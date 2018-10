Föräldrar och lärare har varit kritiska till hur Skolplattformen fungerat sedan lanseringen i augusti i år. Stora driftstörningar gjorde att många skolor undvek att använda plattformen. Under hösten har problemen fortsatt, föräldrar har svårt att logga in på plattformen, elever får sina veckobrev i ryggsäcken och lärare kan inte skriva ut klasslistor.

För att reparera den krisande plattformen används flera externa konsultbolag. De pusslar ihop de lösa delar som Skolplattformen är uppbyggd av. Sedan slutet på augusti förra året har fyra företag tillsammans fakturerat Stockholms stad drygt 60 miljoner kronor.

En konsult från företaget Gartner har arbetat med projektet sedan januari 2017. Konsulten, som kostar 2.362,50 kronor per timme, har rapporterat att han jobbat mer än 190 timmar i månaden vid 8 tillfällen. I oktober 2017 fakturerade han för 240 arbetade timmar till en kostnad av 567.000 kronor. Gartner har hittills fakturerat Stockholms stad 7,3 miljoner kronor för den enskilda konsultens arbete.

– Jag vet att vi har konsulter som har jobbat många timmar. Under den här tiden, när vi tog över från Utbildningsförvaltningen, så var det många som jobbade många timmar. Det är inte en hållbar del i det långa loppet, säger Johanna Engman som är it-direktör i Stockholms stad.

Att jobba 240 timmar på en månad blir tolv timmar om dagen, tror du att den här personen gjorde det?

– Ja, jag tror att fakturan är rätt. Jag har sett att det finns fakturor där många timmar är fakturerade, men jag vet också att några konsulter jobbat många timmar de perioder som avses, säger hon.

Två av konsultföretagen som Stads- ledningskontoret och Utbildningsförvaltningen anlitat figurerar i de ekonomiska turerna kring Nya Karolinska i Solna. Amerikanska Boston Consulting group och Arthur D Little Consulting har sedan slutet på augusti ifjol fakturerat Stockholms stad över 32 miljoner kronor för arbete med skolplattformen.

Boston Consulting groups konsulter kostar 1.872,50 kronor i timmen inklusive moms. De har fakturerat Stadsledningskontoret för 13.060 timmars arbete, till en kostnad av drygt 24 miljoner kronor.

Företaget Arthur D Little consultings personal kostar 1.937,50 eller 2.062,50 kronor i timmen med moms. De har utöver Stadsledningskontoret också fakturerat Utbildningsförvaltningen drygt 1,8 miljoner kronor för arbete med skolplattformen under samma period, trots att förvaltningen inte längre ansvarade för projektet. Den siffran räknas inte heller in i projektets budget enligt Anette Brifalk på Stadsledningskontoret.

Tillsammans med de två andra bolagen Gartner och Deloitte blir skolplattformens totala konsultnota för samma period drygt 60 miljoner kronor. Den totala konsultnotan för projektet, som inte är avslutad, är hittills 77.530.360 kronor

Den tidigare it-direktören Ann Hellenius var Stockholms stads ombud i ramavtalen med tre av de fyra konsultbolagen, som tecknades i början av 2016.

– Kostnaden för hela Skolplattformen kan tyckas stor, men utifrån budgeten för hela projektet på 695 miljoner, så hamnar kostnaden per användare, alltså elever och personal, på en engångskostnad på 4.200 kronor. Vid projekt av den här omfattningen så behöver staden upphandla externa resurser som har expertkompetens.

Men det måste väl också ställas i relation till att plattformen inte fungerar ordentligt?

– Det har jag full förståelse för, det är otroligt viktigt att man nu kommer förbi de här barnsjukdomarna som man har haft i implementeringen och får det att fungera, säger Ann Hellenius.

Skolplattformens utvecklingsbudget är 695 miljoner kronor. Stockholms stads biträdande it-direktör Christer Forsberg Philip har tidigare sagt till DN att projektet håller sig inom ramen:

– När hela projektet är över så kommer det ha kostat 675 miljoner, det är vår prognos, sade han.

Men i en rapport från slutet av september har Utbildningsförvaltningen räknat med ett underskott på 38,6 miljoner kronor i budgeten för ”Nämnd- och övergripande verksamhet”, som ett resultat av deras utökade interna personalkostnader kopplade till Skolplattformen. Pengar som inte är inräknade i Skolplattformens utvecklingsbudget.

Underskottet på 38,6 miljoner har lett till besparingskrav på flera av stadens skolor.

Tanja Schmidt Rosenström, lärare på gymnasieskolan Östra Real som tillsammans med 47 kollegor har författat ett ”öppet brev” med kritik mot Skolplattformen, delar inte Ann Hellenius uppfattning när det gäller projektets kostnader.

Och 695 miljoner kronor är väldigt mycket pengar för något som inte fungerar.

– Flera av Stockholms stad mest välfungerande gymnasieskolor har fått veta att vi går mot ett prognostiserat underskott på mellan två och tre miljoner per skola som ska sparas in, så vi får skära ner. Men underskottet beror på beslut som politiker eller förvaltningen har tagit och som vi inte kan påverka. Och ändå ska vi nu spara samtidigt som Stockholms stad har pengar till det här skrytbygget. Det är väldigt frustrerande, säger hon.

– Och den här konsulten kostar lika mycket som tre skolors underskott. Två, tre miljoner hos oss är jättemycket. Och 695 miljoner kronor är väldigt mycket pengar för något som inte fungerar.

