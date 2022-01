Södersjukhusets akut är redo för blixthalkan

På Södersjukhuset förbereder man sig nu för den förväntade halkan det kommande dygnet.

– Vi märker direkt på morgonen när det blir en dag med många frakturer. Vi har två eller tre dagar per år med extremt många halkolyckor, säger Anna Heidermark, specialistsjuksköterska och enhetsledare på Södersjukhusets akutmottagning.

För särskilda ”halkdagar” har sjukhuset upprättat en särskild krisplan. Då flyttar läkare från ortopeden ner en våning och gör bedömningar direkt i akutrummen.

– Man märker: nu har vi redan haft tio halkskador under morgonen, dags att kalla ner personal, säger Anna Heidermark.

Tisdagen kan bli en sådan dag, SMHI har nämligen utfärdat en gul varning om plötslig ishalka i stora delar av Svealand. Varningen sträcker sig från måndagskvällen fram till tisdagen.

– Under måndagen har ett regnområde passerat och under kvällen kommer kallare och torrare luft och trycker sig in, vilket gör att underlaget kan frysa på, säger Emma Härenstam, meteorolog på SMHI.

Emma Härenstam, meteorolog på SMHI, påpekar att det kan vara halkigt på vägar och gångbanor även när det är plusgrader. Foto: Vegard Wivestad Grøtt/TT

Hon påminner också om att det kan vara halt på vägarna och gångbanorna, trots att termometern visar plusgrader.

– Det kan fortfarande vara minusgrader på marken då temperaturen mäts högre upp.

De flesta som halkar och skadar sig i Stockholm tas inte till de stora sjukhusen utan till närakuterna. Till Södersjukhuset förs de som slagit sig allra värst. De vanligaste skadorna som patienter kommer in med är hand- och fotledsfrakturer, enligt Anna Heidermark.

– Man trampar snett, som man kan göra när man spelar fotboll. Skillnaden när man halkar är att man får fart och hela kroppstyngden över foten. Det blir ett större trauma än vid en stukning.

Men det är också vanligt att äldre, sköra personer halkar och bryter lårbenshalsen. Då blir halkan snarare en fråga om liv och död.

– Det är ungefär lika dödligt som en hjärtinfarkt, säger Anna Heidermark.

Akutrummet ligger precis vid ambulansinfarten. På några sekunder är vården i gång för de med ”röd prioritet”, vilket ofta innebär allvarliga frakturer där benpiporna sticker ut. Foto: Roger Turesson

I vanliga fall inkommer mellan två och tre patienter med brutna lårbenshalsar per dag till Södersjukhusets akutmottagning. När halkan är som värst brukar det handla om det dubbla.

De flesta klarar sig med livet i behåll men förlorar ofta förmågan att leva som vanligt efter att ha brutit sig sig så allvarligt.

– Tittar man ett år efteråt är det många som tappat i umgänget. Många blir rädda för att ta sig ut, man slutar gå och handla eller med aktiviteter som man haft tidigare, säger Anna Heidermark.

Sedan ett par år är den nya akutmottagningen i drift på Södersjukhuset. Mellan ambulansinfarten och akutrummen är det nu bara ett fåtal meter. På några sekunder kan vården vara igång för den som fått en så kallad ”röd prioritet”, vilket ofta innebär allvarliga frakturer där benpiporna sticker ut.

”Tittar man ett år efteråt är det många som tappat i umgänget. Många blir rädda för att ta sig ut, man slutar gå och handla eller med aktiviteter som man haft tidigare”, säger Anna Heidermark om lårsbensskadade äldre. Foto: Roger Turesson

– Här inne görs de första bedömningarna. Ambulanspersonalen kommer in och ger sin rapport, vi ser till att patienten är stabil, många är chockade och ofta kalla när de kommer in efter halkolyckor.

Efter det första omhändertagandet i akutrummet bär det vidare till röntgen och sedan till ortopeden för operation för personer med svåra frakturer.

Antalet varningar för halkor har hittills under vintern inte varit fler än normalt – men när Södersjukhuset gick upp i stabsläge i mitten av december förra året var det bland annat på grund av ökat vårdbehov på ortopeden.

Läs mer:

Efter klagomålen – Stockholm bekämpar halkan med ny metod

Han halkade och bröt fotleden på tre ställen: ”Det bara small till”