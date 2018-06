Spricka i rödgrönrosa majoriteten i Stadshuset

När kommunfullmäktige i Stockholms stadshus sammanträder nästa gång har stockholmarna redan gått till val. Måndagens möte blev därmed den sista ”riktiga” träffen innan makten fördelas på nytt.

Många beslut avhandlades inför deadline. Framför allt var det många ”strategier” och diverse ”program” som röstades igenom utan några större mankemang. 550 miljoner ska läggas på ett reinvesteringsprogram för gatytor och Stockholm fick både ett idrottspolitiskt program och en strategi för ”det rörliga friluftslivet”.

Läs också: Poetiskt i stadshuset när trafik och äldre var i fokus

Först när etiska riktlinjer för utomhusreklam stod på agendan brände det till – på ett oväntat vis. Moderaternas Cecilia Brinck var öppet kritisk, vilket var väntat, men mindre förutsägbart var socialdemokraten Martin Engmans utspel – där han mer eller mindre anklagade Feministiskt initiativ att sträva mot en totalitär regim i och med att de vill förhandsgranska utomhusreklamen innan den sätts upp.

Helst vill de se en helt reklamfri stad, meddelade Malin Ericson (Fi). Detta för att ingen ska behöva sexualiseras eller objektiviseras, eller lida men av de normer som Ericson anser att reklamen förmedlar.

– Det finns många som faktiskt vill sexualiseras. Vem är jag att sätta mig över en sådan sak? Leve den fria sexualiteten, sa Martin Engman som tyckte att det fanns spår av moralism i Feministiskt intiativs förslag i beredningen av ärendet.

– Det kanske kan hända att du har en önskan att sexualiseras, men ganska många har inte det. Du kan hitta ett bra ställe att bli sexualiserad på, men i det offentliga rummet hör det inte hemma, svarade Malin Ericson (Fi).

Läs också: Sverigedemokraterna kan bli vågmästare i Stadshuset