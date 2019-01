Skolan riskerar 4,5 miljoner i vite – så ser rektorns lösning ut

Skolinspektionen vill att Järfälla kommun ska betala totalt 1,5 miljoner kronor i vite. Det handlar om två parallella ansökningar, på 500.000 kronor respektive en miljon kronor, och anledningen är olika problem på F–5-skolan Aspnässkolan som kommunen inte har lyckats komma till rätta med under flera år. Ansökningarna kom in till förvaltningsrätten den 15 januari i år.

Dessutom hotar Skolinspektionen Järfälla kommun med ett nytt viteskrav om de kvarvarande problemen inte åtgärdas senast den 23 april i år. Beloppet som nu står på spel är ytterligare 3 miljoner kronor.

– Det har ju fattats ett nytt, tredje, vitesbeslut. Det är en ny period som löper ut i april, säger Cindra Lindblom, jurist vid Skolinspektionen.

Den totala summan som kommunen riskerar att vara tvungen att betala är därför sammanslaget 4,5 miljoner kronor.

Bakgrunden är de problem som har förekommit på Aspnässkolan när det gäller bland annat bristande trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling under en längre tid. Skolinspektionen gjorde besök på skolan i slutet av 2016 och kunde då notera att det var rörigt i klassrummet vid ett flertal tillfällen i de undersökta klasserna. I protokollet beskrivs hur det ”kastas pennor över klassrummet, elever retar varandra och använder fula ord”. Det framkommer också att alla signaler om kränkande behandling inte anmäldes – och att det hade att göra med att personalen på skolan inte visste vilken typ av händelser som skulle anmälas till rektorn.

Rektorn vid tillfället, som sedan dess har slutat på skolan, berättade då också att nedsättande ord inte alltid anmäldes. Anledningen var att skolan i så fall hade ”behövt en heltidsanställd person för arbetet”.

Under en uppföljande tillsyn under hösten 2018 berättar eleverna i intervjuer att många känner sig utsatta både fysiskt och verbalt av andra elever. Av Skolinspektionens beslut framgår att elever hade blivit utsatta för ”strypgrepp, slag, sparkar, knuffar, hot och kränkningar i ord” under veckorna före myndighetens besök. Flera elever beskrev hur det ofta rådde ”kaos” i klassrummet – ibland dagligen.

Den nye rektorn medgav då också att det förekom otrygghet och kränkningar i flera klasser som man inte hade lyckats hantera. På vissa lektioner ska det ha varit problem med studiero med elever som hamnade i slagsmål på lektionerna.

Bland de övriga problemen på skolan fanns brister i det särskilda stödet till enskilda elever, i studie- och yrkesvägledningen och i det systematiska kvalitetsarbetet.

I Skolinspektionens ansökan till förvaltningsrätten framkommer att skolan har kommit till rätta med flera av problemen, och sätter därmed ner det krävda vitesbeloppet med totalt 600.000 kronor – och landar då på en ansökan om 1,5 miljoner kronor.

– Här blev det så att vi har två vitesbeslut som vi ansöker om samtidigt. Sen kan ju förvaltningsrätten besluta annorlunda, så det kan bli en annan summa, säger Cindra Lindblom.

Skolans nuvarande rektor, Anitha Sidefors, tillträdde som tillförordnad rektor den 1 april 2018 och övertog sedan formellt rektorstjänsten i juni. Hon menar att problemen på skolan har att göra med de många bytena av skolledare och rektorer på skolan tidigare, vilket har ”skapat en osäkerhet hos både personal och elever”, enligt hennes mejlsvar till DN.

Hon betonar att felet inte finns hos eleverna. ”Det är vi vuxna som behöver arbeta mer samstämmigt, ha rutiner och strukturer som är tydliga för barnen, och alla vuxna behöver vara goda förebilder för dem”, skriver hon vidare.

Anitha Sidefors menar att lösningen är att skapa ”rutiner och strukturer som tidigare har gått sönder”. Hon beskriver lösningen: ”Vi arbetar nu för att skapa en likvärdighet i alla klassrum, alltifrån veckobrevsmallar som ser likadana ut i alla klasser, till att vi skapat en ’baslektion’, en konflikthanteringsmodell, tydliga ordningsregler, rutiner för hur vi hanterar och utreder kränkningar, rutiner för elevhälsoarbetet så att alla elever får det stöd de behöver.”

Hur ser du på ditt eget ansvar för situationen?

”Jag anser att jag har ett mycket stort ansvar, och också att jag tar det ansvaret på största allvar. Vi har hunnit göra mycket, implementerat strukturer och rutiner som, tror jag, kommer att vända skolan om vi nu alla också genomför vad vi bestämt. Jag tycker att jag märker skillnad redan nu. Och jag hoppas att vi hunnit ända fram till den 23 april när Skolinspektionen kommer tillbaka till oss. Det är kort om tid, men jag är övertygad om att den här skolan har alla förutsättningar för att bli en skola där trygghet och arbetsro råder, och kan bli ’Järfällas pärla’.”

Till sin hjälp har skolan flera olika instanser, berättar Anitha Sidefors vidare. Förutom Skolverket och Järfälla kommuns resurser får skolan även hjälp från Mittuniversitetet och Skolcoacherna, ett företag som utbildar i coachning i regeringsuppdraget ”Samverkan för bästa skola”.

– Jag har goda förhoppningar om att vi ska vända trenden, säger hon och lägger till i ett mejlsvar: ”Jag tror att vi är på väg åt rätt håll, och jag vill tro att vi gör rätt saker redan nu för att åtgärda kritiken.”