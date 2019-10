Soptipp i Huddinge har blivit ett paradis för Stockholms rovfåglar

Den sista biten ut till platån i naturreservatet i södra Huddinge är som tagen ur en saga, omgärdad av höstlöv i en varierande skala från halmgult till rostrött kör man på en smal böljande grusväg för att till slut komma fram till en backe som är precis för brant för att det ska kännas helt säkert att testa att köra upp för den utan fyrhjulsdrift.

Ovanför backen väntar en platå vars flora skulle kunna lura besökaren att denne befann sig på en ödslig steppmark någonstans, om det inte vore för rökpelaren och ljudet från återvinningscentralen som ligger precis nedanför. Platån är en av de bästa platserna i hela länet för den som vill se en rovfågel.

En havsörn spanar från en trädtopp på Sofielundstippen. Foto: Kevin Chang

– Så gott som alla revir i Stockholms län är upptagna, det börjar bli ganska trångt bland örnarna, men på rätt ställe i stan kan man nästan få se havsörn dagligen. Sen måste man ju känna igen den också, i luften ser den ut ungefär som en flygande ladugårdsdörr, säger Richard Vestin som är naturguide i Huddinge kommun. Han är också ornitolog och tillsammans med sin radarpartner Nicklas Johansson, ekolog vid miljö- och bygglovsförvaltningen i kommunen, har de hittat precis rätt ställe att få se havsörnar och andra rovfåglar som uppehåller sig i Stockholmsregionen.

I luften ovanför Sofielund syns kråkor och kajor tillsammans med småfåglar som ger varningsläten. Ovanför oss flyger några vaksamma korpar, och Richard och Nicklas berättar att de verkar oroliga.

– Rovfåglarna sitter ofta i träden och spanar ned på flockar av mindre fåglar. De tittar efter svagheter, någon som haltar eller ser lite långsam ut i reaktionerna. Då attackerar de direkt. Här finns också blommor och insekter som inte finns på andra platser i landet. Det för givetvis med sig mindre fåglar, vilket gör att de större fåglarna kommer, säger Nicklas, och berättar att fler och fler rovfåglar även börjat röra sig inne i stan.

– Duvhöken häckar nu ganska långt in i Stockholm, eftersom det finns en del gamla träd där. Sen finns det också många byten, råttor och duvor drar till sig rovfåglar. Tornfalken har också lärt sig att häcka i kyrkor och i små hålrum högt upp i staden, fyller Richard i.

”Duvhöken häckar ganska långt in i Stockholm, eftersom det finns en del gamla träd där”, säger Rickard Vestin. Foto: Kevin Chang

Det märks att både Richard och Nicklas blir exalterade när de får berätta om sina favoritfåglar.

Som många andra höjder i Stockholm är den här platsen i Sofielund i Huddinge ett resultat av stockholmarnas avfall, under marken ligger sopor som slängts sent mellan tidigt 70- och sent 90-tal. Uppe på platån finns små röda stugor, som placerats ut för att dölja de mätstationer som finns för att kunna upptäcka om gas från sopberget nedanför sipprar upp genom ytan.

Rovfåglarna får kalasa på vilt som har dött i trafiken. Foto: Kevin Chang

Det ser minst sagt makabert ut på platsen där de dödade djuren lags ut. Lukten påminner om en köttdisk strax innan stängning, synen är desto mer rå. Ett halvätet rådjur utan ögon (just ögonen är en delikatess för rovfåglarna), ett par klövar från ett vildsvin, och en helt urgröpt hud efter en stor hare. Och så fullt av gnagda skelett- och benbitar överallt. Ett litet axplock av vad som förolyckas på vägarna runt om i Stockholm blandat med djur som dött av andra mer eller mindre naturliga anledningar runt om Stockholm.

– De utlagda djuren är ju främst till för fåglar, men det händer även att rävar och andra djur kommer hit och käkar. Det kan vi ju inte stoppa, så länge det är rävar från Huddinge kommun gör det inget, säger Richard med glimten i ögat.

”De utlagda djuren är ju främst till för fåglar, men det händer även att rävar och andra djur kommer hit och käkar”, säger Richard Vestin. Foto: Kevin Chang

Richard Vestin och Niklas Johansson hoppas att fler stockholmare kommer ut till platån i Sofielund för att öka sina kunskaper om Stockholms flora och fauna. Utsikten uppifrån den gamla soptippen är imponerande, vyns skyms inte åt något håll och himlen sträcker sig ned i alla riktningar. I nordost kan man skymta Stockholms innerstad.

– Man får dels en bra bild av vilka djur och vilken natur som finns, eller kan finnas här i Stockholm, när man kommer hit upp. Dessutom får man lite perspektiv på vardagen. Det är väldigt lugnande. Man känner på något sätt hur stressen avtar och hur man går ned i vilopuls här uppe, säger Niklas Johansson.

