Stockholmspolitikernas stora frågor för hösten

Foto: Elin Åberg

Boel Godner (S), kommunalråd i Södertälje:

1. Skolan, en fin och likvärdig utbildning till alla våra barn är alltid viktigast för oss. I våra skolor i de segregerade bostadsområdena är det ett svårt arbete, men inte omöjligt. Det går stadigt framåt och i dag har vi en gymnasiebehörighet över rikssnittet. Vi är dock inte nöjda förrän alla barn klarar skolan och kan göra sina egna livsval. Vi har jättefina skolor där svenska språket är i fokus.

2. Vi skapar inte segregationen men vi hanterar konsekvenserna av den. Det är en tuff utmaning. EBO-lagen har gett möjlighet att som asylsökande bosätta sig på egen hand vilket lett till att de flesta hamnar i samma bostadsområden, inte sällan i svarta, dyra hyreskontrakt med skuldsättning och otrygga boendeförhållanden som följd. Vi jobbar hårt med svartkontrakten men behöver också lagändringar och en folk- och bostadsräkning för att skapa ordning och reda.

Foto: Sören Andersson, Nacka kommun

Mats Gerdau, (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka:

1: Jag har tre prioriterade frågor. Den första rör stadsutvecklingen. Vi behöver få till en bättre dialog med Nackaborna, om vad vi gör och varför och när, vilka mjuka värden vi får och hur vi bäst prioriterar så att vi rymmer in både natur och nya bostäder, både idrott och nya arbetsplatser, både butiker och restauranger. Det andra är att öka tryggheten. Det är alldeles för mycket droger i omlopp och ungdomar blir rånade på mopeder, mobiler och kläder. Det måste få ett stopp. Mer samverkan mellan polisen och skolorna, bevakningskameror, stöd till nattvandrare och Polarna (vår förebyggande ungdomsverksamhet), men mer måste till. Nacka ska vara en trygg kommun. Det tredje är att de 1.000 nyanlända som vi tagit emot på tre år verkligen kommer i jobb och klarar sin egen försörjning. Det måste bli mer lönsamt att gå från bidrag till jobb. I stället för att betala socialbidrag skulle vi kunna satsa mer på skolan. Jag skulle gärna se att kommunen tar över Arbetsförmedlingens jobb, vi skulle göra det bättre.

2: Ekonomin. Regeringen skärper skatteutjämningen så att Nacka förlorar 100 miljoner nästa år. De kompenserar kommuner där befolkningen minskar, men tror att man kan mjölka hur mycket som helst från kommuner som växer. Men tillväxt kostar också. Vi behöver bygga nya idrottsanläggningar och skolor åt nya invånare och betala till tunnelbanan. Sen är trafiken en utmaning, både Slussenombyggnaden och Södra länken är påfrestande. Tunnelbanan och nya Skurubron börjar byggas i höst och de kommer att förbättra framkomligheten, men det tar flera år innan de är klara. Nackaborna behöver komma till sina jobb i tid även innan dess, men det är mycket vi inte råder över själva. Fler bussturer, mer båttrafik och cykelbanor underlättar, mer sånt. Österleden måste också upp på förhandlingsbordet igen och det driver jag hårt. Vi måste verkligen bygga ihop länet så att vi får en komplett ringled runt innerstaden. Samtidigt vill vi ju ha fler arbetsplatser i Nacka så att färre behöver pendla ut från kommunen.

Foto: Alexander Mahmoud

Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd Stockholm:

1: Allmännyttan är en fråga som engagerar djupt. Många stockholmare hör av sig och är oroliga. De undrar hur det blir med deras boende när det sker ombildningar. Dessutom är det hyresrätterna med överkomliga hyror som ska säljas ut. Med färre hyresrätter blir det dessutom ännu svårare för många att komma in på bostadsmarknaden. Vi behöver helt enkelt fler hyresrätter, inte färre. Stockholm behöver också en bostadspolitik som har som mål att utjämna klyftorna mellan dem som har kapital till insats och dem som saknar detta. Boende ska inte vara en fråga om föräldrarnas ekonomiska situation, som det är i dag för många ungdomar. För mig är det självklart att en egen försörjning och en egen bostad är vägen till ett självständigt liv. Stockholm behöver därför en bostadsgaranti för unga.

2: Stockholms största utmaning, som vi delar med resten av världen, är de accelererande klimatförändringarna. Ett existentiellt hot mot hela vår planet. Staden har redan kommit en bra bit med den kollektiva omställningen men det behövs mycket mer. Det krävs framför allt större framtidsinriktade investeringar. Som del av detta vill vi lägga ner Bromma flygplats. En avveckling av flygplatsen möjliggör att vi kan bygga 35.000 nya bostäder i Stockholm och bygga ut tunnelbanan. Klimatsmarta lösningar för ett växande Stockholm.

Foto: Magnus Hallgren

Kristoffer Tamsons (M), trafikregionsråd:

1: För mig kommer höstens stora fråga att vara arbetet för att bygga ut och modernisera vår tunnelbana. Vi har redan startat de första sprängningarna. Efter sommaren går vi in i en intensiv bygg- och upprustningsfas. Totalt ska 17 nya stationer och 3 mil nya spår byggas. Dessutom tar vi fram en ny generalplan för att rusta den tunnelbana vi har för framtiden. Det arbetet kommer i höst bland annat att märkas genom att en helt ny generations tunnelbanetåg börjar rulla i SL-trafiken. Tillsammans med att vi rustar våra nyare tåg kommer det att möjliggöra en tätare, bättre och punktligare trafik för resenärerna. För SL generellt handlar det också som alltid om att slå vakt om den goda ekonomin. Bara så får vi muskler att kunna förverkliga allt vi vill göra för en bättre trafik för alla människor i en växande Stockholmsregion.

2: Ansvar kommer att krävas i spåren av en sviktande konjunktur, då både skatteintäkter, tillväxt och bostadsbyggande mattas av. Till det kommer fortsatta behov att trycka tillbaka otryggheten i en tid då våld, brott och droger breder ut sig. Vid sidan av det följer utmaningar då vi nu är mitt uppe i den största satsningen i kollektivtrafiken sedan 1960-talet. Många kommer att uppleva stök och störningar när vi genomför vad som praktiken är ett stambyte och samtidigt bygger nytt. Här och var blir det på kort sikt sämre, men för helheten och med tiden betydligt bättre. Totalt byggs 46 nya stationer och 6 mil nya spår runtom i länet. När allt är på plats väntar en trafik med fördubblad kapacitet mellan norr och söder. Till det nya tåg, elbussar och nya tekniska lösningar för att förenkla vardagsresandet för människor.

Foto: Magnus Hallgren

Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande Danderyd:

1: Två saker som jag särskilt ser fram emot är att påbörja arbetet med en ny översiktsplan och uppmärksammandet av 100 år av allmän och lika rösträtt. Den 17 december 2018 när jag valdes som första kvinna på posten som kommunstyrelsens ordförande så var det på dagen 100 år sedan riksdagen fattade sitt principiella beslut. I arbetet med översiktsplanen ska vi över partipolitiska gränser och tillsammans med danderydsborna dra upp riktlinjerna för hur vi vill att kommunen ska utvecklas i framtiden. Hur undviker man stagnation och fortsätter att utveckla och förädla kommunen utan att bygga bort villastaden? Personligen så ser jag ensamheten som ett växande samhällsproblem och jag skulle gärna se att vi kunde tänka annorlunda kring hur vi som kommun kan förebygga det. Jag tror att ensamhet till stor del kan byggas bort om vi tänker lite utanför boxen när vi bygger nytt. Jag hoppas att processen med översiktsplanen ger oss utrymme att vara visionära.

2: Min och kommunstyrelsens viktigaste fråga för hösten är att fortsätta arbetet med att reformera Danderyds kommuns ekonomi. Vi behöver arbeta vidare med våra processer och principer för ökad ekonomisk kontroll och styrning. Vi behöver ta fram ett regelverk för investeringar och en långsiktig ekonomisk plan som sträcker sig över 10 år. Kommunen behöver säkerställa en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. Danderyd är inte undantaget när vi nu närmar oss lågkonjunktur. Det kommer att bli en utmaning att klara av ett ökande tryck på välfärdens kärna samtidigt som vi står inför stora investeringsbehov i bland annat skolor och vård- och omsorgsboenden.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd:

1: Det är utan tvekan klimatfrågan. Klimatkrisen är jordens största utmaning men även Stockholms. Vi stockholmare påverkar i hög grad de globala utsläppen och vi måste ställa om. Här är trafiken en jätteviktig del. Arbetet med att minska biltrafiken behöver trappas upp samtidigt som övergången till elbilar skyndas på och det prioriterade arbetet att göra det smidigt att åka kollektivt, gå eller cykla i hela Stockholm intensifieras. I höst kommer viktiga steg att tas för detta, bland annat genom en ny klimathandlingsplan, flera viktiga investeringar i cykelnätet och fortsatt utbyggnad av laddplatser.

2: I Stockholms stadshus kommer vi att fortsätta arbetet inom den grönblåa majoriteten för att öka tryggheten, stärka socialtjänsten och skolan och sänka trösklarna in på arbetsmarknaden, särskilt för personer med utländsk bakgrund. Vi måste också ytterligare öka takten i arbetet för att nå klimatmålen och fortsätta arbetet för att skapa en levande stad med attraktiva stadsmiljöer.

Foto: Roger Turesson

Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka:

1: Min och Botkyrka kommuns viktigaste fråga inför hösten är skolan och Botkyrkaelevernas rätt till tillgänglig och kvalitativ utbildning. I grunden handlar det om rätten till att få bygga sin framtid, på jämlika och stärkande villkor.

De satsningar som vi, vår personal och våra elever har gjort hittills har gett otroliga resultat. Våra nior har högre meritvärden än någonsin och resultaten från gymnasiet fortsätter att stiga år efter år, vi får bli stolta men inte nöjda. Vi har en ärlig och rak syn på våra problem och måste ha en handlingskraft som ger resultat. Från ord och vision till handling, det är nyckeln för oss. Vi ser fram emot ett nytt läsår och att fortsätta bygga skolor med fokus på trygghet och studiero.

2: Vår viktigaste fråga är även vår största utmaning ­– skolan. Trots att betygsresultaten ökar i hög takt så är det inte nog, för alla elever är inte en del av den resan - än. Vi behöver fortsätta bygga en skola där alla barn får sina behov tillgodosedda, där skolpersonal har kunskap och bemöts med respekt och mandat och med tydlig insikt om vart våra insatser ska riktas. Skolan är nyckelfaktor i skapandet av ett inkluderande och progressivt samhälle, men det får inte stanna i ord utan måste märkas i handling. Därför måste vi och andra aktörer samverka för att kunna garantera den skola våra barn har rätt till.

Foto: Anette Nantell

Jonas Lindberg (V), sjukvårdspolitisk talesperson Region Stockholm:

1: Jag brinner särskilt för att skapa en mer jämlik och sammanhållen sjukvård som man som medborgare känner stark tillit till. Idag är det ofta för uppsplittrad vård och har man många sjukdomar eller besvär vill ingen riktigt ta helhetsansvar för en. Jag tycker det är oerhört viktigt att säkerställa att tillgången till vård blir jämlik i hela regionen och att den särskilt finns för dem som har stora behov. Då behöver vi noga prioritera våra insatser och styra våra resurser bättre än i dag. Jag tycker det är viktigt att man på sin vårdcentral får ett möte med vårdpersonal som tillräckligt med tid för ens besök och som också får gedigen fortbildning och kompetensutveckling. Då kommer tilliten och förtroendet till vården öka markant. Idag har alldeles för mycket ansvar lagts över på oss som individer att själva leta oss rätta i sjukvårdssystemet och ibland slå oss fram. Så ska det inte vara.

2: Stockholms största utmaning i höst handlar om alla de stängda vårdplatser som finns på våra sjukhus. Vi är en växande region och vi blir äldre. Vi borde ha alla förutsättningar för att kunna se till så det finns tillräckligt med vårdplatser och rimliga väntetider på akutmottagningarna för alla som behöver. Istället har det stadigt blivit värre för varje år. Vi måste på allvar göra allt vi kan för att göra våra sjukhus till ledande och goda arbetsplatser där personal trivs, vill utvecklas och jobba kvar. Då måste man få rimliga löner och hälsosamma arbetstider. Annars kommer det aldrig att gå. Att man i Pajala kan ha svårt att rekrytera specialiserad vårdpersonal är lättare att förstå. Men att Stockholm med all sin befolkning har det, är orimligt. Dem som bestämmer över vår sjukvård i Stockholmsregionen har under flera år tyckt att det viktigaste har varit att göra det så lätt som möjligt för olika vårdbolag att komma in på marknaden. Man har prioriterat detta före arbetsmiljö och arbetsbelastning för vårdpersonalen.

Foto: Hilda Arneback

Sissela Nordling Blanco (Fi), gruppledare i Stockholms stadshus:

1: Jag kommer fortsätta sätta våldet högst upp på agendan. Bara i min stadsdel har en kvinna mördats och tre mordförsök på kvinnor gjorts de senaste månaderna. Under samma period har tre unga män skjutits ihjäl. Det är en stor sorg och ett samhälleligt misslyckande. Våldet måste få ett slut, både i hemmet och på gatan. Vi har under våren lagt en motion om att inrätta en haverikommission om mäns våld mot kvinnor – vi måste gå till botten med varje fall och titta på var det brustit för att kunna förebygga att det händer igen. Vi vill även se större satsningar mot vapenvåldet, bland annat genom att införa metoden Group Violence Intervention som gett goda resultat i flera amerikanska städer, samt bättre stöd till anhöriga som förlorat någon eller har söner och bröder som är i riskzonen att skada andra.

2: Vi ser med oro på att allt fler ensamstående mammor med barn saknar bostad. Många är bostadslösa som en konsekvens av att de lämnat en våldsam man. Att det grönblåa styret mitt i rådande bostadskris väljer att sälja ut stadens billigaste hyresrätter kommer slå hårt mot just den gruppen. I tider när konservativa och nationalistiska krafter växer behöver vi stärka arbetet för mänskliga rättigheter i stället för att avveckla detsamma. Vi behöver stå upp för välfärden och ett levande kulturliv. De nedskärningar vi ser nu på välfärden, på stadens bibliotek och i verksamheten för barn och unga kommer fördjupa segregationen – det är en farlig utveckling för Stockholm.

Foto: Magnus Hallgren

Peter Wallmark (SD), gruppledare i Stockholms stadshus:

1: Det är svårt både för näringslivet och för bostadsbyggandet när reglerna ändras då staden byter styre. Ett utvecklat och livskraftigt näringsliv är fundamentalt för kommunens ekonomi, då hela verksamheten bygger på skatteintäkter. Ett ökat och långsiktigt planerat bostadsbyggande är också viktigt både för företagens rekrytering och för stockholmarna. Vi måste därför söka långsiktiga och hållbara lösningar för stadens framtida utbyggnad. Sverigedemokraterna står fast vid att Östlig förbindelse ska byggas då den ökar tillgängligheten inom regionen och gynnar den regionala utvecklingen. En fungerande transportinfrastruktur med ett bevarat Bromma är också viktigt både för företagens och stadens utveckling. Stockholm ska alltid ligga i framkant när det gäller miljöfrågor, men det får inte försvåra för stadens konkurrenskraft när det gäller framkomlighet. Det är viktigt att alla trafikslag ska kunna ta sig fram utan onödiga hinder och extra kostnader på stadens gator.

2: För att finansiera sin verksamhet lånar Stockholms stad stora belopp, så stora att kommunfullmäktige nyligen beslutade att skuldkvoten ska höjas. En bred översyn över stadens utgifter är nödvändig. Omprioriteringar och nedskärningar kommer att bli nödvändiga. Att sälja mark och byggnader är ingen långsiktig lösning. Att se till så att stadens sim-, ishallar och andra idrottsanläggningar renoveras, underhålls och byggs om så att barn och vuxna får möjlighet att idrotta. Stockholm har få anläggningar sett till antal invånare jämfört med andra städer, därför är det extra viktigt. Staden måste prioritera de personer som faktiskt har rätt att befinna sig här. Det är ett stort problem att det finns personer som vistas illegalt i vår stad. Det gör inte bara staden otrygg det gynnar också kriminalitet vilket i sin tur genererar både ökande utgifter, personligt lidande och otrygghet. Det är kommunens ansvar att se till att stadens medborgare kan känna sig trygga i sina bostadsområden och få den samhällsservice de har rätt till.

Foto: Lisa Mattisson

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd:

1: Den fortsatta utvecklingen av hälso- och sjukvården, över hela Stockholms län. Sollentuna sjukhus öppnar i höst med en ny närakut för barn och vuxna, och därefter med geriatriska vårdplatser. Under hösten förbereds också nya närakuten i City som beräknas öppna till årsskiftet. Vi planerar också för fler familjecentraler tillsammans med kommunerna. Huvudfokus är generellt utveckling av primärvården – vårdcentralerna med sina husläkare, distriktssköterskor, psykologer med flera – så fler kan välja sin egen läkare och få trygg långsiktig och förebyggande vård för både kropp och själ.

2: Utvecklingen av primärvården och vårdcentralerna är viktig och prioriterad. Vi har satsat stora resurser och målet är att alla invånare ska kunna välja en fast husläkare. Detta kommer vi fortsätta driva på. Akutsjukhusens förändrade uppdrag fortsätter också - med större fokus på de svårare sjuka och mer resurskrävande ingreppen, och där annan vård flyttas ut i öppenvården närmare människorna. Kompetensförsörjningen – att göra vården till en mer attraktiv arbetsplats - är fortsatt den största utmaningen för vården, inte minst behövs sjuksköterskor på sjukhusen och läkare i primärvården.

Foto: Eva Tedesjö

Gustav Hemming (C), landstingsråd:

1: Bostadsbristen. Den drabbar våra invånare, särskilt unga och personer med låga och normala inkomster. Men den slår också hårt mot företagen eftersom de inte kan rekrytera personal när det är svårt att bosätta sig i Stockholm. De flesta kommuner gör ett hästjobb för att det ska kunna byggas tillräckligt. Men med amorteringskrav, omoderna hyresregleringar och höga byggkostnader har det blivit alltför svårt för låg- och medelinkomsttagare att köpa en bostad samtidigt som hyresmarknaden inte funkar och köerna är orimligt långa. Nu måste riksdag och regering lyssna på kommunerna, Region Stockholm samt regionens näringsliv och hjälpa oss med en bostadsbrist som hotar hela Sveriges välfärd. Därför är min viktigaste fråga inför hösten att bilda en gemensam front med Stockholms stad och kommunerna i vårt län för att få regering och riksdag att lyssna och hjälpa oss att ändra de regler som kortsluter Stockholmsregionens bostadsbyggande och bostadsmarknad, innan det allvarligt skadar Stockholmsregionens utveckling och Sveriges välfärd.

2: Att minska trängseln och klimatpåverkan från trafiken. Varje år kostar trängseln 8 miljarder i kostnader för samhället, för att inte tala om den stress och de luftföroreningar som drabbar trafikanter och boende. Vi måste tillsammans med kommunerna främja att fler väljer cykel och kollektivtrafik eftersom det är bättre för både klimatet och för att minska trängseln. Här är våra satsningar på pendelbåtar ett bra sätt att avlasta vägar och spår samt att uppnå högre komfort i resandet. Vi ska även starta två nya försökslinjer som kommer att göra att fler resenärer ska kunna ta vattenvägen till arbetet. Andra kortsiktiga lösningar är att göra allt för att stombussarna ska komma fram snabbare där det är trångt. Till exempel nya busskörfält och bättre trafiksignaler. På längre sikt är satsningarna på ny tunnelbana och tvärgående busslinjer utanför stadskärnan och ett sammanhängande regionalt nät av bra cykelvägar avgörande. Då kan vi tredubbla cyklandet och minska biltrafiken från 41 till 30 procent av resorna.

