Stockholms stad intensifierar jakten på svartkontrakt – ska mäta vattenförbrukningen

I fjol friställdes totalt 369 lägenheter och många fler ärenden startades. För 2021 är årsmålet att kunna friställa 355 lägenheter som har hyrts ut olagligt i de tre kommunala bostadsbolagen.

– Vi intensifierar jakten på svartuthyrningen genom att alla tre kommunala bostadsbolag har specialister som har som huvuduppgift att exempelvis följa upp alla de tips som kommer in från allmänhet och grannar. Vi får in hundratals tips per år, säger Dennis Wedin.

Sedan halvårsskiftet arbetar den nya gruppen med specialister med att punktmarkera misstänkta fastigheter. En annan ny sak man tittar på är om vattenförbrukningen i fastigheten är exceptionellt hög, det kan visa att det bor fler människor i huset än vad som är brukligt.

– Min förhoppning är att vi framöver kommer att kunna följa vattenförbrukningen på lägenhetsnivå, det skulle ge oss ännu bättre möjligheter att se vart vi ska rikta uppmärksamheten och komma åt dem som hyr ut olagligt, säger Dennis Wedin.

Bolagen ska också kontrollera om folkbokföringen stämmer överens med kontraktsinnehavaren, och om det till exempel finns många som hyr parkeringsplatser i fastigheten som inte är folkbokförda i samma fastighet. Samt stärka arbetet mot oriktiga hyresförhållanden, olovlig andrahandsuthyrning och bostadsrelaterade bedrägerier. En stor inkomst för gängkriminella kommer, enligt Dennis Wedin, från handel med svartkontrakt och olovlig andrahandsuthyrning.

Arbeta med trygghetskameror fortsätter. Vittnesmål om att droghandel rört sig från centrum till portar vid hyreslägenheter gör att staden vill sätta upp trygghetskameror i otrygga delar av de tusentals fastigheter som bostadsbolagen äger.

– Trygghetskameror kan inte vara den enda lösningen, men det är ett viktigt verktyg. Polisen beskriver för oss att om det har begåtts ett brott vid fastigheten och man kan få ut en bild från kameran så går det lättare att hitta den misstänkte, säger Dennis Wedin.

Ett annat sätt, menar han, är att använda kameror på platser där brottslig verksamhet pågår så att man från bostadsbolagens sida ska kunna agera snabbare och hjälpa till att förhindra brott där de sker.

– Där är vi inte ännu, men det är ett bra sätt att visa på att vi tar otryggheten på allvar

Bostadsbolagen har också Initierat en dialog med hyresgäster om otrygga platser.

– Vi jobbar med trygghetsinventering i bostadsbolagen. När vi märker att boende upplever mycket otrygghet så åker vi dit och går runt med sakkunniga för att identifiera vilka åtgärder vi kan vidta, allt från att minska buskar till att få fram mer belysning – men vi ska också lyssna in vad de boende själva säger, säger Dennis Wedin.

Staden har ett samarbete med polisdistrikt Globen – där bland annat Skarpnäck och Enskede ingår – där man tittar på konkreta fastigheter där det, enligt Dennis Wedin, är upprepat kriminellt stök i trapphusen.

– Där ser vi till att polisen hjälper till att patrullera runt problemfyllda fastigheter, så man kan snabbare kan få bort och lagföra kriminellt bus som regelbundet skapar otrygghet i trapphus. Detta pilotprojekt vill jag gärna sprida vidare till andra delar av staden, säger han.

