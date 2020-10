Smittspridning på förskolor i Stockholmsområdet

På fredagsmorgonen blev föräldrar vid förskolan Grottan i Huddinge kontaktade och ombedda att hämta sina barn. Detta sedan corona konstaterats bland personal.

– Vi har en medarbetare som har bekräftad smitta genom provtagning. Sedan har vi fler medarbetare som visar symtom och som inväntar svar från provtagning och väntar på att provtas, säger Malin Bengtsson, tillförordnad rektor på förskolan.

En förälder som DN har pratat med säger att beskedet kom hastigt.

– Vi skulle få mer information under dagen. Är ju segt om de stänger i en vecka men hälsa och välmående måste ju gå först. Jag hoppas att alla mår okej av de som drabbats. Det är en jättebra förskola, säger föräldern.

Stängningen görs för att minska risken för smittspridning.

– Barn- och utbildningsförvaltningen beslutade, i samråd med Smittskydd Stockholm, att stänga förskolan för att minska risken för ytterligare smittspridning. Anledningen till att hela förskolan stänger är att personer som uppvisar symtom finns på flera olika avdelningar. Det vill säga, hela förskolan är påverkad och inte enbart en enskild avdelning, säger Susanne Fritz, verksamhetschef förskola på Barn- och utbildningsförvaltningen i Huddinge.

Hur mår personerna?

– Vi kommenterar inte enskilda personers hälsotillstånd men tillförordnad rektor Malin Bengtsson har självfallet kontakt med medarbetare som är sjuka för att kolla hur de mår.

Vad ska man som förälder tänka på?

– Vårdnadshavare ska vara extra observanta på symtom hos sina barn och sig själva under de närmsta 14 dagarna och under denna period vara extra noga med att hålla avstånd till andra och i övrigt följa folkhälsomyndighetens råd. Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte provtagning för barn i förskola, men om ett barn uppvisar symtom ska hen stanna hemma och undvika kontakt med andra.

Det är oklart hur länge förskolan kommer att hållas stängd. Kommunen undersöker nu alternativa lösningar för omsorg.

– Som vi ser nu är det en isolerad händelse på Grottan, men vi följer händelseutvecklingen i alla våra verksamheter noga, och vidtar nödvändiga åtgärder utifrån myndigheternas rekommendationer för att begränsa smittspridningen, säger Helena Näslund, tillförordnad utbildningsdirektör i ett pressmeddelande.

Även en förskola i Hammarbyhöjden i Stockholm har drabbats hårt. 10 av 14 pedagoger har varit sjuka, fler av dem med konstaterad covidsmitta. Där har man dock valt att inte stänga förskolan men föräldrar uppmanas att hålla sina barn hemma, något som tidningen Mitt i var först med att berätta.

”På inrådan av Smittskydd Stockholm kommer vi inte att stänga förskolan, däremot uppmanas alla som kan, att hålla sina barn hemma i 14 dagar från nu. Detta för att bryta smittkedjan. Vi vill också avlasta så att de medarbetare som är friska kan ge omsorg till de barn som måste vara på förskolan”, skrev Ina Kainelainen i söndags i ett mejl till föräldrarna som Mitt i har läst.

Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka i Stockholms län. Förra veckan noterades 1.660 nya fall. Emellertid påpekar att Region Stockholm att det finns tecken på att ökningstakten avtar, vilket betyder att kurvan inte går lika brant uppåt som tidigare. Ökningen i förra veckan var 11 procent från veckan före. De två veckorna dessförinnan var ökningen 20, respektive 36 procent. Regionen tillägger dock att detta kan vara en tillfällig variation.

– Nu sätts vi stockholmare på prov igen och vi måste arbeta hårt för att slippa den skarpa uppgång som vi ser på många håll i Europa. Ställa in fester, tvätta händerna och hålla oss borta från all sorts trängsel. Det vi inte ska ställa in är besöken i vården för vården är igång och det är viktigt att inte dröja med att söka vård om man behöver det, säger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, i ett pressmeddelande.