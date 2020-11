Sjukhuset medger – fel när Gösta, 81, prioriterades bort från intensivvård

Gösta Andersson har fått en ursäkt från Södertälje sjukhus som medgett fel, och angett flera bidragande orsaker. Hans journal ger splittrade besked:

”Mycket aktiv pensionär. Brukar cykla Vätternrundan årligen”, anges på första bladet. Och på sid två, under rubriken ställningstagande till livsuppehållande behandling: ”0 Iva, 0 HLR, 0 respirator”, som innebar att han inte skulle få intensivvård, hjärt- och lungräddning och inte läggas i respirator.

– Så här ser en dödsdom ut, konstaterar Gösta Andersson.

Beslutet om behandlingsbegränsning låg bakom att dottern Ulrica Stigberg, den 10 april fick ett chockerande samtal från Södertälje sjukhus, dit hennes pappa tre dagar tidigare transporterats i ambulans, med feber och andningssvårigheter. Han var inte prioriterad för en plats på intensiven trots att det fanns lediga platser, som DN berättat efter ett möte med Gösta Andersson i juni.

– Jag tiggde och bad. Jag är oerhört tacksam att ha min pappa i livet, säger dottern Ulrica Stigberg.

Catharina och Gösta Andersson i Södertälje insjuknade båda i covid-19 i våras, men Gösta, 81, var mest illa däran. Foto: Barzan Dello

Gösta Andersson, 81 år, har cyklat 32 Vätternrundor och tränade för ytterligare ett lopp, när han, liksom hans fru Catharina, 78, under våren insjuknade med feber och hosta.

Gösta var mest illa däran och fördes 7 april med ambulans till Södertälje sjukhus, där han blev inlagd med konstaterad covid-19. Det lugnande beskedet med nattsjuksköterskan om att Gösta vid en försämring skulle läggas in på intensiven, vände ett halvt dygn senare till det rakt motsatta, då en läkare ringde och meddelade att Gösta blivit sämre, men att det tagits ett beslut om att han inte skulle prioriteras för intensivvård.

– Jag visste att det fanns intensivvårdsplatser lediga, annars hade jag inte stått på mig, men nu behövdes ingen sådana etisk hänsyn tas, säger Ulrica, som även hänvisade till faderns fysiska form.

På långfredagen den tionde april var hela familjen samlad, utanför mexitegelvillan i Södertälje för att för att skydda sig mot corona-smittan, och hade tät kontakt med sjukhuset. Catharina beskriver dramatiken:

– Vi var förtvivlade. Sonen sprang till slut iväg till grannen för att se om han kunde hjälpa oss att få en plats. Men just då ringde de från sjukhuset och sa att de skulle erbjuda Gösta en plats på Huddinge sjukhus, säger hon och ögonen tåras.

Gösta säger att allt detta gick honom förbi.

– Jag minns hur jag gick ut genom dörren och in i ambulansen den 7 april. Sedan har jag antecknat i almanackan den 20 april - då jag kom ur respiratorn, och hamnade i ett isolerat rum med vårdpersonal i full skyddsmundering.

Gösta Andersson, 81, är glad över upprättelsen från Södertälje sjukhus men samtidigt kritisk. ”Jag vet fortfarande inte vem som tog beslut om att ”nolla mig”. Det vill jag att Ivo:s utredning ska visa. Foto: Barzan Dello

Efter fortsatt vård på infektionskliniken på Karolinska i Huddinge, skrevs han sedan ut efter totalt 31 dagar på sjukhus. Efter halvårskontrollen på Karolinska i Huddinge är han friskförklarad.

– Läkaren sa att det inte märks att jag legat i respirator, säger Gösta och beskriver den tacksamhet han känner över vården som räddade hans liv.

Nyligen var han, Catharina och dottern även på Södertälje sjukhus, för att få ta del av sjukhusets utredning av händelsen.

– Det är bra, men det är viktigt att det följs upp nu. Jag hoppas att jag kan bidra till att inte fler drabbas.

Av sjukhusets händelseanalys som blev klar i veckan framgår flera oklarheter kring beslutet om livsuppehållande behandling, och hur det dokumenterats:

En avdelningsläkare arbetade tillfälligt på sjukhuset under våren, och saknade kompetens om sjukhusets rutiner för att fatta dessa beslut, enligt rapporten. Det bidrog till att hen skrev in beslutet i journalen, och inte på en särskild blankett. Det är oklart om beslutet var fattat innan det skrevs in, då läkaren uppger att hen inte varit delaktig. Läkaren hade heller ingen kontakt med vare sig patient eller anhöriga eller med någon kollega runt detta beslut.

De patientansvariga sjuksköterskorna reagerade å sin sida inte på avdelningsläkarens beslut, då det inte skrivits in på giltig blankett.

Catharina och Gösta Andersson i Södertälje Foto: Barzan Dello

Samtidigt identifieras brister i mallarna i det elektroniska journalsystemet. Covid-vården bidrog dessutom till nya journalmallar vilket skapade missförstånd.

I rapporten lyfts också att tidpunkten påverkade den bristande kommunikationen med patienten och närstående, då läget var mycket ansträngt på grund av pandemin.

Samtidigt uppgavs - felaktigt - att Gösta Andersson lider av högt blodtryck, hypertoni, en av riskfaktorerna vid covid-19.

– Det är helt obegripligt vad det kommer ifrån. Jag har alltid haft lågt blodtryck, och får ta det försiktigt när jag reser mig.

Gösta Anderssons granne sedan flera decennier, Rolf Skuncke, pensionerad överläkare som arbetat på Södertälje sjukhus, har hjälpt familjen med att göra en egen anmälan till Ivo och även tagit del av sjukhusets rapport.

– Jag ser sjukhusets utredning och lex Maria-anmälan som en partsinlaga. En svag punkt är att man inte får reda på hur många andra som dött eller kanske kommit till skada för att man har gjort ett felaktigt arbete. Vi vet ju inte om läkarna fått order uppifrån, säger Rolf Skuncke, som vill se en bredare utredning.

I måndags skickade sjukhuset in sin lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Ivo startade i våras en granskning av prioriteringar inom intensivvården på samtliga sjukhus i Region Stockholm, som ännu inte är klar.

DN har sökt chefläkaren på Södertälje sjukhus. Lena Sunnermalm lämnar en skriftlig kommentar:

”Södertälje sjukhus har gjort en utredning rörande den anmälan vi fått som rör beslut om livsuppehållande behandling. Den visar att vi har brustit i att följa de riktlinjer vi har, bland annat när det gäller samråd med patient och anhöriga. Den har resulterat i en åtgärdsplan som ska säkerställa och kontrollera kvaliteten i de här besluten framåt. Vi ser allvarligt på det som inträffat och har skickat in en anmälan enligt Lex Maria till Ivo, för att få en granskning av vår handläggning och våra förslag till åtgärder.”

Rolf Skuncke, pensionerad överläkare och granne med Gösta Andersson sedan decennier, tycker att utredningen har svaga punkter och vill bland annat ha svar på om fler patienter drabbats av sjukhusets bristande rutiner. ”Det kan ju hända att läkarna fått order uppifrån om att inte ge intensivvård till personer över 75 eller 80 år. Jag skulle vilja se en granskning av journaler av alla patienter som vårdats på sjukhuset och avlidit med covid-19.”, säger Rolf Skuncke. Foto: Barzan Dello

Den som spenderar ett par timmar med Gösta Andersson förstår att han är en 81-åring av en särskild kaliber. Han tycks ha svårt att sitta still. Sviten av 32 Vätternrundor började på 50-årsdagen, då han fick startplatsen i present.

– Då hade jag inte cyklat alls. Men det var bara att hänga med.

Friskförklaringen i början av september tog han som en klarsignal för att börja träna igen.

– Sedan dess har jag cyklat 55 mil i höst. Men jag kör lite kortare rundor nu, säger han, vilket innebär tre och en halv mil i stället för fem.

Det som hänt har gett nytt perspektiv på livet. Byggprojekten som alltid hängt med vid sidan av jobbet får vila nu.

– Jag insåg hur snabbt det kan ta slut, och tänkte att jag måste ju hinna vara pensionär också.

Målet är Vätterrundan nästa år, tillsammans med äldsta barnbarnet.