Stadsgårdsleden avstängd längre än planerat

Guldbron har under de senaste veckorna tvingats stanna i Medelhavet på grund av hårt väder. Under onsdagen ska ovädret ha lugnat sig, och fartyget passerade under förmiddagen Gibraltarsundet.

Fartyget beräknades till en början anlända svenskt vatten runt den 15 februari, men på grund av en kraftig försening väntas bron nu istället komma fram i slutet av februari.

Under fredagen stängdes Stadsgårdsleden av – trots att Guldbron alltså inte var på plats. Förseningen har orsakat växande problem för varje dag som leden behövt hållas stängd. Eva Rosman utesluter inte att det oberäkneliga vädret kan medföra ytterligare förseningar.

– Det är klart att det är frustrerande. Men vi har nu planerat en förlängd avstängning av Stadsgårdsleden som sträcker sig till och med torsdagen den femte mars. Men det kan som sagt komma att förändras på grund av väderlek, fartyget är extra känsligt, säger hon.

Stökigt väder har fördröjt transporten av guldbron. Foto: Skanska

När fartyget med bron nu är på väg ut i Atlanten försöker man förbereda så mycket så möjligt innan ankomsten. Alla från gående till cyklister och bilister påverkas av avstängningen.

Nacka- och Värmdöbor är särskilt drabbade då de så kallade C-bussarna från Nacka och Värmdö inte går till Cityterminalen under avstängningen.

– Vi har inte fått in några särskilda synpunkter på avstängningen, men har följt sociala medier där man ser att folk påverkas av trafiksituationen. Det är ju olyckligt, för en del har det påverkat jättemycket, säger Eva Rosman.

