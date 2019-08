Skallgång efter försvunnen tolvåring i Värmdö

Pojken sågs senast vid 17:30 på lördagskvällen. Det är oklart var han då var på väg. Uppgifter som nått polis och sökorganisationen Missing People säger att han antingen var på väg till fotbollsplan vid Ösbyskolan i Gustavsberg, Värmdö, för att spela fotboll med sina vänner, eller på väg hem till en vän.

Försvinnandet polisanmäldes av pojkens anhöriga klockan 18.30 samma kväll.

– Vi var på hans hemadress på lördagskvällen. Det finns just nu ingen teori om vad som hänt och ingen misstanke om brott i nuläget. Just nu utreder vi det som en försvunnen person. Vi jobbar hårt för att försöka hitta honom, säger Per Fahlström, presstalesman på polisen i Region Stockholm.

Under söndagen kontaktade pojkens anhöriga även Missing people för hjälp med sökandet.

– Han är ung och har varit borta i flera dagar, och beskrivs som en skötsam kille, som vilken tolvåring som helst. Det väcker oro hos anhöriga och hos oss, säger Klemens Andersson, operativ chef Missing people.

Pojkens anhöriga kontaktade Missing people för att få hjälp i söndags. Foto: Lisa Mattisson

Missing people inledde under måndagseftermiddagen en sökinsats och skallgång för att söka efter pojken. Samlingsplatsen var Ösbyskolan och ett 60-tal personer slöt upp för att delta i sökinsatsen efter pojken.

– Det handlar om någons barn, det kunde ha varit ens eget, säger Natasha Pålsson, som ska delta i sökinsatsen.

Två drönare ska under dagen flyga över Ösbyträsk och Missingpeople har delats in i grupper som ska patrullera området kring Ösbynaturområden.

– När ett samtal inkommer till oss så påbörjas en process där jouren tar kontakt med bland annat polisen för att se över situationen, vi kontaktar åtminstone två anhöriga så att det till exempel inte är skilda föräldrar som använder sig av Missing people, säger Klemens Andersson.

Pojken är 148 centimeter lång och väger cirka 48 kilo. Han var vid försvinnandet klädd i blå jeans och en röd/blå tröja. Tips i ärendet hänvisas till polisen på telefonnummer 114 14.

Läs mer: Äldre man fortfarande försvunnen