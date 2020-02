Stockholms bostadsförmedling har stängt ned sin hemsida

Det var sent på tisdagskvällen som Bostadsförmedlingen i Stockholm nåddes av informationen om att en person kommit in på fel konto när denne loggade in på ”Mina sidor” på hemsidan bostad.stockholm.se.

Den berörda själv mejlade bostadsförmedlingens kundtjänst varpå hemsidan stängdes ned. Snart ett dygn senare går sajten fortfarande inte att nå.

– Vi valde att stänga sajten när vi hörde om händelsen. Det är för att säkerställa att ingen annan råkar ut för detta, säger Petter Strömberg, kommunikatör på bostadsförmedlingen och fortsätter:

– Vår it-avdelning håller just nu på att felsöka för att reda ut vad som gått fel.

Det finns i dagsläget ingen prognos för när bostadsförmedlingens hemsida kommer att startas upp igen. På onsdagen skickades ett mejl ut till de som står i bostadskön med information om avbrottet.

Marika Nordström, marknadschef på Stockholms bostadsförmedling, säger att alla annonser och svarstider kommer att förlängas med motsvarande tid som sajten ligger nere.

– Förutom att du under en dag inte har kunnat göra en intresseanmälan så ska det här inte få några konsekvenser. Ingen ska missa en bostad på grund av detta, säger Marika Nordström.

Ingenting tyder på att problemet beror på ett intrångsförsök eller sabotage.

– Vi får invänta att felsökningen blir klar innan vi kan dra några slutsatser, men det finns inget som tyder på att något sådant skulle ha skett, säger Petter Strömberg.

I det inloggade läget på bostadsförmedlingens sajt finns personuppgifter som namn, personnummer och kontaktuppgifter tillgängliga. Det går däremot inte att på något sätt ändra kötiden.

– Det är personuppgifter och sådana ska aldrig blottas för obehöriga. Det är ett allvarligt problem, säger Marika Nordström.