Smittskyddschef: Virusspridningen minskar i Stockholm – kan bero på viss immunitet

Antalet personer som vårdas för covid-19 minskar stadigt i Stockholm. Dödstalen går ner och natten mot onsdag vårdades inga covidpatienter på Danderyds intensivvårdsavdelning och Södersjukhuset har återgått till normalläge.

De bekräftade fallen ökar totalt sett, men det beror enligt smittskyddsläkare Per Follin på att fler lindrigt sjuka testas nu än tidigare.

Nedgången går inte att förklara med några nya åtgärder mot smittspridningen. Snarare verkar huvudstadsborna ha blivit sämre på att följa myndigheternas rekommendationer, enligt Per Follin. Folk rör sig mer ute, färre jobbar hemifrån och medierna har rapporterat om hur folk trängs på uteserveringar och badplatser.

– Sedan påskhelgen har vi fått signaler om att folk blivit mindre restriktiva i sina kontakter och folk rör sig mer, samtidigt som spridningen minskar.

Han vill inte spekulera i hur många som varit sjuka i Stockholm, men tror att en bidragande orsak till minskningen kan vara att stockholmarna har byggt upp en immunitet i befolkningen.

– Om man får signaler om att en större andel av befolkningen har skydd, med antikroppar eller t-celler, kan det vara en bidragande orsak till nedgången.

Trots att Smittskydd Stockholm får signaler på att folk blir sämre på att följa restriktionerna, så minskar antalet personer som får vård för covid-19. Foto: Roger Turesson

De så kallade t-cellerna uppmärksammas i en ny studie från Karolinska institutet, som inte är peer review-granskad än. Forskarna uppskattar att en betydligt större andel personer med covid-19 har utvecklat t-celler mot viruset jämfört med de som har antikroppar. Den senaste mätningen i Stockholm visade att 17 procent av de som testats hade antikroppar mot viruset.

Studien om t-celler kom inte som en direkt överraskning för Per Follin.

– Det var en bekräftelse på det vi har gått och väntat på. T-celler är en del av vårt immunförsvar och brukar ge en immunitet. Men antikroppar är lättast att mäta.

Enligt biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten är det sannolikt att Stockholm har byggt upp en immunitet, men han inte vill tala om en flockimmunitet. Folkhälsomyndighetens undersökningar visar även att folk har varit bra på att följa deras rekommendationer. Men flera faktorer kan bidra till den minskade spridningen, säger han.

– Det kan bero på förändrade rörelsemönster på sommaren. Det är svårt att säga vad som är viktigast i det här. Allt samspelar, säger Wallensten.

Per Follin är chef över Smittskydd Stockholm. Som högst ansvarig för smittskyddsarbetet i Sveriges hårdast drabbade region har han haft en av de mest centrala tjänstemannarollerna under pandemin, efter statsepidemiolog Anders Tegnell och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Den 66-årige läkaren berättar om epidemiläget inne i ett hörnrum på Smittskydd Stockholms kontor i anslutning till Folkhälsomyndigheten, iförd en grå skjorta och sköldpaddsmönstrade glasögon.

Under veckan har Folkhälsomyndigheten fått ett regeringsuppdrag om att hjälpa till att bygga ut smittspårningen i landet. Flera mindre drabbade regioner har byggt upp smittspårningsteam.

Men i Region Stockholm blir det ingen centraliserad, aktiv smittspårning i nuläget. Normalt sett är det den enskilde, behandlande läkaren som är ansvarig för smittspårning, men Region Stockholm ska i stället använda en modell där personer som bekräftas ha viruset uppmanas att själva höra av sig till människor de varit i kontakt med.

– Vi funderar på hur man ska använda informationen om positiva fall på ett rationellt sätt. En tanke är att lindrigt sjuka positiva fall ska bli bättre på att isolera sig och informera personer i sin närhet, så att de kan vara vaksamma mot symtom, säger Per Follin.

Syftet med smittspårning är att bryta kedjor och se till att sjuka personer isolerar sig. Men det är resurskrävande för vården, och enligt många bedömare viktigast när spridningen är låg, som när viruset först kom till Sverige.

Enligt Per Follin kan viruset ha tagit sig in i Stockholm via personer som vistats i Österrike, Frankrike, Storbritannien och USA. Foto: Roger Turesson

När det finns en samhällspridning och det inte längre går att spåra smittan är strategin att testa och spåra inte lika effektiv, enligt bland andra Anders Tegnell och KI-professorn Anders Björkman.

– Vi har fortfarande en samhällsspridning och med den volymen vi har i dag, med 2.000 nya fall i veckan, är det svårt att göra samma smittspårning som med importfallen i början, säger Per Follin.

I mars hade Smittskydd Stockholm en central roll i att aktivt smittspåra personer som besökt högriskområden. Men enligt Per Follin kan viruset ha tagit sig in i Sverige via personer som befunnit sig i andra länder än Italien, Kina, Sydkorea och Iran.

– I efterhand har vi fått veta att Österrike hade många fall och vi hade många resenärer i franska och österrikiska Alperna. Och vi hade mest fokus på norra Italien. Sedan har man även pratat om en tidigare spridning i England och USA.

Smittspårade ni inte människor som varit i Österrike?

– Nej, det ingick inte i vår falldefinition vid den tidpunkten.

Svenska Dagbladet har rapporterat om att många taxichaufförer som körde hem resenärer från Arlanda blev sjuka under den perioden. Men de smittspårades aldrig.

– De var med i diskussionen, men vi hade inte en sådan smittspårning.

Borde ni ha gjort det?

– När vi fick konstaterade fall gällde det att ta reda på när de fick sina symtom, och vi hade inte med någon taxichaufför som vi bedömde vara smittad.

Per Follin har arbetat i drygt 20 år som klinisk infektionsläkare, och blev smittskyddsläkare 2008. Först i Västra Götaland, och de senaste fyra åren i Region Stockholm. Coronapandemin är utan tvekan den mest intensiva perioden i hans yrkesliv, säger han.

– Det har varit en väldigt ansträngande och hektisk period. Men den har också varit en spännande och dynamisk period. Vi har nog aldrig haft ett så oförutsägbart virus vad gäller dess spridning.

66-årige Per Follin säger att coronavåren utan tvekan är den mest intensiva perioden i hans yrkesliv. Foto: Roger Turesson

Hela världens medier har uppmärksammat Sveriges coronastrategi. Viss rapportering har varit positiv om beslutet att aldrig stänga ner samhället, andra har varit kritiska till de höga dödstalen. Sverige har fem gånger så många dödsfall som i resten av Norden kombinerat.

Per Follin anser att Sverige har valt en bra väg.

– Jag tror att de samhällen som valt stränga restriktioner kommer att ha svårt att hålla smittan borta på längre sikt. Den kommer förr eller tidigare.

Arbetet med att skydda de äldre har däremot inte fungerat som man hoppats.

– Att vi har fått in spridningen på äldreboenden har varit ett bakslag.

Kunde ni ha gjort något annorlunda?

– Det är lätt när man tittar tillbaka, men hade man varit varse vad som skedde inom SÄBO-verksamheten och hade kunnat vara aktiv i en tidigare fas, hade man önskat att man varit det.

Hur tror du att pandemin kommer att utveckla sig?

– Det är svårt att uttala sig om. Jag tror att pandemin kommer att pågå. Vi har inte sett slutet på händelsen än, men jag hoppas att vi snart kan återgå till en normal verksamhet. Det kan säkert bli fler vågor, men hur och var de kommer att inträffa är svårt att förutsäga.

Fakta. Per Follin Ålder: 66 år. Gör: Smittskyddsläkare i Region Stockholm och chef för Smittskydd Stockholm. Bakgrund: Infektionsläkare, smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen mellan 2008-2016. Visa mer

