Stockholms näringsliv återhämtar sig – men personalbrist är ett stort problem framåt

Den starka återhämtningen baseras i stort på fortsatta vaccinationer, lägre smittspridningstal och att allt fler begränsningar upphävs såväl inom Sverige som i andra länder.

Det mycket höga värdet på Stockholmsbarometern bör tolkas som att återhämningen är väldigt stark i Stockholmsregionen snarare än att konjunkturen nått nya toppnivåer.

– Bedömningen av konjunkturläget baseras mycket på hur företagen har upplevt utvecklingen de senaste tre månaderna och hur de ser på framtidsutsikterna. Mätningarna handlar om andra kvartalet men görs under juli, det kan också påverka, säger Stefan Westerberg.

Återhämningen var bred under det andra kvartalet, även branscher som haft det otroligt svårt under pandemin påvisade en stark återhämtning. Det var sju procentenheter fler företag som ökade sin personalstyrka under kvartalet än som minskade den. Det är första gången sedan krisens inledning som nettotalet når positiva värden.

Många som tidigare varit anställda inom hotell- och restaurang har valt att utbilda sig och byta bransch, uppger Stockholms handelskammare. Foto: Janerik Henriksson/TT

Hotell- och restaurangbranschen uppvisade positiva signaler. Företagen inom branschen uppgav att nuläget är markant bättre än föregående kvartal samt att de förväntar sig en ytterligare uppgång under nästa kvartal.

– De ser väldigt ljust på framtiden, det som sticker ut är bristen på personal, säger Stefan Westerberg.

Inom branschen fanns en överrepresentation på 55 procentenheter av företag som avser att öka sin personalstyrka under nästa kvartal. Det är sannolikt kopplat till planerade lättnader av restriktioner under det tredje kvartalet, som kommer att innebära en ökad efterfrågan på branschens tjänster.

– Det har gått så väldigt snabbt upp och ner att de har haft svårt att planera. Och väldigt många tidigare anställda inom hotell- och restaurang har valt att utbilda sig och byta bransch. Det stora problemet för dem är att hitta arbetskraft, även evenemangsbranschen upplever liknande problem. Företagen säger att de har tappat många årskullar därför att pandemin har varat så länge, säger Stefan Westerberg.

Under det andra kvartalet 2021 var det 26 procent av de tillfrågade företagen i Stockholmsbarometerns undersökning som uppgav att de har brist på personal. Den delbransch som hade störst arbetskraftsbrist var databranschen, där hela 63 procent av företagen uppgav att de hade brist på arbetskraft.

Ett strukturellt problem, enligt Stefan Westerberg, är att Stockholmsregionen samtidigt har arbetskraftsbrist och en ökande långtidsarbetslöshet. Foto: Linnéa Carlsson/Stockholms handelskammare

Trots pandemin så kan det noteras att arbetskraftsbristen bestått på relativt höga nivåer, och i takt med den ekonomiska återhämtningen så har arbetskraftsbristen återigen börjat närma sig de nivåer som förelåg innan krisen.

– Vi har problem med kompetensförsörjning, det finns strukturella problem på Stockholms arbetsmarknad, säger Stefan Westerberg.

Långtidsarbetslösheten fortsätter att öka, nu är 44 000 personer långtidsarbetslösa i Stockholmsregionen, det är en markant ökning från tiden före pandemin.

– Det är ett stort problem som det krävs stora reformer för att lösa. Cirka 75 procent av alla långtidsarbetslösa har en svag ställning på arbetsmarknaden, med en kombination av låg utbildningsnivå och problem med det svenska språket, säger Stefan Westerberg.

