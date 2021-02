Stockholm får interaktiv brottskarta inspirerad av modell från New York

Stockholmarnas oro var i fokus för trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) när Region Stockholm under hösten tillsatte en trygghetskommission för att stävja kriminalitet och öka känslan av trygghet. Kommissionen gör nu ett första konkret avtryck i trygghetsarbetet: Under våren lanseras en digital karttjänst där allmänheten kan ta del av detaljerad information om vilka typer av brott som sker på olika ställen i regionen.

– Det är Sverigeunikt på sättet man sammanställer och presenterar brottslighetens utbredning från en övergripande, aggregerad regional nivå ner till i praktiken näst intill ner till kvartersnivå, säger Kristoffer Tamsons.

Regionrådets entusiasm är tydlig när han talar om karttjänstens funktioner och potentiella nytta. Inspirationen till initiativet har hämtats från New York som under 70- och 80-talet var ökänt för sin höga brottslighet, men som successivt har pressat ner denna. Den amerikanska storstadens polismyndighet NYPD har under lång tid använt sig av ett statistiksystem som kallas CompStat, vilket Region Stockholm har studerat.

– Jag har haft nöjet och äran att besöka polisen i New York. Där jobbar man extremt metodiskt på det här sättet med att sammanställa statistik, säger Kristoffer Tamsons.

I karttjänsten kan man på ett lättöverskådligt sätt se vilka olika typer av brott som begås i olika delar av staden. För att presentera den mest relevanta informationen för medborgarna fokuserar man på så kallade livskvalitetsbrott som exempelvis skadegörelse, fordonsbrott, narkotikabrott, inbrott och annan brottslighet som tenderar att drabba en bred allmänhet.

– Det finns gott om statistik och rapporter, men att samla ihop det på det här viset, framför allt med den här utgångspunkten i livskvalitetsbrott, det har inte gjorts tidigare, säger Kristoffer Tamsons.

Förväntningarna var stora när trygghetskommissionen tillsattes den 22 september förra året. Ordförande är Kristoffer Tamsons, men ansvaret för att leda kommissionen ligger på Magnus Lindgren, före detta polis och generalsekreterare för stiftelsen Tryggare Sverige.

– De här brottstyperna är de som alltid hamnar högst upp för näringsidkare och allmänhet, säger han.

”Jag har haft nöjet och äran att besöka polisen i New York. Där jobbar man extremt metodiskt på det här sättet med att sammanställa statistik”, säger trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M). Foto: Allis Nettréus

Magnus Lindgren betonar vikten av att ha djup kunskap om vilka typer av brott som faktiskt sker på olika ställen i Stockholmsområdet så att regionen, kommunerna, polisen och civilsamhället tillsammans kan göra det som behövs för att öka tryggheten för medborgarna.

I karttjänsten är Stockholmsregionen indelad i 1.364 basområden som färgas mörkare ju fler brott av en viss typ som begås där.

– Här kan man gå ner på basområdesnivå och se vilka problem man har här. Det visar vad vi ska prioritera, säger Magnus Lindgren.

Bakgrunden till lanseringen av trygghetsrådet var uppgifter från Brottsförebyggande rådet, Brå, som visade att invånarnas oro i Stockholmsregionen hade ökat från en konstant nivå på 18 procent 2011–2015 till 27 procent i mätningen 2018. Den digitala karttjänst som nu är på väg att rullas ut är en del av den första rapport som formellt ska lämnas in den 31 maj i år. Slutrapporten kommer sedan den 30 november.

Magnus Lindgren berättar att arbetet utgår från etablerade teorier inom forskarvärlden.

– Vi har försökt göra en så kallad hot spot-analys. Vi vet att all brottslighet sker av en orsak. Den är sällan slumpvis fokuserad utan sker i tid och rum enligt ett visst mönster.

Denna analys är enligt Magnus Lindgren ofta använd i teorin, men hittills inte i praktiken – förrän nu.

– Alltför ofta tenderar man att använda en grovkalibrig hagelbössa när man ska sätta in åtgärder, och håller tummarna att något ska träffa målet. Men utifrån en sådan här hot spot-analys så kan man allokera resurser till de tider och platser där brotten tenderar att ske.

Det är ett välkänt faktum att olika områden i Stockholmsregionen är olika hårt ansatta av brottslighet. Men varken Magnus Lindgren eller Kristoffer Tamsons oroar sig för eventuella risker att ytterligare stigmatisera utsatta områden.

– De som har mest att vinna på det här är de som bor i de som är mest utsatta, säger Magnus Lindgren.

Kristoffer Tamsons slår också ett slag för att enskilda medborgare ska kunna känna att det finns en poäng med att anmäla brott och att de med mer information kan ställa krav på att tryggheten ökar i just deras område.

– Statistik om hur det ser ut när det gäller otrygghet och brottslighet måste finnas lättillgänglig och bli var mans egendom, alltså något som alla kan ta del av och som alla på ett enkelt och bra sätt kan skaffa sig en bild av, säger han.

Läs mer: Stockholms finansborgarråd: ”Trenden med ökande otrygghet verkar vara bruten”