Skärgårdsresenärer riskerar bli kvar på bryggorna

SL-trafiken under pandemin

● SL-trafiken har inte haft några begränsningar i trafiken eller specifika maxtak för antalet passagerare under pandemin. Trafikförvaltningen kunde själv tolka Folkhälsomyndighetens råd om ”begränsningar av antalet passagerare per fordon i kollektivtrafiken” som infördes under 2020 och gällde till den 1 juli i år.

● SL:s bussförare har kunnat skylta ”Fullsatt” ifall trängseln blivit för stor och hänvisat resenärerna till kommande avgångar eller extrabussar. Bussförare kan i dag inte neka passagerare att kliva på bussen om den inte är fullsatt.

● I mars 2020 fick SL-bussarnas passagerare börja kliva på via bakdörrarna för att skydda förarna från smitta. Framdörrarna har successivt börjat öppnas igen sedan den 6 december i fjol då SL började installera skyddsglas framför förarplatsen.

● Folkhälsomyndigheten införde den 7 januari i år rekommendationen att alla i kollektivtrafiken skulle bära munskydd i rusningstrafik, vilket gällde fram till den 1 juli. Smittskydd Stockholm, det vill säga regionens smittskyddsläkare, gick ut hårdare och gav rekommendationen att Stockholms kollektivtrafikresenärer skulle bära munskydd dygnet runt, vilket gällde från den 23 februari till den 13 juni i år.

● I mars i fjol började Trafikförvaltningen uppmana SL:s och Waxholmsbolagets resenärer att i möjligaste mån avstå från att resa kollektivt, att undvika rusningstid när de måste åka och hålla avstånd från varandra när de reser. I april 2020 hade antalet resor i kollektivtrafiken totalt minskat med nästan två tredjedelar.

Källa: Trafikförvaltningen Region Stockholm