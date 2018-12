Spårviddshindren vid Slussplan har varit ett av stans mest underhållande trafikhinder de senaste åren. Hindrets utformning, med en metallbåge i mitten av ett djupt hål, har ställt till det för en rad bilister som chansat och försökt köra över, trots att hålet är för brett och metallbågen för hög för att en medelstor bil ska kunna ta sig över oskadd.

Hindret blev så omtalat för alla trafikincidenter att en SVT-dokumentär spelades in om fenomenet. Filmaren Johan Palmgren dokumenterade en rad dramatiska passager över hindret, som var tänkt att hejda bilister med avsikt att köra vägen från Skeppsbron bort mot Slussen eller Munkbron.

Men nu är spårviddshindren borta – i alla fall tillfälligt. I samband med en trafikomläggning har hålen fyllts igen med asfalt.

Läs också: Skärpning av skyltningen vid spårviddshindret efterlyses

Men det ena spårviddshindret är snart tillbaka igen. Redan i morgon tisdag väntas det vara på plats.

– Bägge hindren är borta sedan vi flyttade ut arbetsområdesgränsen. Det ena kommer förbi borta och det andra flyttar närmare fasaden, säger Eva Rosman, kommunikationschef för Projekt Slussen.

I samband med att arbetsområdet utökas blir det en trafikomläggning i Gamla stan. All trafik från norr till söder går via Skeppsbron som blir enkelriktad medan all trafik i motsatt riktning går via Munkbroleden. Detta innebär till exempel att busshållplatserna på Skeppsbron försvinner.