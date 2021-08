Stockholm har tagit emot 200 kvotflyktingar från Afghanistan på en vecka

De 200 personer som kommit till Stockholm är tidigare lokalanställda i Afghanistan. I siffran ingår deras familjer.

– Det är en hederssak att personer som har stöttat svenskars arbete utomlands ska få skydd i Sverige, anser socialborgarrådet som ansvarar för socialtjänstens mottagande av nyanlända i Stockholm.

Rent praktiskt har personal från socialjouren mött upp de personer som evakuerats från Kabul i Afghanistan och flugits till Arlanda. Där ifrån har de slussats direkt till ett förberett boende eller i vissa förekommande fall till vård.

Som DN tidigare berättat har Stockholms stad inarbetade rutiner för att i normala fall ta emot runt 600 kvotflyktingar per år. Den stora skillnaden under veckan som gått är att så många tagits emot på så kort tid. Enligt staden har det dock funnits lägenhetsboende till alla via Stockholms bostadssociala resurser. Lägenheterna ligger spridda runt om i Stockholm.

Nu är planen, som vid allt mottagande av kvotflyktingar, att man snabbt ska komma igång med inslussningen i det svenska samhället.

– Barnen ska in i förskola och skola, föräldrarna ska pekas in mot utbildning och jobb – precis som alla andra som kommer hit, har Jan Jönsson tidigare sagt till DN.

I dagsläget är Stockholm berett att ta emot ytterligare 150 personer inom kvotflyktingsystemet, men sedan överlåter man åt andra kommuner att ta över.