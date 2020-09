Stockholms finansborgarråd: ”Trenden med ökande otrygghet verkar vara bruten”

Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) presenterade siffrorna från Stockholms stads trygghetsmätning med en märkbar stolthet. De senaste årens negativa siffror när det gäller den upplevda tryggheten hos stockholmarna är borta.

– Den uppåtgående trenden med ökande otrygghet verkar vara bruten, säger Anna König Jerlmyr under presskonferensen på torsdagen.

Resultaten från trygghetsmätningen, som görs vart tredje år, är generellt sett positiva. Samtidigt är skillnaderna mellan mätningarna för hela staden statistiskt sett små. 9 procent av stockholmarna säger sig nu ha varit oroliga för att utsättas för brott under det senaste året. Motsvarande siffra vid den förra mätningen, 2017, var 11 procent. Vid mätningen innan dess, 2014, var siffran 8 procent.

– Vi understryker hur viktig trygghet är i den grönblå majoriteten. Det finns inget som är viktigare, säger Anna König Jerlmyr.

Resultaten är också försiktigt positiva när det gäller frågan om upplevelsen av otrygghet om man går ut ensam sent en kväll i området där man bor. För staden som helhet är siffran 10 procent, vilket är samma siffra som vid den förra mätningen.

Tryggheten skiljer sig mellan olika grupper i samhället. Kvinnor är mer otrygga än män, enligt mätningen. Utlandsfödda mer än inrikes födda. De som bor i hyresrätter är mer otrygga än de som äger sin bostad.

Järvaområdet utmärker sig mycket positivt i mätningen, med stora nominella förbättringar i frågan om upplevd trygghet. I stadsdelarna Rinkeby-Kista har nu 11 procent uppgett att de varit oroliga för att utsättas för brott de senaste tolv månaderna, jämfört med 21 procent vid 2017 års trygghetsmätning. I Spånga-Tensta är motsvarande siffra nu 13 procent, mot 26 procent vid förra mätningen.

Samtidigt har just dessa områden utmärkt sig tydligt under året genom ett stort antal skjutningar. Flera av dessa har haft dödlig utgång och DN har vid upprepade tillfällen tagit del av människors oro över utvecklingen. Augusti blev en särskilt blodig månad. På eftermiddagen den 27 augusti sköts en man ihjäl mitt i ett bostadsområde i Husby, han blev därmed den trettonde personen att dö i samband med en skjutning i Stockholm i år.

Den 27 augusti sköts en man i 20-årsåldern till i Husby. Han avled något senare på sjukhus. Foto: Alexander Mahmoud

Anna König Jerlmyr är medveten om den skenbara paradoxen, och lyfter fram att siffrorna i trygghetsmätningen hämtades in under våren, långt innan sommarens uppmärksammade skjutningar i just Järvaområdet.

– Det har varit 17 mord eller mordförsök i området, och skulle vi ställa frågan i dag så skulle vi få se ett helt annat resultat, säger hon.

Samtidigt betonar Anna König Jerlmyr att mätningarna genomförs vart tredje år och att en relevant aspekt därför är fokus på de långsiktiga trenderna. Hon lyfter också fram det arbete som staden gör för att tackla de kriminella nätverkens utbredning.

– Vi jobbar tillsammans med polisen mot gängkriminaliteten. Bland annat har vi ett fungerande avhopparprogram i dag, vilket vi inte hade tidigare. Vi arbetar också med skolorna. Vi vet att den viktigaste skyddsfaktorn för att inte hamna i kriminalitet är att gå ut skolan med fullständiga betyg.

Bland de andra åtgärderna som Stockholms stad har arbetat med för att öka tryggheten, inte minst i Järvaområdet, finns kameraövervakning, förbättrad belysning, fler ordningsvakter och uppsatta pollare för att hindra busåkning med bilar.

– Vi har jobbat mycket med så kallad situationell prevention. Även forskare stödjer att detta minskar risken för att brott begås här och nu, säger Anna König Jerlmyr.

Totalt har drygt 17.000 stockholmare svarat på enkäten som ligger till grund för trygghetsmätningen. Svarsfrekvensen har varit 52 procent för hela staden – men bara cirka 34 procent för Rinkeby-Kista. Anna König Jerlmyr medger att den siffran är mycket låg, men tycker att man ändå kan tolka trender baserat på den.

– Ofta har det ju varit lägre svarsfrekvens i de områdena tidigare, och det gör att man kan jämföra bakåt. Annars så hade det blivit svårt. Vårt syfte är framför allt att jämföra över tid, säger Anna König Jerlmyr.

Så du menar att även om svarsfrekvensen är låg så säger det något över tid i alla fall?

– Ja, precis.

