Stockholm rustar för en sommar där många stannar i stan

Stockholms stad presenterade på tisdagen hur man rustar inför sommaren. Finansborgarrådet försäkrade att man bemannat verksamheterna så att alla ska kunna ta semester.

– Den här sommaren kommer att vara annorlunda. Men vi står beredda att möta sommaren. Dels ska våra medarbetare få efterlängtad semester, vi har bemannat upp i vård och omsorg. Vi kommer också att köpa in allt vi kan för att säkerställa att vi har lager av skyddsutrustning, säger finansborgarrådet.

Staden ska också tillsätta en oberoende utredning i spåren av pandemin och bland annat utvärdera krisledningsarbetet och äldreomsorgen.

– Syftet är att vi ska stå beredda inför en eventuell andra våg. Vi kommer att göra fördjupade analyser och en utvärdering av insatserna, säger Anna König Jerlmyr.

Staden lanserar även en särskild sommarsajt eftersom man räknar med att många kommer att stanna kvar i stan under semestern. Där kommer man även att via en chattbot att tipsa om aktiviteter och vad staden kan erbjuda under sommaren.

– Just nu finns 200 aktiviteter och vi räknar med att kunna erbjuda det tredubbla. Vi har avsatt en miljon extra som idrottsföreningar kan söka för att erbjuda aktiviteter för barn och ungdomar, säger Karin Ernlund (C).

Staden kommer att hålla bibliotek, badplatser, skejtparker, bollplaner och alla sommarverksamheter öppna som vanligt. Samtliga borgarråd poängterade dock vikten av att fortsätta tillämpa social distansering.

– Utnyttja alla våra grönområden. Samlas inte i Rålambshovsparken och trängs där. Vi måste se till att det inte blir för trångt i staden, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Den första juli tar staden över hela ansvaret att kontrollera och krogar och serveringar så att de följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tidigare har Smittskydd Stockholm fattat beslutet om att stänga krogar.

– Vi kommer att vara mycket effektivare och snabbare om det blir för trångt på uteserveringar och räknar med att ha en bra uppsikt över staden hela sommaren, säger Daniel Helldén

Socialborgarrådet Jan Jönsson (L) uppmanade också alla stockholmare att vara vaksamma på barn som kan fara illa under sommaren. Han vädjade även till föräldrar med tonårspojkar att vara extra uppmärksamma på var deras söner befinner sig.

– Håll extra koll på era tonårspojkar i sommar. Det är fullt rimligt att ha en fast tid när de ska vara hemma. Många föräldrar behöver växla upp sitt föräldraansvar, säger Jan Jönsson (L).

Äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) meddelade att staden ska se till att öppna äldreboenden som haft besöksförbud sedan den 18 mars för utomhusbesök i sommar.

– Vi kan inte låta en hel sommar passera utan att våra äldre på boenden får träffa anhöriga, men det ska ske utomhus på ett coronasäkert sätt. Stadsdelarna kommer också att starta upp utomhusaktiviteter igen för de äldre, säger Erik Slottner (KD).

