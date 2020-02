Stockholmarna ställer om snabbast till elbilar

– Vi ser en explosion av elbilar, framför allt laddhybrider. Stockholm ställer om fordonsflottan fortare än resten av landet och driver på trenden, säger Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms handelskammare.

Av fordonsbeståndet 2019 utgjorde el- och ladd/hybridbilar 7 procent i Stockholm jämfört med 3,3 procent i riket totalt.

Av nyregistreringarna i januari 2020 var 50 procent elbilar och ladd/hybrider jämfört med rikets 40 procent. Enbart laddhybrider stod för 36 procent av stockholmarnas nyregistreringar, fler än någon annan bilgrupp. Mellan januari 2019 och januari i år har laddhybriderna ökat med 173 procent i Stockholm mot 151 procent i riket i stort. Statistiken kommer från SCB och branschorganisationen Bil Sweden.

Vad beror det på att Stockholm går före?

– Det skulle kunna vara en större miljömedvetenhet hos stockholmarna, en bättre laddinfrastruktur och en större köpstyrka. En stor andel av elbilarna säljs till företag, säger Stefan Westerberg.

Under fjärde kvartalet 2019 stabiliserades Stockholmsekonomin, men på en låg nivå. Med drygt ett år av svaga konjunktursiffror är det nu tydligt att Stockholmsekonomin befinner sig i en avmattningsfas.

– Företagen möts av en svagare efterfrågan. Fler har dragit ner på antalet anställda än tvärtom, det understryker en dämpad arbetsmarknad, säger Stefan Westerberg.

Makroekonomiskt har tecknen blivit ljusare, menar han. Brexit har mjuklandat, USA och Kina har avtalat att inte höja tullarna ytterligare, signalerna från Tyskland har blivit ljusare. Allt detta påverkar Stockholmsekonomin.

Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms handelskammare. Foto: Linnéa Carlsson/Stockholms handelskammare

– Men nu har vi en ny svart svan – coronaviruset. Om smittspridningen och nedstängningen av betydande delar av Kinas ekonomi pågår länge får det negativa konsekvenser för Stockholm. Det hämmar exporten, kineser kan inte turista här i samma utsträckning och företag som är beroende av kinesiska produkter får inte tag i dem, säger Stefan Westerberg.

– Man kan säga att vi står i ett vänteläge.

Stockholms byggföretag uppvisade positiva konjunkturtecken under det fjärde kvartalet 2019, konjunkturläget anses vara bättre än normalt. Förändringen har att göra med ett mer gynnsamt marknadsläge samt att köpare och säljare har hittat varandra.

Dagens nivåer är dock alltjämt markant lägre än de höga nivåerna 2016–2017. Otillräcklig efterfrågan uppges vara det främsta hinder för Stockholms byggföretag.

Även bland Stockholms handelsföretag ljusnade utsikterna. Livsmedelshandeln gick fortsatt starkt under kvartal fyra och agerar draglok åt Stockholmshandeln.

Den stora ljusglimten inom tjänstenäringarna är hotell- och restaurangbranschen, där läget är mycket starkt. Branschen stod för den enskilt största förbättringen i Stockholm under fjärde kvartalet, och agerar som stötdämpare för tjänstesektorn som helhet och för Stockholms näringsliv i stort.

– Det är bland annat kopplat till att att företagen inom näringen har ökat sin personalstyrka och upplever en ökad efterfrågan, säger Stefan Westerberg.

Stockholms tjänstesektor har dragits med svag konjunktur under hela 2019 och under årets fjärde kvartal försämrades stämningsläget ytterligare. Konjunkturen bedöms som mycket svag och befinner sig långt under den historiska normalnivån.

– Företag med olika typer av uppdragsverksamhet, bland annat konsulter, ligger mycket lågt, vi har aldrig uppmätt en så låg nivå i Stockholmsbarometern tidigare. De är pressade av lägre efterfrågan och sämre framtidsutsikter, säger Stefan Westerberg.

Sammantaget är arbetskraftsbristen fortfarande ett tillväxthinder, men det har minskat i samband med den övergripande konjunkturavmattningen.

