Socialdemokraterna: ”Regionen för en farlig sjukvårdspolitik”

Överbelastning på akutmottagningarna i Stockholm är kopplad till ökad överdödlighet motsvarande 25 dödsfall per år, visar ny forskning som DN har rapporterat om. Studien täcker in alla besök som gjorts på länets samtliga akutmottagningar under fem år och kan för första gången visa att det finns ett samband mellan en mycket hög belastning på akutmottagningarna och en ökad dödlighet.

– Den här studien gör det mycket svårare att hävda att patientsäkerheten inte är hotad när akutmottagningarna blir överbelastade, säger Björn af Ugglas, forskare i epidemilogi på KI och en av forskarna bakom studien.

Studien har väckt uppmärksamhet och oppositionen i Region Stockholm reagerar starkt.

– Det här bekräftar den bild vi har sett sedan en lång tid tillbaka på sjukhusen. Det här vet också majoriteten om, det är bara att de inte agerar, säger oppositionsregionrådet Aida Hadzialic (S).

Hon anser att majoriteten för en farlig politik där akutsjukhusen under en längre tid har varit underfinansierade, haft en underkapacitet och saknat vårdanställda.

– Det har lett till en brist på vårdplatser och därmed har inte patientsäkerheten kunnat garanteras under flera år nu, säger Hadzialic och fortsätter:

– Vartenda liv som försvinner är en tragedi. Vi måste akut omdisponera resurserna till sjukhusen för att garantera patientsäkerheten.

”Det här är en intressant studie som man ska ta på största allvar”, säger sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (S). Foto: Magnus Hallgren

Sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) säger att regionledningen är medvetna om de problem som studien visar och att det i hög grad präglat de senaste åren i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Det här är en intressant studie som man ska ta på största allvar. Den otroliga pressen på akutmottagningarna har varit en av huvudfrågorna de senaste åren och det har gjorts många åtgärder för att skapa bättre förutsättningar.

Anna Starbrink nämner bland annat närakuterna och deras roll att avlasta de stora akutmottagningarna. Och antalet besökare på regionens akutmottagningar har minskat. Men väntetiderna har inte gjort det, enligt siffror från Socialstyrelsen.

– Det finns verkligen väldigt mycket mer som behöver göras. Sjukhusen har lärt sig under pandemin, att det viktiga för att minska väntetiderna är att öppna fler vårdplatser så att man får ett flöde in på sjukhuset. Man behöver öppna fler vårdplatser för de som inte behöver vara på akutsjukhusen, framför allt på geriatriken, säger Anna Starbrink.

Att patienter faktiskt dör av överbelastningar är något som personal tidigare har larmat om och inspektionen för vård och omsorg, Ivo, gjorde oanmälda inspektioner på samtliga akutmottagningar i januari.

– Jag tycker att vi redan tar patienternas berättelser på allvar. Men det är också viktigt att sådana allvarliga avvikelser även rapporteras i våra system så att vi kan se bristerna. Det är jätteviktigt att vi hela tiden granskar, det får inte finnas någon tystnadskultur eller att man undanhåller den här viktiga informationen. Det ska upp på bordet så att vi kan lära av det, säger Anna Starbrink.

”Patientsäkerheten är hotad, om man börjar med att erkänna att det är ett problem så kan man tillsammans hjälpas åt för att det ska bli bättre”, säger Laura Björnström. Foto: Ali Lorestani

Den ansträngda situationen på akutsjukhusen, i kombination med besparingar och varsel som lades i höstas, var också den tändande gnistan för Sjukvårdsuppropet som mobiliserade vårdpersonal till protestmarscher och debatter om det som uppfattas som ett kritiskt läge.

Laura Björnström, ST-läkare och initiativtagare till Stockholms sjukvårdsupprop, säger att man redan i samband med överbelastningen på akutmottagningarna under trettonhelgen 2020 vittnade om situationen.

– Vår bild på golvet stämmer och den bilden måste tas på allvar för patienternas skull, inte avfärdas och bortförklaras. Patientsäkerheten är hotad, om man börjar med att erkänna att det är ett problem så kan man tillsammans hjälpas åt för att det ska bli bättre, säger Laura Björnström.