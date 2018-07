Stockholmarna: Nej till nolltaxa i kollektivtrafiken

Sommarmånaderna har varit en prövning för länets kollektivtrafikanter. Pendeltågslinjen mot Jakobsberg har stått stilla på grund av spårarbete på Mälarbanan. Rulltrapporna på Stockholm city står fortfarande stilla efter haveriet för två veckor sedan och på gröna linjen får resande på Gröna linjen från Skarpnäck byta tåg på Skärmarbrink, Gullmarsplan, Slussen och Centralen innan de kommer fram till Hötorget.

I Stockholm finansieras kollektivtrafiken både via skatten och genom biljettköp och köp av SL-kort. Ungefär hälften av kostnaderna, 48 procent, för kollektivtrafiken i länet betalas via skatten. Resten kommer in via köp av biljetter, hyror och verksamhetsbidrag.

DN/Ipsos har frågat invånare i Stockholm om de vill att kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri. Frågan löd: ”Det finns förslag att göra kollektivtrafiken helt avgiftsfri, det vill säga helt skattefinansierad. Det skulle betyda att landstingsskatten behöver höjas. Är du för eller emot ett sådant förslag?”.

Stockholmarna är kluvna i frågan. 43 procent anser att kollektivtrafiken bör vara avgiftsfri och helt finansierad via skatten. 47 procent svarade att man vill behålla den nuvarande modellen. Tio procent svarade ”vet ej”.

Män är mer positiva till att betala för SL-kortet. 56 procent av männen tycker att man ska finansiera kollektivtrafiken på samma sätt som i dag medan knappt fyra av tio kvinnor håller med. Bland kvinnorna tycker 48 procent att kollektivtrafiken i stället borde finansieras helt via skatten.

Resenären Jusneidy Gil pendlar varje dag från sitt boende i Sickla till arbetet på nagelsalongen i Sollentuna. I vanliga fall tar pendlingen ungefär en timme, men i och med alla sommarens arbeten tar pendlingen under sommaren dubbelt så lång tid.

– Det spelar ingen större roll om kostnaderna går på skatten eller som en reseavgift, jag vill bara att det ska fungera. Jag pendlar från Sickla till Sollentuna varje dag. I vanliga fall tar det en timme, nu tar det två timmar enkel väg. Först måste jag byta på Gullmarsplan, sedan vid Slussen, därefter på centralen och sedan till ersättningsbuss på Odenplan.

Flera resenärer som DN pratar med anser inte att finansieringsformen är det viktigaste, utan att man måste kunna räkna med att trafiken fungerar.

Forskaren Roger Pydokke på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) tycker inte att siffrorna är särskilt förvånande. Deras forskning har visat att subventioneringar i kollektivtrafiken visserligen kan vara lönsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, men att medborgarna ofta anser att andra frågor är viktigare än en skattesubventionerad kollektivtrafik.

– Om man som väljare och medborgare tänker var de största problemen är - kollektivtrafiken eller sjukvården - landstingets två stora uppgifter, då kanske man tänker att problemen är större i sjukvården. Då vill man lägga mer pengar där, säger Roger Pydokke, forskare i transportekonomi på VTI.

Bland de politiska partierna i Stockholms läns landsting är samsynen på hur kollektivtrafiken ska finansieras stor. Alla partier, förutom vänsterpartiet, vill behålla den gällande modellen med avgiftsbelagda resor. Vänsterpartiet vill i stället höja skatten för att finansiera kollektivtrafiken, även om man i sin senaste skuggbudget inte tog bort avgiften för ett vanligt månadskort, utan i stället ”utreder olika finansieringsmöjligheter på sikt”.

Modellen med avgiftsfri kollektivtrafik har testats i olika former runt om i landet. I Kiruna kostar ett årskort 100 kronor för boende inom kommunen och i Avesta är resorna inom kommunen gratis så länge man har ett allmänt färdbevis som kostar 30 kronor.

Internationellt har avgiftsfri kollektivtrafik testats bland annat i Tallinn, där invånare inte behöver betala för att åka med bussen, trådbussen eller spårvagnen. Där var resandet kraftigt skattesubventionerat redan innan införandet av nolltaxa, men enligt forskare från KTH som studerat nolltaxan i Tallinn ökade resandet bara med tre procent.

I Stockholm ligger konfliktytorna snarare i om och hur priserna på kollektivtrafiken ska förändras, än om huruvida man ska ha nolltaxa i kollektivtrafiken. Miljöpartiet har upprepade gånger framfört ett förslag om öppna spärrar i tunnelbanan. Socialdemokraterna har velat införa billigare biljetter för resande under lågtrafikerade timmar.

Alliansen tycker att huvuddelen av kostnaderna ska bäras av trafikanterna och menar att den planerade utbyggnaden av kollektivtrafiken inte skulle kunna vara möjlig utan prishöjningar.

Forskaren Roger Pydokke är inte förvånad över att så många vill ha kvar den nuvarande modellen, som de flesta menar fungerar bra.

– Medborgarnas intuition verka stämma ganska bra med beräkningsövningarna som vi ekonomer ägnar oss åt, säger Roger Pydokke.

Memo Celepli, Älvsjö Foto: Magnus Hallgren

Vill du ha avgiftsfri kollektivtrafik som betalas med skatten?

– Jag tycker att priset skulle kunna sänkas. Det vore vettigt. Situationen i kollektivtrafiken i juli har varit tuff och har påverkat mig som åker mycket kollektivtrafik. Priset är för högt i dag jämfört med vad det skulle kunna vara. Det vore vettigt att lägga en större del av kostnaderna på skatten.

Memo Celepli, Älvsjö

– Jag är nöjd med dagens situation. Priset på ett SL-kort jämfört med att äga bil går knappt att jämföra. Jag gjorde mig av med bilen för några år sedan och har aldrig ångrat det. Som pensionär reser jag inte så mycket utanför Stockholm, och min uppfattning - som också är en bra uppfattning - är att det fungerar bra. Visst, sänkt kostnad kanske vore bättre för samhället om det fick folk att sluta köra bil överallt, men många skulle ändå fortfarande ha bil. Har du råd att ha en bil så har du en. Det är en statusgrej.

Tudor Barnard, Ekerö Foto: Magnus Hallgren

Tudor Barnard, Ekerö

Jusneidy Gil, Sickla Foto: Magnus Hallgren

– Det spelar ingen större roll om kostnaderna går på skatten eller som en reseavgift, jag vill bara att det ska fungera. Jag pendlar från Sickla till Sollentuna varje dag. I vanliga fall tar det en timme, nu tar det två timmar enkel väg. Först måste jag byta på Gullmarsplan, sedan vid Slussen, sen på centralen och sedan till ersättningsbuss på Odenplan.

Jusneidy Gil, Sickla Så tycker partierna i landstinget om avgiftsfri kollektivtrafik Vänsterpartiet: Vill på sikt ha en avgiftsfri kollektivtrafik men budgeterade för oförändrat pris på månadskort i sin skuggbudget 2018. Socialdemokraterna: Vill behålla systemet, men bland annat göra resandet avgiftsfritt för alla under tolv i målsmans sällskap Miljöpartiet: Vill behålla systemet, men öppna spärrarna. Har en kollektivtrafiköverenskommelse med Alliansen. Alliansen: Styr Stockholms läns landsting. Vill ha nuvarande modell och se att skattefinansieringen ska öka lika mycket som biljettpriset. Sverigedemokraterna: Vill behålla det nuvarande systemet men inte höja varken skatt eller biljettpriser Fotnot: Alliansen har tillsammans med miljöpartiet en överenskommelse om prishöjningar på 3,3 procent årligen.

Städer med avgiftsfri kollektivtrafik Svenska städer: Kiruna Avesta Hallstahammar Huvudstäder: Tallinn Ska eventuellt testas i: fem tyska städer, bland annat Bonn