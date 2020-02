Stabsläget på Södersjukhuset hävt

Det var igår vid 13-tiden som Södersjukhuset gick in i stabsläge på grund av vårdplatsbrist. Anställda har vittnat om en kaotisk situation, då över 30 patienter väntade på vårdplats på akutmottagningen söndag morgon.

Sjukhusets vd Mikael Runsiö sade till DN att trycket mot sjukhuset ökat under veckan och kulminerat under helgen. Han beskrev också att det varit problem att skriva ut patienter från Södersjukhuset till exempelvis geriatriska avdelningar i regionen. Han talade också om influensa och vinterkräksjuka som faktorer som påverkar att sjukhuset tvingas upp i stabsläge.

Så sent som under trettonhelgen stoppades ambulansintaget på Sös under fyra timmar, efter att trycket på sjukhuset blivit extra högt på grund av IT-problem på Karolinska i Huddinge.

Oppositionen är kritisk och menar att stabsläget som är Södersjukhusets andra stabsläge sedan årsskiftet, riskerar att upprepas.

– Våra sjukhus är underfinansierade och det har de varit länge. Vi saknar vårdplatser och har inte tillräcklig bemanning så vi klarar inte av topparna. Det här kommer att komma tillbaka gång på gång på gång, säger oppositionsregionråd Aida Hadzialic (S).

Det är inget politiskt spel, det handlar om människoliv som i värsta fall kan stå på spel.

Nu kräver hon en politisk samling över blocken.

– Jag har bett Irene Svenonius att sätta sig ned med oss här och nu och på riktigt se till att vi finner mer resurser för att få ordning på detta. Patientsäkerheten är hotad och det är människor som på riktigt far illa. Det här är inget politiskt spel, det handlar om människoliv som i värsta fall kan stå på spel, säger Aida Hadzialic.

Både finansregionråd Irene Svenonius (M) och hälso- och sjukvårdsregionråd Anna Starbrink (L) vill avvakta med en kommentar.

Sverigedemokraternas gruppledare Gabriel Kroon besökte själv Södersjukhuset vid femtiden på söndagseftermiddagen och beskriver läget som kaotiskt.

– Alla möjliga vårdplatser var upptagna och patientbäddar stod uppradade i korridorerna. Vissa patienter vårdades sittandes. Personalen berättade att det har varit kaos hela veckan. Vissa patienter som hade fått vänta i över tio timmar frågade om det inte var bättre att åka hem. Det är absurdt att svensk sjukvård kan vara så här, säger Gabriel Kroon (SD).

Han kräver nu omgående mer pengar till akutsjukhusen som han uppskattar saknar mellan 200 till 400 vårdplatser.

– Vi kräver att region Stockholm allokerar de pengar som krävs för att öppna upp vårdplatserna. Varken den socialdemokratiska sjukvårdsministern eller den alliansledda regionledningen har gjort tillräckligt för att utöka vårdplatserna. Vi behöver akut omprioritera pengar för fler vårdplatser – stabslägen kan inte vara norm under helgerna, säger Gabriel Kroon.

Sjukhusledningen på Södersjukhuset sitter samlad, och en analys håller på att tas fram som enligt presstjänsten ska kommuniceras runt lunch.

Läs mer: Stabsläge infört på Södersjukhuset