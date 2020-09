Socialstyrelsen: ”Rekommendationen om distansvård har vantolkats”

Socialstyrelsen har rekommenderat att fotvård, frisörer och tandvård inom äldreomsorgen skulle pausas och rutinmässiga läkarbesök kunde ersättas med konsultation per telefon eller digitalt.

Sedan dess har bland andra DN beskrivit flera fall där läkare varit frånvarande och fattat beslut om palliativ vård på telefon, utan att meddela anhöriga. I Stockholm har de fysiska läkarbesöken minskat kraftigt under pandemin, visar DN:s granskning.

– Syftet med den rekommendationen är att man inte ska ha ronder som tidigare – att varje vecka gå in från rum till rum och besöka varje patient. Det här har vantolkats. Att man skulle dra in all läkarvård – jag kan inte förstå hur en sådan idé kan uppstå i huvudet på en legitimerad sjukvårdspersonal, säger Thomas Lindén, statschefläkare och avdelningschef på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens riktlinjer för palliativ vård kom för flera år sedan. Dessutom finns en särskild skrift om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling.

– Den som bedriver hälso- och sjukvård är skyldig att känna till det – precis som att du måste kunna trafikreglerna om du kör bil.

Lindén har veckomöten med regionernas chefläkare där man utbyter erfarenheter, tips och ny kunskap, men Region Stockholm närvarar inte.

– Varför vet jag inte. Det är frivilligt att delta, säger han och fortsätter:

– De flesta regioner har tvärtom ökat läkarbesöken till särskilda boenden. Det har förmodligen, förutom minskad smittspridning, även andra kvalitetsvinster.

Det är enligt Thomas Lindén möjligt att fatta beslut om palliativ vård på distans – men för det finns ett viktigt villkor: kontinuerlig kontakt med samma läkare under längre tid.

– Man måste känna patienten – ha haft samtal om inställning till ett sådant beslut om det skulle uppkomma, och träffat patienten under förloppet. Och man har förstås samma skyldighet att ha brytpunktssamtal med patient och anhöriga innan, rådgöra med kollega, informera patient och anhöriga och dokumentera i journalen.

Har det skett övertramp?

– Det vet inte jag. Men Ivo har valt att titta närmare på detta. I större delen av landet ansvarar den lokala vårdcentralen för den medicinska behandlingen av äldre på boenden. I Stockholm har regionen upphandlat den tjänsten. Den som vinner har rätt att anlita en underleverantör. Utan att veta föreställer jag mig att det kan vara svårare att upprätthålla kontinuitet eftersom man hanterar läkarservice till äldreboenden på det viset.