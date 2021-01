SMHI varnar för rejält snöfall i Stockholmsområdet

– Vi har ett lågtryck som rör sig norrut. I samband med det väntas nederbörd, då som snö, främst över östra Svealand, säger Moa Hallberg, meteorolog vid SMHI.

Snöfallet drar in under natten till måndagen och kommer att hålla i sig under dagen.

På grund av snöfallet kan det bli halt på vägarna. Temperaturen ligger runt noll grader och det är oklart hur mycket snö som kommer att lägga sig på vägarna.

– Det blir ju blött och fram på kvällen sjunker det ju ner på minussidan vilket gör att det då kan bli ishalka, säger Moa Hallberg.

I Stockholms län väntas omkring fem centimeter snö förutom vid Roslagskusten där det väntas upp till tio centimeter. I Uppsala län vid kusten väntas upp till 15 centimeter snö.

För större delen av övriga landet blir måndagen en mulen dag. Senare i veckan blir det kallare.