Stockholms trafikborgarråd om nya cykelsiffrorna: “Vi vill bli ledande i Europa”

Fler människor har valt cykeln som färdmedel i stället för att åka kollektivt under pandemin, visar en studie från Berliner mercator research institute on global commons and climate change, MCC.

Det är positivt, anser Stockholms miljöborgarråd Daniel Helldén (MP), även han tycker det varit ännu bättre om det inte var corona som var anledningen till att fler väljer att cykla.

I Stockholm har antalet cykelpassager genom staden ökat de senaste åren, men enligt Daniel Helldén syns ingen markant pandemieffekt här.

– Det viktiga är att vi forstätter bygga ut infrastrukturen för cykling så att fler kan cykla. Vår målbild är att bli en ledande cykelstad. Men vi har långt kvar, säger Daniel Helldén.

Han ger exempel på två ledande cykelstäder, Amsterdam och Köpenhamn, som Stockholm har att mäta sig med.

I MCC:s studie har forskare kartlagt hur resevanorna i 106 europeiska städer förändrats under pandemin. Berlin, Paris och Dublin är några av städerna som finns med i undersökningen.

Läs mer: Cyklandet i europeiska storstäder ökar under pandemin