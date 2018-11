Samma vecka som Stockholms stad meddelade att man vill förbjuda app-tjänsten Tiptapp gav Storbritanniens nationella motsvarighet till miljönämnden företaget klartecken för att tjänsten skulle kunna användas även av privatpersoner.

– Vi har under ett halvår testat i London. Där ser vi mycket tydligare regler både kring skattefrågan och om privatpersoner får köra avfall åt en granne, säger Tim Bjelkstam.

Läs mer: ”Ibland tänker jag att slavarbetet är tillbaka”

I Storbritannien ligger skattegränsen för tjänsteinkomster runt 10.00 pund per år. Om man registrerar sig som så kallad sole trader kan man köra in 11.000 pund per år utan att skatta. Storbritannien har dessutom inget kommunalt sopmonopol.

– För de individer som vill köra så pass mycket att de anses göra det på en mer yrkesmässig nivå är det också väldigt enkelt att registrera sig för ett så kallat waste carrier license, säger Tim Bjelkstam.

Tim Bjelkstam, vd för Tiptapp. Foto: Petter Magnusson

Stockholm är enda kommun i landet som meddelat att man vill förbjuda app-tjänsten. Andra har tvärtom visat intresse för att samarbeta med tjänsten.

– De ser att det bör gå att tolka sina regler och föreskrifter på ett annat sätt och förbjuder inte utan öppnar tvärtom för appen, säger Tim Bjelkstam.

Stockholms miljöborgarråd Katarina Luhr (MP) försvarar app-förbudet.

– Problemet med Tiptapp är att appen bryter mot lagen. Vi behöver hitta enklare sätt att transportera avfall. Fördelen är att alla inte behöver åka med sina sopor utan att man samlar ihop och hjälper varandra. Därför är vi glada att det prövas.

Läs mer: DN testar appen som Stockholms stad vill förbjuda

Göteborg har minimerat risken för att tjänsten missbrukas genom att sätta ett tak på sex hämtningar per invånare.

– Men det är ingen lösning på att det strider mot lagen. Vi vill att lagen ses över, för att se om man kan underlätta för sådana här delningstjänster, säger Katarina Luhr.

Staden planerar en egen sop-app nästa år vilket fått kritik av bland annat Stockholms handelskammare som menar att staden slår undan benen på lokala innovatörer genom att förbjuda en app – och i stället starta en egen.

– Vi vill inte kopiera Tiptapp utan ta fram en egen sopapp som underlättar att hitta alla de lösningar som kommunen faktiskt erbjuder. Med kartservice och var man kan hitta mobila miljöstationer till exempel, säger Katarina Luhr.

Hur gör du själv med dina grovsopor?

– Jag bor nära återbruket i Roslagstull som har lastcyklar man kan låna. Så det är ganska enkelt för mig. Kanske inte en hel soffa, men mindre grejer. Jag körde köksluckor dit med lastcykel för ett tag sedan. Min bostadsrättsförening har en container från ett upphandlat företag på städdagar. Annars får man anlita något av de upphandlade företagen, säger Katarina Luhr.