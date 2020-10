Södersjukhuset har längst väntetider i Sverige

Nya siffror från Socialstyrelsen visar att besökstiden på alla akutmottagningar i hela landet ökade under 2019. Södersjukhuset i Stockholm är den akutmottagning som har den längsta medianvistelsetiden i landet – 5 timmar och 53 minuter.

För att få en läkarbedömning är väntetiden på Sös 2 timmar och 3 minuter. I riket ligger mediantiden på 58 minuter och som lägst är det på Gällivare sjukhus i Norrbotten där man i snitt endast behöver vänta 18 minuter på läkaren.

Ökningen av väntetider sker trots att antalet akutbesök minskade med 7 procent i Region Stockholm i fjol. Minskningen kan förklaras med att det har gjorts satsningar på närakuter.

Statistiken visar att äldre patienter spenderar längre tid på Sös akutmottagning än yngre patienter. De som är över 80 år har en vistelsetid på nära sju timmar.

Sari Ponzer, verksamhetsområdeschef för akuten på Sös, säger att det pågår ett ständigt arbete för att försöka korta de långa väntetiderna.

”Väntetiderna varierar under dygnet och under veckodagar och är därför en komplicerad fråga. Väntetiden påverkas av antalet patienter som inkommer per tidsenhet, utflödet från akuten vidare till slutenvård, annan vård eller till hemmet och bemanningen”, uppger Sari Ponzer i en skriftlig kommentar.

Hon framhåller att Sös har ett stort akutuppdrag och därför också tar hand om många svårt sjuka patienter som kommer med ambulans.

”Dessa patienter har hög prioritet och handläggs direkt. När många högt prioriterade patienter kommer samtidigt kan väntetiden bli alltför lång för de övriga vilket givetvis är mycket beklagligt. Därför arbetar vi med flera frågor parallellt bland annat den akuta processen som inbegriper vårdplatser och röntgenundersökningar, snabbare handläggning av patienter och hänvisning till korrekt vårdnivå enligt Region Stockholms hänvisningsstöd samt att optimering av bemanningen, speciellt avseende sjuksköterskor, en generell utmaning inom sjukvården.”

Sammantaget är vistelsetiden längre i storstadsregionerna än i övriga Sverige visar Socialstyrelsens siffror. Hälften av besöken på akutmottagningarna 2019 var längre än 3 timmar och 44 minuter – en ökning med 5 minuter jämfört med 2018.

