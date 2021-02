En gripen efter hot mot gymnasium

Polisen larmades vid kvart över tio på förmiddagen och en omfattande insats inleddes vid en gymnasieskola i Sigtuna.

Efter ett intensivt arbete med att jaga gärningsmannen kunde polisen slutligen berätta att en person griptis vid klockan 11.45.

Gripandet skedde på annan ort, förklarar polisen.

– Vi har arbetat intensivt från det att det första samtalet kom in. Ärendet utreds nu som grovt olaga hot, men jag kan inte gå in på detaljer om vad hoten består i. Det kommer fram under förhören som vi ska hålla med personen, säger Per Falhström.

Polisen samverkar nu med skolan och kommunen för att liknande händelser inte ska inträffa på nytt. Det förekommer ingen hotbild mot skolan i Sigtuna längre, men polisen kommer att ha förhöjd närvaro i området.

- Det här är händelser som inträffar då och då. Det viktiga är nu att personen i fråga är gripen och det föreligger inget hot mot skolan längre.