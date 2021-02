”Stockholms näringsliv ser ljuset i tunneln”

Sammantaget har de ekonomiska effekterna inte blivit lika negativa under den andra vågen som under den första, visar Handelskammarens Stockholmsbarometer. En bidragande orsak är de stora krisstöd som funnits på plats, vilket upprätthöll produktionskapaciteten.

– Vi kopplar det också till digitaliseringen, att många stockholmare har lyckats ställa om till hemarbete – och till att den internationella handeln har stått sig väldigt bra, säger Stefan Westerberg.

Företagen i länet har fått en allt starkare framtidstro.

– Vi ser ljuset i tunneln. Men det är värt att understryka att Stockholmsekonomin inte är tillbaka på normala nivåer.

Lägesbilden för Stockholms näringsliv är också tudelad. Ett antal kontaktnära branscher, som drabbades väldigt tidigt under pandemin, befinner sig fortsatt i ett akut krisläge.

Stefan Westerberg är optimistisk om framtiden för Stockholms ekonomi, men menar att det är vitigt att vaccinationsplanen håller. Foto: Linnéa Carlsson

– Det är hotell- och restaurangbranschen, transport, evenemangssektorn och vissa delar av handeln, säger Stefan Westerberg.

Omsättningstappet för restaurangbranschen fjärde kvartalet 2020 är på årsbasis 61 procent, för Sverige som helhet var det 57 procent. För Stockholmshotellen minskade intäkterna. Under det fjärde kvartalet 2020 var beläggningsgraden för Stockholmshotellen 23 procent, vilket kan jämföras med 66 procent motsvarande period 2019.

– Antalet konkurser inom hotell- och restaurang har ökat jämfört med samma period 2019. Det är oroväckande, det är viktigt att se till att de överlever och många har små marginaler. Det är en viktig instegsbransch där många får sitt första jobb.

Det måste komma ett regeringsbeslut om ett förlängt omställningsstöd, menar Stefan Westerberg.

– Regeringen har aviserat att det ska förlängas, men under de senaste sex månaderna har företagen inte kunnat söka omställningsstöd.

Byggbranschen i Stockholm backade under det fjärde kvartalet, läget är sämre än normalt. Byggbranschen har dock klarat sig bra genom krisen jämfört med andra branscher. Livsmedelsbranschen stärktes, vilket betyder att läget är fortsatt bättre än normalt för en bransch som stått sig väl under krisen. Även för motorfordonshandeln är lägesbilden bättre än normalt. För partihandeln är det ekonomiska läget är mycket sämre än normalt.

För hotellbranschen är det fortsatt dystert, enligt Handelskammarens Stockholmsbarometer. Foto: Magnus Hallgren

Sett över hela pandemiperioden så har antalet nyinskrivna arbetslösa ökat med 74 procent på årsbasis i Stockholms län och med 47 procent för Sverige som helhet. Men inflödet av nya arbetslösa under den andra vågen har inte varit lika kraftigt som under inledningen av pandemin. Det finns dock fortsatt något fler företag som planerar att minska sina anställningar, än det motsatta, under det första kvartalet 2021.

– Men det absolut viktigaste är att vi får en lyckad vaccinutrullning, säger Stefan Westerberg.

Enligt en bedömning från Riksbanken kan varje månad som pandemin förkortas innebära 25 miljarder kronor högre BNP.

Framöver ser det ljusare ut. För Stockholms del väntas ekonomin öka med 3,6 procent under 2021, vilket är markant starkare än den prognostiserade tillväxten för Sverige som väntas landa på 2,9 procent. Även under 2022 väntas Stockholmsekonomin gå starkare än Sverige som helhet.

