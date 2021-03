Socialchef rundade vaccinationskö – får sparken

Det var i början av februari som socialchefen själv berättade i Aftonbladet att han blivit vaccinerad mot covid-19, trots att han inte tillhör de prioriterade grupperna.

Hur det hela gått till var dock oklart:

– Jag kan inte svara något tydligt på det, mer än att jag fick ett erbjudande och valde att tacka ja. Jag har inte bett om att få gå före, har socialchefen tidigare sagt till Aftonbladet.

Vaccineringen ledde till att chefen stängdes av och en utredning tillsattes.

Han har nu fått en underrättelse om avsked sedan utredningen visat att socialchefen och ytterligare två chefer, som inte tillhör vårdnära personal, anmälde sig till vaccineringen via en länk som skickats ut av kommunens vaccinationssamordnare.

Socialchefen hävdade i utredningen, som DN tagit del av, att han fått en ”spilldos” och därmed inte gått före i kön. Men utredaren ”noterar att den ansvarige chefen bokade tid för vaccination genom länken erhållen av vaccinsamordnaren, dagar före vaccinering och att det således inte kan ha avsett en så kallad spilldos”.

Beslutet att avskeda socialchefen har tagits i samråd med den politiska ledningen.

I ett pressmeddelande säger kommundirektören att många väntar på vaccin i den pågående pandemin och att kommunen måste värna allmänhetens förtroende i arbetet med att begränsa smittspridningen.

De andra två cheferna som vaccinerats kommer att få en varning av arbetsgivaren. Den ene av dem har i efterhand erkänt att hen gjort fel som vaccinerat sig under fas 1. Medan den andra chefen hävdar att ”man kan bli sjuk bara av att vistas i korridorerna” och anser sig ha gjort rätt som tog vaccinet. ”Chefen menar också på att denne, genom att vaccinera sig, har föregått med gott exempel med anledning av vaccinationsskepticismen som ska ha förekommit inom kommunen likväl runt om i hela Sverige”, enligt utredningen.

Vaccinsamordnaren, som skickat ut länken, har under utredningen uppgett att man under ett möte kommit överens om att även chefer ska få vaccin under fas 1 och hänvisat till en mötesanteckning från 4 januari 2021 där det står att ”även övrig icke-vårdande personal som chefer och lokalvårdare”.

Men enligt utredningen var syftet med den formuleringen att inte utesluta personer som kan komma i kontakt med patienter i sin yrkesutövning på grund av en titel.

