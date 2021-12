Stockholms City har fått nytt liv – nu lämnar pådrivaren

Vid årsskiftet avgår AMF fastigheters vd Mats Hederos. Han har under sina elva år på posten varit pådrivande i Citys förändring. När han visar DN Brunkebergstorg och pekar upp mot restaurang Tak lyser det i hans ögon.

– Om man går 10-15 år tillbaka var den inre delen av city ganska nedgången. Man hade inte speciellt goda tankar om de här platserna, de behövde lite mer kärlek, säger Mats Hederos.

Ett uttryck Mats Hederos ständigt återkommer till är attraktivitet. Målet han strävar mot är att platser, byggnader och företag ska vara så attraktiva som möjligt.

– Om människor vill vara på exempelvis Brunkebergstorg kommer näringsidkare att vilja etablera sin verksamhet där. Det är bra för oss, men även de som bor i staden, att en plats är attraktiv, säger han.

Mats Hederos visar lokalerna på kontorsytan Epicentrum. ”Vi har varit lyhörda och de unga ville ha innovativa ytor där de kan byta kunskap trots att de tillhör olika företag”, säger han. Foto: Magnus Hallgren

När HM flyttade ut ur det som i dag är Moodgallerian hade AMF svårt att få lokalerna uthyrda.

– Den här änden av Regeringsgatan var inte trevlig på kvällen, det var en ruff del av stan. Jobbade man över sprang man snabbt till tunnelbanan. Det var någon restaurang här och där, men inte sådana som drog till sig rätt uppmärksamhet. Den här inre delen som folk främst förknippar med Klararivningarna var värd ett bättre öde.

Efter attraktivitet är ordet Mats Hederos använder näst mest bottenvåning. Vad som finns på en bottenvåning är nämligen avgörande för just attraktiviteten, menar han.

– Vi började fokusera väldigt mycket på bottenvåningar. Vi ville skapa något som det fanns anledning att gå till efter att jobbet stänger. Vi frågade unga på techföretag vad som var viktigt när de sökte jobb. De ville känna att de är en del av ett community, även om de jobbar på olika företag.

När Hederos visar DN människorna som rör sig på det julbelysta Brunkebergstorg poängterar han att det inte såg ut så för ett decennium sedan. Foto: Magnus Hallgren

Är Brunkebergstorg attraktivt nu?

– Betydligt mycket mer attraktivt än vad det var för några decennier sedan, när det förknippades med droghandel och prostitution. Nu sitter ju Facebook, Spotify, Microsoft, EQT och Wework här. Det är väldigt attraktiva företag.

Men den viktigaste platsen i Stockholm, säger Hederos, är Sergels torg.

– Det är mittpunkten, en av de platser som definierar Stockholm. Tänker man på centrum så är det ju Sergels torg man ser framför sig. Men torget har inte fått den uppskattning det förtjänat.

Och det räcker inte med att måla om en fasad, säger han.

– Det ska bygga på något lite mer beständigt än ett koncept som håller något år. Det gäller att vända på en spiral. Det vi har jobbat med sista tiden är att få till något i femte Hötorgshuset, och det är där vi har Space nu, ett gaming- och musikcenter.

Är Space ett av de här mer bestående inslagen?

– Ja, det tror jag. Det är musik och gaming. Gaming är en extremt starkt växande trend. Är det en fluga? Ja, jag vet inte, men jag har svårt att tänka mig det. Och musik kommer ju inte att försvinna.

”Om man går 10-15 år tillbaka var den inre delen av city ganska nedgången. Man hade inte speciellt goda tankar om de här platserna, de behövde lite mer kärlek”, säger Mats Hederos. Foto: Magnus Hallgren

Bostäder pekas ofta ut som avgörande för en levande stadsbild. Vad gör det att det är så få bostäder här?

– Hade vi byggt bostäder på Brunkebergstorg hade det inte blivit mer på bottenvåningen än cykelförråd och kodlås – det hade inte ökat attraktiviteten. Det blir mest att personer bor högt upp i husen, hastar in i en entré och försvinner. Vi satte in två stycken hotell. De är öppna dygnet runt, det finns alltid personal, folk kommer och går, checkar in och checkar ut under udda tider på dygnet. Dessutom är restaurangerna och barerna i hotellen attraktiva.

Rahel Belatchew, chefsarkitekt och vd på Belatchew Arkitekter, håller med om att det har blivit bra.

– Nya stråk har öppnats upp och man har vitaliserat den centrala delen av City, som tidigare varit ganska otillgänglig.

Belatchew tror och hoppas att de positiva förändringarna i stadsbilden kommer att bestå.

– Det krävs flexibilitet, det har vi sett under pandemin. Det är bra om man kan dela upp allt i mindre enheter. Om en viss verksamhet stannar av kan andra hyresgäster flytta in. När ett företag som upptar ett helt kvarter bestämmer sig för att inte vara där längre kan det ta död på en stor del av stan, säger hon.

Arkitekten hade hellre velat att förändringen skulle ske mer gradvis. Hon ser vissa problem med att en så stor del av City har gjorts om på samma gång.

– Jag tycker att det är lite synd. Några andra tidslager insprängda i helheten hade inte varit så dumt. Varje tid sätter avtryck på vad vi bygger, hur vi bygger och hur vi tänker att vi ska använda våra byggnader. Nu blir tidslagret väldigt homogent. Man har inte byggnader från olika tider som bidrar med olika saker.

”Nya stråk har öppnats upp och man har vitaliserat den centrala delen av City, som tidigare varit ganska otillgänglig”, säger säger arkitekten Rahel Belatchew. På bilden syns Malmskillnadsgatan. Foto: Magnus Hallgren

Henrik Nerlund på kommunens Skönhetsråd, som av en slump promenerar förbi och hälsar när Mats Hederos visar DN korsningen mellan Mäster Samuelsgatan och Malmskillnadsgatan, är också mestadels positiv till förändringarna.

När man rev Klarakvarteren var visionen att skapa ett rikshjärta som skulle bygga på fyra pelare, förklarar Nerlund: De stora myndigheterna, de stora varuhusen, de stora kontoren och ett stort trafiksystem.

Men redan när byggnationerna började bli färdiga på 70-talet hade idén om ett rikshjärta blivit obsolet, säger han. Myndigheterna skulle förflyttas ut i landet, handeln omstrukturerades och de stora arbetsgivarna flyttade ut ur kontoren. På senare år har även biltrafiken prioriterats ner.

Ämnet som orsakat störst kontroverser i samband med förnyelserna, säger Henrik Nerlund, är byggnadshöjderna. Man har inte följt den ”naturgivna topografin”.

– Vi har försökt vara väldigt noga med att staden ska behålla sin skala, men har snarare sett att husen kraftigt ökat i höjd, till exempel Gallerian som är fem våningar högre. Den högsta delen är den som ligger mot regeringsgatan, inte mot Malmskillnadsgatan, som åsen är riktad.

– Om man tittar på staden från håll följer inte bebyggelsen topografin. Det stör väldigt mycket. Att det blivit så är inte AMF:s fel, de vill ju utveckla sina fastigheter så mycket de kan, men staden har gett dem större byggrätt än man borde ha gjort.

Nerlund tycker att man lyckats med att levandegöra City, men att det hade kunnat byggas fler bostäder i samband med förändringarna.

– Det hade krävt hårda förhandlingar, men det hade absolut gått, säger Henrik Nerlund.

Av en slump stöter Mats Hederos och DN på Henrik Nerlund på Skönhetsrådet. Foto: Magnus Hallgren

Vad gör bostäder för en stadsbild? Hederos beskriver boende som att ”de hastar in i en entré och försvinner”?

– Det handlar lite grann om volymen. Om man gör 20 lägenheter blir det så. Men nu när City omvandlas igen på en så stor skala hade man kunnat få till betydligt fler, ett hundratal eller ett tusental. Då hade man fått fler människor som hade balanserat city över dygnet. Hotellen gör det delvis och det är alldeles utmärkt, men levande stadsdelar har nästan alltid en blandning av hotell, bostäder och kontor. För att få till blandningen som förstördes på 50- och 60-talet, hade bostäderna kunnat få en större roll.

Mats Hederos, varför kan man inte bygga bostäder i exempelvis femte Hötorgsskrapan?

– Tyvärr är det svårt att få ihop den kalkylen inne i stan, med hyrorna. Men visst, bostäder är jättebra att ha i alla miljöer. Om man tar Södermalm, där man kombinerat kommersiella delar med bostäder ger det ju den här positiva blandningen, men man kan inte bara trycka in bostäder och hoppas att saker och ting förändrar sig. Det ska till rätt stora grepp för att en stadsmiljö ska förändras.

”En stor utmaning är att skapa det här unika som gör att man har en anledning att åka till stan”, säger Mats Hederos. Foto: Magnus Hallgren

Hur ser du på framtiden nu efter att du har lämnat?

– Vi har satt igång någonting nu, men det finns en hel del kvar att göra och det finns gator och torg som behöver lite mer kärlek. En stor utmaning är att, i takt med att bottenvåningarna ändrar karaktär, skapa det här unika som gör att man har en anledning att åka till stan.

