1. Cirkusskola på Skansen

Spendera lovet på Skansen! Här finns en massa olika aktiviteter som passar alla. Du åka skridskor, grilla korv, åka spark och kälke eller prova på ponnyridning. Du som är frusen och vill vara inomhus kan lyssna på sagor i Bollnässtugan eller varför inte gå på cirkusskola.

Varje lördag från och med sportlovet till och med april kan du som vill prova på cirkusskolan som Skansen anordnar. En aktivitet som varit uppskattad under flera år av barn i alla åldrar. Här får du chansen att bland annat gå på lina, jonglera med dukar, rocka rockring och klättra i tyg under ledning av riktiga cirkusintruktörer. Hit kan du komma som total nybörjare.

– Vi har olika typer av svåra och lätta aktiviteter som passar alla barn, säger Anna Franzon producent på Skansen.

Skolan kommer att hålla till i Bragehallen där Skansen haft cirkusföreställningar i hela 45 år. Varje söndag hålls en föreställning där cirkusartisterna som uppträder är mellan 9 och 17 år, alla har gått eller går fortfarande på cirkusskolan.

Mellan 11-16 är det drop-in på cirkusskolan med fri entré då är du välkommen in i värmen för att prova din balans och dina akrobatiska färdigheter.

– Detta brukar vara uppskattat av både barn och vuxna, som även dem är välkomna att delta, säger Anna Franzon.

När: Cirkusskola lördagar t.o.m. 20/4, samt vardagar 25/2-1/3. Cirkusföreställningar söndagar t.o.m. 21/4.

Var: Skansen. Djurgårdssätten 49-51.

Pris: inträde Skansen: barn 4-15 år 60 kr vuxna 125 kr. Cirkusföreställningen: barn 2-15 år 30 kr vuxna 50 kr.

2. Gör din egen film på Naturhistoriska riksmuseet

Med hjälp av Stockholm Filmfestival Juniors filmpedagoger kan du som är 6-16 år under tre tillfällen göra din egen film. Filmgenre väljer du själv och kläder som passar till det finns att låna. (Vill man inte gå på filmverkstaden finns det en hel del annat att undersöka på museet med fri entré till alla utställningar.)

När: 26-28/2 10.00-13.00 och 14.00-17.00 (kom en kvart innan start.)

Var: Frescativägen 40.

Pris: 150 kr per barn.

3. Drop-in verkstad på Moderna museet

En aktivitet för både vuxna och barn. Här kan alla från fyra år och uppåt komma och pyssla på Moderna museets verkstad. Det börjar med en guidad visning av utställningen ”Gilbert & George: The Great Exhibiton”. Därefter kan alla som vill göra collage och annat pyssel i verkstaden. Alla barn har fri entré och får ta med sig en vuxen.

När: 26/2-2/3 kl. 12.00-16.00.

Var: Slupskjulsvägen 7-9.

Pris: fri entré.

4. Åk Hasaloppet, inomhus!

Utmana familjen på inomhusskidor när Nordiska museet anordnar Hasaloppet, det är som Vasaloppet fast inomhus och en lite kortare sträcka. Du kan även prova på curling och dansa loss på sportlovsdiscot på museets afterski. En aktivitet som passar för hela familjen.

När: 23/2-3/3 10.00-17.00.

Var: Nordiska museet. Djurgårdsvägen 6-16.

Pris: fri entré för barn under 18 år. För vuxna kostar det 140 kr.

5. Klättra i Telefonplan

Under tre dagar på Klättercentret i Telefonplan har du möjlighet att prova på. Klättra ensam eller i grupp i en och en halv timme. I priset ingår klättersele och skor.

När: 25/2-1/3.

Var: Tellusgången 22-24.

Pris: 250 kr.

Foto: Daniel Karmann/TT

6. Fortnitepyssel på Spelmuseet

Kom och prova på både retrospel och nya spel, gå en tipspromenad och gör Fortnitepyssel. Passar för alla åldrar och barn under fem år går in gratis.

När: 23/2-3/3 kl. 10-16.

Var: Markvardsgatan 2.

Pris: 60 kr i entré. Under fem år gratis.

7. Liljevalchs konstutställning

Under hela våren är utställningen öppen. Här kan du se alla möjliga konstiga, roliga och vackra konstverk. Konstnärer från hela Sverige som oftast är helt okända får ställa ut här och vem som helst får komma och kolla och köpa om man vill. Om du är under 18 går du in gratis.

När: Pågår hela våren. Måndag 11-17 tis-tor 11-20 fre-sön 11-17.

Var: Djurgårdsvägen 60.

Pris: 80 kr för vuxna. Under 18 år gratis.

8. Sportlov på stadsbiblioteket

Under hela sportlovsveckan erbjuder stadsbiblioteket olika aktiviteter för barnen. Lyssna på sagostund, lerpyssla eller skapa din egen musik. Passar för dig som är 3-12 år.

När: 25/2-1/3.

Var: Sveavägen 73.

Pris: fri entré.

9. Åk skridskor i Hellasgården

En helt gratis och rolig aktivitet som hör sportlovet till. Dessutom kan du ta en paus på Hellasgårdens Sjökafé mellan varven. Har du inga skridskor går det att hyra på plats.

När: öppet hela lovet.

Var: Ältavägen 101 i Nacka.

Pris: att hyra skridskor kostar 160 kr/timmen.

10. Hoppa dig trött i trampolinparker

På trampolinparkerna Bounce i Heron city eller Jumpyard i Barkarby kan du prova på hoppstilar som Free Jump, X-park och Freerun eller ta dig över hindrena i Ninja-banan. Hela lovet är det öppet för dig som vill göra av med lite energi.

Bounce

När: 25-28/2 10-20 1/3 10-21 2/3 9-21 3/3 9-20.

Var: Heron city, Kungens kurva.

Pris: 150 kr för en timme, 200 kr för två timmar. Familjebiljett kostar 450 kr.

Jumpyard

När: 25/2-1/3 10-20 2/3-3/3 9-21.

Var: Veddestavägen 15.

Pris: En timme kostar 150 kronor.