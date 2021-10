Stockholms stad skrotade it-satsning – men fortsatte betala konsulter

Stockholms stad har i flera år arbetat med en ny it-plattform för socialtjänsten. Den skulle göra allt bättre: Minskad administration för de anställda, individer som fick hjälp skulle enklare kunna följa sitt ärende. Så sent som hösten 2019 var entusiasmen för projektet stor – ”ett stöd med hög klass och skicklighet”, skrev staden när systemet fick sitt namn: Esset.

Men snart började problemen torna upp sig. Allt från planering till testning fungerade illa, slog en utredning som staden hade beställt fast. I februari i år togs därför beslutet att avsluta allt. 296 miljoner kronor hade projektet då kostat, men någon ny it-plattform skulle det inte bli. Kostnaderna behövde begränsas, resonerade staden. Det var bättre att sluta i tid.

Nu visar DN:s genomgång av projektets fakturor att åtminstone ett konsultbolag månad efter månad har fått betalt för motsvarande heltidstjänster till ett timpris på 2 000 kronor exklusive moms. Det handlar om Gartner, vars konsulter mestadels är specialiserade på projektledning, strategi och övergripande planer för hur system ska byggas, snarare än konkret programmering.

Fakturor från 2017 till sommaren 2021 visar att Gartners konsulter många gånger har fakturerat för över 180 timmar i månaden.

Ett exempel: Bara under 2018 fakturerade en enskild Gartnerkonsult för över tre miljoner kronor. Konsulten, som beskrivs som en senior strateg, har två månader redovisat över 180 arbetade timmar och flera andra månader över 150 timmar.

Stadens månadskostnad bara för denna konsult var därför ofta över 300 000 kronor och som mest 368 000 kronor, plus moms.

Att staden under 2020 började ifrågasätta projektet tycks inte ha påverkat Gartners möjlighet att tjäna pengar på det. Över 30 miljoner kronor betalades till konsultbolaget under året. Faktum är att i februari 2021, då staden offentligt meddelande att satsningen på en ny plattform skulle skrotas, blev en av Gartners mest lönsamma månader under hela projektet. Tolv konsulter var då inne i projektet och månadskostnaden blev 3,3 miljoner kronor, exklusive moms.

Beslutet beskrevs som en ny inriktning, snarare än nedläggning. Men innebörden var ändå att satsningen på en ny plattform stoppades och att staden istället skulle fokusera på gamla system.

Att bromsa kostnaderna, inte minst för konsulter, var ett viktigt skäl att stoppa i tid, sa stadens it-direktör Andreas Nordström då.

Men fakturorna visar att Gartner har fortsatt att tjäna miljonbelopp även efter stoppet. Mellan mars och juli i år, då det alltså stod klart att det inte skulle bli någon ny plattform, uppgick konsultnotan till över sex miljoner kronor exklusive moms.

Att Gartnerkonsulter har fortsatt kosta pengar även efter att projektet bromsades beror enligt it-direktören Andreas Nordström dels på att det fanns delar att avsluta, men kostnaderna handlade också om att planera för en fortsättning. Sammantaget har ändå konsultkostnaderna minskat, betonar han.

– När vi beslutade det i februari så sade vi upp de konsultkontrakt vi hade. Sedan har man en uppsägningstid, vanligtvis en månad men det är lite olika.

– Vi har sänkt konsultkostnaderna med ungefär 90 procent. Men det blir så klart en successiv nedgång eftersom man måste säga upp kontrakt och hantera det.

Stockholms stad har tidigare fått kritik för att vara för beroende av konsulter i it-projekt, inte minst vid utvecklingen av den kraftigt kritiserade Skolplattformen. Redan sommaren 2020, efter att Skolplattformsprojektet utvärderats och sågats, slog såväl stadsdirektör som borgarråd fast att konsultanvändningen i staden måste ses över.

It-direktören Andreas Nordström håller med om att det har varit ett problem även här, särskilt eftersom det periodvis har rört sig om heltidsarbete.

– Precis, det är en av lärdomarna från projektet. Projekten ska styras av anställda personer, vi ska arbeta mycket mer med intern kompetens. Det har vi arbetat med nu under våren och sommaren. I dag är vi nere på lägre nivåer. Men vi är en outsourcad it-organisation och kommer därför alltid behöva konsulter för viss specialisthjälp.

Som DN tidigare har rapporterat så fanns det olika uppfattningar om huruvida utvecklingen av en ny plattform skulle stoppas eller inte. En annan konsultfirma, EY, förespråkade i stället att det skulle fortsätta. ”Att avsluta projektet medför stora kostnader, att verksamheten fortsatt får arbeta i en bedömt suboptimal systemmiljö, samt att Staden officiellt misslyckats med genomförande av detta stora och viktiga projekt”, skrev EY i sin rapport.

Enligt staden var det ändå nödvändigt för att hålla igen på kostnaderna. Den slutliga prislappen för systemet skulle annars riskera att hamna på 1,5 miljarder kronor, tre gånger mer än vad man ursprungligen hade budgeterat.

DN har sökt Gartner, som avböjer att kommentera.