Stockholms nedstängning av vinteraktiviteter får kritik: ”Liten effekt, men väldigt högt pris”

Tjocka snöflingor faller ner i ljuset av strålkastarna på Zinkensdamms IP och försvinner i samma ögonblick som de träffar den blöta isen. En man i täckjacka har sökt skydd under taket högst upp på läktaren. En ung kille springer i löparspåret bredvid. Ensam ute på isen syns nioåriga Pegah Peyvandi, som åker varv efter varv i sina vita skridskor, framför storasysterns vakande ögon. Familjen bor i närheten och Pegah Peyvandi brukar åka här varje vinter. Hon är stadig på isen, men just nu går det inget vidare.

Isen på Zinkensdamms IP är blöt och knölig sedan stadens slutat ta hand om den med hänvisning till risken för smittspridning. ”Jag tycker det är väldigt tråkigt att de stängt av isen. Det finns inte så mycket annat att göra nu under pandemin”, säger nioåriga Pegah Peyvandi. Foto: Roger Turesson

Här, liksom på stadens fem andra konstfrusta skridskobanor, är kylaggregaten avstängda och det har gått flera veckor sedan ismaskinen slipade ner ojämnheter. Det kalla vädret har hindrat isen från att smälta ner helt, men den är blaskig och ojämn.

Pegah Peyvandi forsätter envist.

– Det är blött och många gupp. Jag tycker det är väldigt tråkigt att de stängt av isen. Det finns inte så mycket annat att göra nu under pandemin, säger hon.

Fyra dagar innan julafton beslutade staden att omedelbart stänga ner alla skridskobanor och övriga idrottsanläggningar för all organiserad verksamhet en dryg månad framåt.

Beslutet togs av chefen på idrottsförvaltningen i samråd med nämndens ordförande, idrottsborgarrådet Karin Ernlund (C). Skälet var ”regeringens skärpta rekommendation om att stänga ner all verksamhet i kommuner och regioner som inte är helt nödvändig att bedriva”, som presenterades under en presskonferens fredagen den 18 december.

Karin Ernlund hade svårt att dölja sin irritation när hon twittrade i samband med pressträffen:

”Vill ha tydligt svar @SwedishPM: i Stockholm har vi redan stängt sim- och idrottshallar för alla över 16 år. Ska vi stänga för barn också? Ska vi stänga omedelbart eller på julafton? Behöver tydligt svar för en gångs skull.”

Idrottsborgarrådet Karin Ernlund (C), säger att det inte alltid har varit lätt att tolka vad regeringen och Folkhälsomyndigheten vill att kommunerna ska göra. Foto: Magnus Hallgren

Beskeden under pressträffen ledde till att kommunerna i regionen, förvaltningen, politiken och smittskydd Stockholm tillbringade lördagen med att diskutera nästa steg och landade i beslutet att stänga ner.

– För oss har det varit viktigt att kommunerna agerar lika för att det ska vara konsekvent och begripligt för stockholmarna vad det är som gäller. Att man inte gör olika tolkningar, säger Karin Ernlund och fortsätter:

– För det ska man säga, att det inte alltid varit lätt att tolka vad det är regeringen och Folkhälsomyndigheten vill att vi i kommunerna ska göra.

Ställde ni frågor till regeringen eller Folkhälsomyndigheten vad de menade?

– Som politiker har inte jag några sådana direkta vägar in till regeringen. Jag ställde faktiskt frågor via Twitter både till Folkhälsomyndigheten och regeringen, men jag fick inte svar.

Kommunikationen mellan regeringen och kommunerna går enligt Karin Ernlund vanligtvis via Smittskyddet och länsstyrelsen.

– Men det har inte funkat sömlöst under pandemin, att fråga hur regeringen menar och hur vi ska tolka direktiven, säger hon.

Även om skridskosäsongen inte hade pågått så länge hade man då inte sett någon smittspridning vid banorna, enligt smittskyddsläkaren Maria Rotzén Östlund. Själva skridskoåkningen är en relativt smittsäker träningsform, men smittskyddsläkaren påpekar att det dock har förekommit smittspridning i samband med ishockey.

Och det är en populär aktivitet som gör att många människor samlas på samma plats.

Än så länge har ingen smittspridning noterats på Stockholms skridskobanor, enligt smittskyddsläkaren Maria Rotzén Östlund. Smitta har dock spridits i samband med ishockey, påpekar hon. Foto: Claudio Bresciani/TT

– Jag vill inte recensera regeringens beslut, men det är klart att det gäller att väga för och emot. Men jag tycker att under det allvarsamma läge som var då, och fortfarande är, att det var bra var bra att försöka få ner att man träffar andra än sin familj, det vet vi minskar smittspridningen. Sedan kan ju självklart människor ändå träffas i andra sammanhang, så det är väldigt komplexa frågor, säger Maria Rotzén Östlund.

Men regeringens besked under presskonferensen gällde inomhusanläggningar.

– Tanken är att verksamhet utomhus ska gå att fortsätta med givet att det görs på ett smittsäkert sätt, uppger Sofia Brändström, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren (S) i ett mejl till DN.

Något Folkhälsomyndigheten förtydligade redan den 22 december:

”Mot bakgrund av den lägre risken för smittspridning utomhus och motionens betydelse för folkhälsan bedömer Folkhälsomyndigheten att träning utomhus kan hållas i gång i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd”.

Samma dag beslutade Göteborgs stad att återigen tillåta organiserad föreningsverksamhet på stadens utomhusanläggningar.

Men Stockholms beslut stod fast.

Hellasgården och andra friluftsgårdar i Stockholm har sett ett ökat antal besök i och med pandemin. Och när Stockholm i veckan fick kraftiga snöfall var det många som hoppades på att kunna ta fram skidorna. Men staden kommer inte att anlägga några skidspår. Även dessa har räknats in i nedstängningen.

Peter Meltzer från Trångsund har startat en Facebook-grupp för konstsnöspår i Ågesta. Men spåret är inte preparerat. ”Dum, dummare, dummast”, säger han om kommunens beslut att inte preparera för vinteridrotten. ”Det här dödar nästan skidsporten, i alla fall söder som staden.” Foto: Paul Hansen

– Spontant känns det väldigt omotiverat och svårt att förstå, säger Mikael Nyberg, som driver Hellasgården, som får ett driftsbidrag från staden i syfte att bland annat tillhandahålla allmänheten skidspår och har uppmanats att inte anlägga maskingjorda spår.

Det blir heller inga plogade isar, om sjön skulle frysa.

– Jag har förståelse för att man vill få ner smittspridningen. Men det är många med mig som ser obalansen i öppna och fulla köpcenter, samtidigt som man minskar möjligheterna för stockholmare att vara ute och röra på sig i den friska luften. Det är inga Vasaloppsstarter vi pratar om i våra skidspår, säger Mikael Nyberg.

Vid Ågesta friluftsgård söder om Stockholm preparerar Stockholms stad normalt skidspår i skogsterräng och på golfbanan. På måndagen sågs entusiaster skida runt i området på en tillplattad snöbädd som saknar spår, en del föräldrar tillsammans med barn som hade studiedag dagen före terminsstart.

Thomas Burman har skidorna fulla med klisterlappar från tidigare Vasalopp, och har just avslutat cirka 10 kilometer på golfbanan tillsammans med dottern Nora, som går i sexan och har skidpremiär för säsongen.

Thomas Burman, som har många Vasalopp bakom sig, med dottern Nora har just avslutat en runda på golfbanan. Han är kluven till stadens beslut att inte dra upp spår. ”Det är lite synd för alla entusiaster, men jag förstår det också. Vi är själva väldigt noga med att följa restriktionerna. När det är så här lite snö går det ganska bra att spåra själv”, säger Thomas Burman. Foto: Paul Hansen

– Det är lite synd för alla entusiaster att de inte spårar, men jag förstår det också. Vi är själva väldigt noga med att följa restriktionerna. När det är så här lite snö går det ganska bra att spåra själv, säger Thomas Burman, som säger att jobbet tillåter träning på tider då trängsel kan undvikas.

– Men om det är mycket folk kan det ju bli trängsel, även utomhus.

Det nytillkomna konstsnöspåret på en kilometer är inte igång. Peter Meltzer berättar att han skidar i Ågesta för tredje dagen för säsongen.

– Dum, dummare, dummast. Vi är många som är så arga, säger Meltzer, som dragit igång en Facebook-grupp för konstsnöspår i Ågesta och står i regelbunden kontakt med Stockholms stad.

– Det är mer trängsel när man ska hämta ut paket från Post Nord.

Max Wretman, med barnen Agnes och Viggo, lastar in längdskidorna i bilen medan barnen står redo för pulkaåkning, och konstaterar att det varit ett ovanligt långt jullov.

– Man har behövt vara mycket aktiv som förälder för att hitta på något det här lovet. Annars brukar vi åka skridskor när vi är hemma och är lediga, säger Max Wretman.

11-årige Viggo Wretman sladdar för andra gången i samma kurva i den opreparerade skidbacken i Ågesta. ”Man har behövt vara mycket aktiv som förälder för att hitta på något det här lovet. Risken för att corona skulle sprida sig utomhus känns ju inte jättestor”, säger pappa Max Wretman. Foto: Paul Hansen

Portalen skidspår.se visar att antalet öppna skidspår i Stockholms län är begränsat, men att föreningar på vissa platser är aktiva och börjat spåra och förberett konstsnöspår i Nacka, och på några platser i norrort. I Rudans friluftsgård i Haninge kommun har föreningen Jordbänningarna som sköter ruljansen på kommunens uppdrag plattat till natursnön för att möjliggöra åkning, och tjuvstartat snökanonerna.

– Det är väldigt många som ringer och undrar men än har vi inte gjort skidspår. Det är svårt med tanke på corona, och nu väntar vi på besked från kommunen, säger Kenneth Lindgren från föreningen.

Sverige och i synnerhet Stockholm har fortfarande en hög smittspridning. Det gör det ännu viktigare att ta rätt beslut, menar Jonas F. Ludvigsson, professor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid KI och överläkare vid Barnkliniken på Örebro Universitetssjukhus.

– Alla åtgärder som görs kan få effekt på smittspridningen, men hur stor? Vilket pris är vi villiga att betala för att möjligtvis minska smittspridningen, fem procent, en procent, en hundradels procent? undrar han retoriskt.

– Att göra saker som har en väldigt liten effekt men väldigt högt pris, det tror är fel väg att gå.

Dessutom kan färre utomhusaktiviteter leda till att barn och ungdomar samlas på andra, mer smittfarliga platser.

– Den stora frågan är var är barnen och ungdomarna om de inte är utomhus. Hos varandra och spelar tv-spel? Eller hänger de på köpcentrum? Man måste se till helheten och jag tror inte att stängda skidspår och skridskobanor leder till mindre smittspridning totalt, för någonstans måste ju barnen och ungdomarna ta vägen. Dessutom är idrott och rörelse viktigt för barns hälsa, säger Jonas F. Ludvigsson.

Agnes Wretman testar pulkan efter skidåkning på golfbanan i Ågesta på jullovets sista dag. Foto: Paul Hansen

Åsa Melhus, professor i klinisk bakteriologi vid Uppsala universitet, säger att det finns studier som tittat särskilt på smittrisker utomhus kontra inomhus.

– Kvalitén är något skiftande, men studierna visar att det är endast en liten del av alla covid-19 fall som är associerade med utomhusaktiviteter, mindre än 10 procent. Risken för smittspridning inomhus är nära 19 gånger högre, påpekar Åsa Melhus och fortsätter:

– Det verkar därför lite omvänt att man ska stanna inne där smittrisken är högst istället för att röra sig utomhus där smittrisken är betydligt mindre, om än inte noll.

Åsa Melhus hänvisar till bedömningar från Mayo Clinic i USA, som omnämner utomhusaktiviteter som skidåkning och skridskor bland identifierade lågriskaktiviteter, som man kan fortsätta med under pandemin.

Åsa Melhus, professor i klinisk bakteriologi vid Uppsala universitet, säger att det inte låter hälsosamt i längden att försvåra utomhusaktiviteter. ”Studier visar att det är endast en liten del av alla covid-19 fall som är associerade med utomhusaktiviteter, mindre än 10 procent. Risken för smittspridning inomhus är nära 19 gånger högre”, säger Åsa Melhus. Foto: Mikael Wallerstedt

Var barnen tog vägen under jullovet kan varken kommunen, regionen eller politiken svara på. Men människor DN pratat med vittnar om överfulla lekplatser och köpcentrum. Karin Ernlund säger att staden sett till att hålla fotbollsplaner upplysta och även utökat snöröjningen av dessa för att underlätta för ”spontan aktivitet i stockholmarnas närområden”.

Känner du så här i efterhand att ni har gått för långt med att stänga ner utomhusaktiviteterna?

– Nej, vi måste ta vårt ansvar. När sjukvården befinner sig på bristningsgränsen, då måste vi göra allt vi kan.

Karin Ernlund tillägger att hon också ser det ”orimliga” i att staden stänger ner utomhusverksamheter för barn samtidigt som julhandeln pågått som vanligt.

– Problemet är att vi inte haft en pandemilag som kunnat begränsa alla typer av verksamheter utan man har begränsat de verksamheter som man kunnat begränsa. Det vilar ett stort ansvar på regeringen i den frågan, att man varit så senfärdig. För det är klart att jag hellre hade velat begränsa julhandeln än att stänga isarna under jullovet.

Men regeringen syftade inte på skridskobanor?

– Smittskyddsläkaren bad kommunerna att stänga och då är det självklart att vi gör det.

Utomhusaktiviteter med låg risk för smittspridning Exempel på utomhusaktiviteter med låg risk för smittspridning (under förutsättning att man upprätthåller avstånd på två meter och bär munskydd om avstånd inte kan hållas): Promenera, springa, vandra Cykling och rullskridskoåkning Jakt och fiske Golf Klättring Paddling, segling, dykning Skidåkning skridskoåkning Snowboard Gym- och styrketräning utomhus eller med virtuell tränare Källa: Mayo Clinic, Rochester Minnesota. Visa mer