direktören ska enligt avtalet ”vid behov och i rimlig omfattning” i upp till 16 månader stå till förfogande för ”arbetsuppgifter, överlämning och frågor” om sjukhusdirektören anser att det är nödvändigt.

Under de sista åtta månaderna av perioden lyfter han lön men har inga arbetsuppgifter. Samtidigt har den tidigare direktören under hela under två-årsperioden rätt att ta annan anställning, men med konkurrensrestriktioner: Han har inte rätt att arbeta för svenska vårdgivare med arbetsuppgifter som innebär ansvar för produktionsstyrning, rikssjukvård, regionala programområden eller nationell högspecialiserad vård eller i annan konkurrerande verksamhet.

När DN söker Kalle Conneryd Lundgren på nytt för att ställa frågor om avslutsöverenskommelsen hänvisar han till Karolinskas kommunikationsdirektör. Han skriver i ett mejl via presstjänsten:

”Ersättningen beror ju på hur länge jag kommer att fortsätta att ha uppgifter på uppdrag av sjukhusdirektören eller ta ny anställning som inte står i strid med konkurrensrestriktionerna. Som jag har sagt tidigare så har jag inte fått sparken.”

Sjukhusdirektör Björn Zoëga. Foto: Alexander Mahmoud

DN har sökt sjukhusdirektör Björn Zoëga som svarar skriftligt. Enligt sjukhusdirektören är det inga oegentligheter som ligger bakom att direktören slutar. Han uppger att rollen som operativ direktör försvinner när Karolinska fortsätter arbetet med decentralisering och fokus på vården. Karolinska följer en ”strategisk plan” som innebär mer satsning och styrning från vårdverksamheterna, enligt Zoëga.

– Den operativa direktören har i samverkan med verksamheterna fått det på plats. När arbetet är utfört finns inte behovet av en operativ direktör och rollen försvinner därför, skriver Björn Zoëga.

Hur motiverar ni att han lyfter lön i 24 månader efter att anställningen upphör?

– Den operativa direktören är belagd med starka konkurrensrestriktioner. Orsaken till detta är att värdet som skapats under hans tid på Karolinska ägs av sjukhuset. Det är därför också sjukhuset som ska kunna sprida kunskaperna och erfarenheterna vidare, det är inget som den operative direktören ska ta med sig ut, uppger Zoëga, som lyfter att den operative direktören under de första 16 månader kommer att arbeta för sjukhusdirektören för att till exempel ge stöd kring en ny it-strategi.

– Om han under denna tid får en anställning som inte står i strid med konkurrensrestriktionerna och sjukhusdirektören bedömer att han inte längre behöver stå till sjukhusets förfogande så kan han ta anställningen och därmed förlorar han sin lön från Karolinska.

Yvonne Dellmark, ordförande för Karolinska läkarförening, berättar att de lokala fackliga representanterna informerades på ett möte den 28 april, samma dag som den operative direktören slutade. Dellmark uppger att informationen gick ut på att direktören skulle sluta för att sjukhusledningen kände sig klara med uppdraget.

– Vi fick inte veta något om extra ersättning. Det är väldigt provocerande att så mycket pengar går till en person som slutar när det finns så många som har slitit så hårt för Karolinska under det gångna året, säger Yvonne Dellmark.