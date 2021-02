Stockholm stad kan inte lösa problemen med byggsäckar

Användningen av byggsäckar som uppsamlingskärl för material och avfall från bland annat renoveringar av fastigheter har ökat kraftigt under de senaste decennierna i Stockholm. Det är särskilt påtagligt i innerstadsdelarna.

– Det är inte bara det att byggsäckarna ligger i vägen och gör att folk ramlar och slår sig, det är skräpigt också, det fylls ju på med annat skräp och försvårar för trafikkontoret att utföra sitt renhållningsuppdrag, säger Daniel Helldén.

Hur kunde det bli så här?

– Det beror på den lagstiftning vi har när det gäller ordningslagen och vem som får göra saker på våra gator. Polisen är de som ger tillstånd och sköter tillsynen, vi är bara en remissinstans. Vi får inte flytta på säckarna hur som helst, vi får inte utreda vems de är. Den här lagstiftningen togs när vi i princip hade kommunala poliser, då hängde det mer ihop, nu har det glidit isär, säger Daniel Helldén.

Daniel Helldén vill ha ny lagstiftning för att kunna lösa problemet med byggsäckar på trottoarerna. Foto: Alexander Mahmoud

Stockholms stad har vid flera tillfällen under de senaste åren, mer systematiskt, polisanmält icke-tillståndsgivna byggsäckar på offentlig plats. Responsen från polisen har i stort sett varit densamma vid varje tillfälle – att anmälningarna är lönlösa då de här brotten är svårutredda och polisen behöver prioritera annan brottslighet.

Polisen har också vädjat till staden om att pausa, eller helt avbryta, polisanmälningarna av byggsäckar då den stora mängden har överbelastat polisens system. Anmälningarna har i princip lagts ner med vändande post.

– Det blir absurt. Vi ska inte ens anmäla, varför skulle folk då söka tillstånd? säger Daniel Helldén.

De flesta byggsäckar som placeras ut på offentlig plats i Stockholm saknar polistillstånd. Under hela 2020 har det endast utfärdats nio polistillstånd och under 2019 utfärdades totalt åtta stycken, inga ansökningar om byggsäckar har avstyrkts. Samtidigt mottog trafikkontoret nära 2.000 klagomål på byggsäckar bara under 2020.

Daniel Helldén säger att byggsäckarna inte bara står i vägen, de tenderar också att uppfattas som papperskorgar och fylls med annat skräp. Foto: Martina Holmberg/TT

Nu vill staden att Sveriges kommuner och regioner, SKR, utreder frågan och tar fram en ny lagstiftning åt regeringen, som flyttar över ansvaret till kommunerna.

– Då kan vi utfärda tillstånden och vara mycket tydligare mot stockholmarna. Vi kan ge tillstånd några dagar, oftast i en parkeringsruta och då är det ju inget problem Vi har incitamentet att hjälpa stockholmarna och då kan polisen ägna sig åt grov våldsbrottslighet, säger Daniel Helldén.

Oftast är det en byggfirma, en bostadsrättsförening, någon som bygger om sitt kök och med en ny lagstiftning menar han att staden skulle ha möjlighet att ingripa mot de som inte sköter sig.

Men en ny lagstiftning kan ju ta många år att få fram?

– Det beror ju på hur pigg och intresserad man är. Lagstiftningsprocesser har ju en egenhet att dra ut på tiden därför att man inte alltid vill lagstifta, säger Daniel Helldén.

