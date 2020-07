SL återupptar biljettkontroller

Det var i april som SL slutade med sina biljettkontroller. Nu konstaterar SL att många sedan dess har passat på att resa utan biljett. Tillsammans med minskat resande på grund av coronapandemin har det inneburit förlorade biljettintäkter med cirka 100 miljoner kronor i veckan.

– Många har sett det som ett bra tillfälle att resa, framför allt buss, utan att betala. Och på pendeltågen har vi en fördubbling av inrapporterade plankningar från stationsvärdarna, säger Claes Keisu till DN.

Han summerar läget med orden:

– Vi har en halvering av resenärer men en fördubbling av fuskare. Det är ett bekymmer.

Till skillnad från före pandemin, då kontroller gjordes ombord på färdmedlen, kommer kontroller nu att göras vid avstigning för att inte riskera smittspridning.

– Vi bedömer att det här kan göras på ett säkert sätt, säger Claes Keisu.

– Om både kontrollant och resenär sträcker ut en arm så blir det två meters avstånd.

Kontrollanterna kommer också ha handsprit och möjlighet att använda plasthandskar.

Enligt SL ligger biljettfusket vanligen på 3–4 procent per år. Under 2019 innebar det 270 miljoner kronor i förlorade intäkter. Under maj och juni i år har fusket fördubblats. I juni var det över 80.000 som hoppade över pendeltågsspärrarna, enligt vad stationsvärdarna rapporterat in.

I ett pressmeddelande säger SL:s trafikdirektör, Fredrik Cavalli-Björkman:

– Vi behöver våra biljettintäkter för att kunna köra trafiken i full omfattning, och vi delar också budget med sjukvården i Region Stockholm. Bara det faktum att vi har biljettkontrollanter ute gör att benägenheten att betala för sig ökar.