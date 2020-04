Coronakrisen är inte lik någon annan kris. Det konstaterar Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län.

– Man vet inte hur den slutar och hur den ändrar sig, säger han. Länsstyrelsen, Region Stockholm, Stockholms stad, Södertälje kommun och polisen i region Stockholm höll en gemensam pressträff på torsdagsmorgonen med anledning av den pågående coronapandemin och dess konsekvenser i Stockholms län.

Länsöverdirektören för Stockholm, Johan von Sydow, säger att vi har en allmän smittspridning i Stockholmsregionen som ställer alla under hård press, bland annat särskilda boenden och hemtjänsten.

– Men allt fungerar sammantaget ganska väl, säger han.

Finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M), länsöverdirektören för Stockholm, Johan von Sydow, och finansregionråd Irene Svenonius (M). Foto: Magnus Hallgren

Även skolor och förskolor fungerar, enligt honom, i huvudsak väl. Liksom trafiken om än med vissa begränsningar.

Men vad gäller arbetsmarknaden ser Stockholm ett stort antal varsel och uppsägningar.

På onsdagen fattade länets och regionens aktörer beslut om regler för att upprätthålla social distansering.

Irene Svenonius (M), finansregionråd i Region Stockholm, säger att man har ställt om sjukhuskapaciteten i rekordfart. Stockholm hade tidigare cirka 90 intensivvårdsplatser, i dag är de tre gånger fler, enligt Svenonius.

Hon påpekar samtidigt att signalerna om att virusspridningen kan vara på väg att vända har feltolkats av vissa medborgare.

– Genast springer många glada ut på stan sätter sig på uteserveringar och på krogar. Nu är tiden att ha pannben, säger Irene Svenonius.

– Det här är långt ifrån över. Vi har över 1.000 anställda som arbetar inom intensivvården och om vi inte lyder de regler som finns kan de här kurvorna blixtsnabbt vända upp igen.

Stockholms smittskydd har långt gående befogenheter för att kontrollera kaféer och restauranger och till och med stänga verksamheter, understryker hon.

Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M). Foto: Magnus Hallgren

Smittan finns i nuläget på 53 boenden i Stockholm, enligt finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M). Staden säkerställer att de smittade vårdas isolerat.

– Vi har ungefär en veckas lager av smittskyddsutrustning, och vi får materialförsörjning, säger hon.

Vad det gäller Järvaområdet har smittspridningen där avtagit något. Stockholm har fattat beslut om evakueringsboende och tre personer har tecknat kontrakt om det.

– Men vi ser att smittspridningen ökar i andra områden, och vi har beredskap för evakueringsboende, säger Anna König Jerlmyr.

Boel Godner (S), kommunalråd i hårt drabbade Södertälje, talar om en stor informationsinsats på många olika språk.

Boel Godner (S), kommunalråd i hårt drabbade Södertälje. Foto: Magnus Hallgren

– Vi har ännu inte någon utbredd smittspridning på våra äldreboenden, men oron finns där ute, säger hon.

Efter påsken är många barn tillbaka i skolan, men många lärare i Södertälje är hemma.

– Vi flyttar på lärarna till de platser där de behövs bäst, säger Boel Godner.

Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm, säger att de ökar den polisiära synligheten.

– Vi kan se en viss effekt på brottsligheten, men inga stora förändringar. Fickstölder minskar generellt och även bostadsinbrotten i vissa områden, säger han.

Polisen har bara behövt agera i ett fåtal fall när de gäller begränsningar av sammankomster till mindre än 50 personer, enligt honom.

– Vi känner att vi är väl rustade både på kort och lång sikt.

Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm. Foto: Magnus Hallgren

Pandemin har slagit väldigt hårt mot tjänstesektorn i Stockholm, ungefär 66.000 som arbetar där är korttidspermitterade och nästan 24.000 blev varslade under mars, säger Sven-Erik Österberg.

– Gröna Lund, Vasamuseet, hotell med flera lider väldigt hårt just nu. Det är väldigt viktigt att känna att många företagare är förtvivlade i dag, det är frågor som är viktigt att ha under lupp just nu.

