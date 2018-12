A: Anna König Jerlmyr (M) lämnade tiden som oppositionsledare bakom sig och tog steget in i rollen som finansborgarråd i Stockholms stad. Det var inte smärtfritt - alliansen fick ingen egen majoritet utan fick locka över Miljöpartiet till styret med ett löfte om eftergifter i profilfrågor som Östlig förbindelse och Nobel center.

B: Bevara! Stoppa ombyggnationen av Stureplan. Stoppa Nobel Center! Stoppa byggnationerna i Årstaskogen! Slagorden mot byggplanerna i Stockholm har ekat mellan plywoodskyltarna under demonstrationerna runtom i huvudstaden. På andra sidan debatten stod tidigare stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S), konsekvent motståndare till att stoppa alla typer av byggen.

C: Campus Manilla hade ett svettigt år – och inte på pris Daniels peppiga sätt. Strax innan prinsessan Estelle började på skolan avslöjade DN att skolan lät rika familjer gå före skolkön via en flyktingkvot.

D: Daniel Helldén (MP) blev oväntat attackerad av skådespelaren Stefan Sauk i en mycket viral video på Facebook i höstas. Videon gick ut på att Stefan Sauk körde runt i Stockholm och berättade om allt som är åt helvete i trafiken och trafikborgarrådet Helldén har än så länge inte svarat på kritiken men fortsätter att bygga cykelbanor och tillåta elsparkcyklar.

E: Elsparkcyklarna var helt plötsligt överallt i Stockholm. Synskadade snubblade på felparkerade sparkcyklar medan glada vuxna såg sin chans att transportera sig på ett ännu mer ovärdigt sätt än på en cykel i lycradräkt. Men tjänsten är populär och ännu fler sparkcyklar väntas nästa år.

F: Flemingsberg ska internationaliseras. Det gör man genom att kalla det nybyggda området i centrum för Stockholm South Business District.

G: Grand Garbo går i graven. Ägaren ”Uffe” meddelade att hans tid på kultkrogen i Sundbyberg tar slut vid årsskiftet. DN STHLM:s väldigt korta text om nedläggningen blev helt oväntat en av årets mest lästa artiklar för er hårt slitande lokalredaktion.

H: Hagastaden och Norra tornen börjar bli något på riktigt nu. Det ena av två planerade höghus invigdes under hösten och planen är att tiotusentals människor ska kunna flytta in inom de närmaste åren. Men smakar det så kostar det - en tvåa i området kan kosta 5,9 miljoner kronor.

I: Irene Svenonius (M) sitter kvar som finanslandstingsråd även efter valet. Men nu har alliansen i Stockholms läns landsting fått en ny partner - Miljöpartiet bytte block och samregerar nu med sina tidigare opponenter.

J: Järfälla station. Så skulle den nya tunnelbanestationen i Barkarby heta, enligt de första planerna från landstinget. Det var lite förvirrande för boende i området, eftersom stationen de facto ligger i Barkarby som förvisso ligger i Järfälla. Men beslutet rullades tillbaka. Nu ska stationen heta Barkarby trots allt.

K: Karolinskas nya sjukhus i Solna har kantats av skandaler. Finansborgarrådet Irene Svenonius förklarades jävig i ett beslut om Nya Karolinska, styrelsen har bytts ut och sjukhusdirektören Melvin Samson har avgått efter DN:s granskning av sjukhuset.

L: Lidingöpolitikerna i styret bestämde sig för att höja sin egen lön - samtidigt som man beslutade sig för att sänka oppositionens löner. Poängen med den höjda lönen var enligt Kristdemokraten Carl-Johan Schiller att politikerna ”vill undvika dåliga beslut”. Men politikerna fick backa efter att frågan uppmärksammats. Vad lönerna kommer att landa på är än så länge oklart.

M: Miljöpartiet var en central pjäs i det politiska landskapet under året. På kommunal nivå gick partiet kraftigt bakåt och blev en av valets stora förlorare - men bytte block och får ändå regera vidare tillsammans med alliansen. Samma sak hände i landstinget.

N: Nobelbygget på Blasieholmen blev inte av. Det nya grönblå styret drog tillbaka planerna och Strandvägen jublade. Mest jublade Björn Tarras Wahlberg som tidigare spekulerat i att Moderaternas fallande opinionssiffror nationellt kan bro på planerna för ett Nobelcenter på Blasieholmen. Den analysen delas inte av hela partiet, men vi kan slå fast att partiet gjorde ett mycket dåligt val på Strandvägen jämfört med tidigare.

O: Olympiska spelen. Motståndet bland stockholmarna är större än entusiasmen, enligt flera mätningar. Men det har inte hindrat SOK som nu på egen hand håller på att driva hem ett OS till Stockholm 2026. I Stockholms stadshus är egentligen bara Socialdemokraterna odelat positiva, men det hindrar inte SOK som ändå kör på.

P: Pålsundet skulle också räddas. Först sa kommunen att hela småbåtshamnen vid Hornstull höll på att rasa och behövde rivas, men sedan ändrade man sig och sköt i stället upp beslutet. Bevarandegrupperna tog striden och gick till rasande attack mot alla ansvariga politiker som enligt dem förstörde staden. Vad som ska hända med Pålsundet återstår att se.

Q: Q-park gav en ambulans på utryckning böter . Det uppskattade inte människor på sociala medier eller ambulansförarna. Boten makulerades och företaget bad om ursäkt.

R: Råttgiljotin. Centerpartiets excentriske råttmotståndare Jonas Naddebo gick ut och krävde 250.000 råttors huvud på ett fat och avrättning genom giljotinering. Centerpartiet gick sedan framåt i valet, men det är oklart om det finns någon korrelation mellan valresultat och råtthat här.

S: Skjutningar. I Stockholm har flera uppmärksammade mord och mordförsök skett under det senaste året. I dag bedömer polisens underrättelsetjänst att det finns 47 olika kriminella nätverk i Stockholm.

T: Tågstrul. Pendeltågen har haft stora problem under året. Alla har skyllt på alla - landstinget har skyllt på trafikverket som har skyllt på spårspringare. Landstinget har dessutom skyllt på MTR som i sin tur har skyllt på förarbristen. Klart är att pendeltågen har haft mycket stora problem.

U: Utvisning. I mars föll domen mot den man som knivhögg polisen Ted Eriksson i augusti 2017 vid Björns Trädgård. Den dömde mannen fick fem års fängelse och utvisning från Sverige.

V: Vårdplatser. Det har saknats vårdplatser i länet senaste året. Sjuksköterskor har varnat för en extrem arbetssituation och problem med fukt i operationssalar under sommaren innebar stora problem för sjukvården.

W: Wanngård (S) fick lämna finansborgarrådsposten efter fyra år vid makten. Nu försöker partiet med alla medel få OS till Stockholm 2026, lägga ner Bromma och bygga en t unnelbana till Hässelby. Socialdemokraterna har dock märkt att det är svårare att genomföra sådana stora projekt när man sitter i opposition. Inget av dessa projekt är egentligen på gång.

X: X-mas. Stockholms stad har en klubbad julbelysningsstrategi för Stockholms innerstad. Enligt den ska flera platser ha så pass bra belysning under december att ”wow-faktorn” är hög för besökare i huvudstaden. På sikt kan det innebära att fler vill flytta till vår huvudstad, enligt strategin. Men julälskaren Tommy Wallentin - som själv har 70.000 lampor hemma - höll inte med om att Stockholm har lyckats med att få till en rejäl wow-faktor. Han sågade all julbelysning vid fotknölarna.

Y: YAP. DN Sthlm granskade i våras socialtjänsten i länet. Granskningen kunde visa att socialtjänsten i Botkyrka använt YAP-metoden - ”Youth Advocate Programmes” - i mycket svåra fall. Metoden går i korthet ut på att lekmän får en kortare utbildning och sedan ska fungera som stöd för personer som kräver stöd från socialtjänsten. Men den enda utvärdering som gjorts av metoden visar att den inte har någon långsiktig effekt.

Z: Zinkensdamms ishall är inte säker. Det menade kommunen och bestämde sig därför för att stänga igen den på dagen. Kort därefter meddelade kommunen att hallen ska rivas. Klubbarna rasade eftersom en hel del istider försvann när en hall stängdes. Nya idrottsborgarrådet Karin Ernlund (C) har sagt att man ska försöka lösa det, men än så länge är ingen ny hall på plats.

Å: Årsta. Först skulle Årstaskogen bli bostäder. Sedan blev det maktskifte, och då skulle både skogen och golfen på Årstafältet bli kvar. Det hade nämligen Centerpartiet gått till val på, och så blev det efter förhandlingar. Tyvärr innebär det att kolonilottsägarna på Årstafältet känner sig hotade i stället. Vad som kommer bli kvar till slut återstår att se.

Ä: Äppelkris. Det var kaosartade scener på stadens äppelmusterier under den mycket äppelrika hösten. Folk ville göra must av sina äpplen, men musterierna hann inte möta den efterfrågan som fanns. DN Sthlm kunde rapportera om äppelmustare som gick på knäna och folk blev rasande när de tvingades åka hem utan att ha fått göra must av sina äpplen.

Ö: Östlig förbindelse var en jättefråga - som sedan inte blev någon fråga över huvud taget eftersom ansvaret för vägbygget enligt Moderaterna var statligt. Detta trots att partiet gick till val på förbindelsen både på kommunal, regional och statlig nivå. Nu pratar ingen (förutom SD i stadshuset) om frågan.