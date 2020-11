Stor sökinsats efter försvunnen militär i södra Stockholm

Det var den 12 november som den 31-årige yrkesmilitären sist sågs när han lämnade sitt hem i södra Stockholm för en löprunda. Sedan dess har han inte synts till.

Sökandet har utgått från Hellasgården i Nacka kommun och man har varit så långt söderut som i Tyrestaområdet och sökt kring Sörmlandsleden.

– Sökinsatsen har varit bra och vi har hunnit med väldigt stora områden men tyvärr har vi inga relevanta fynd som kan leda oss in i något specifikt sökområde, säger Therese Haugen, insatschef på frivilligorganisationen Missing People.

Hon har likt många andra frivilliga ägnat sin lediga tid åt att söka efter 31-åringen i både regn, rusk och oländig terräng. Den största delen av de frivilliga är militärer, vissa nära kollegor till den försvunne. Under lördagen var uppemot 400 personer inblandade i sökarbetet och då har Missing People ännu inte kallat till någon allmän skallgång.

Man har även fått hjälp av motorfordon som kört längs leden, hundar, drönare och Frivilliga flygkåren (FKK). Bussbolaget Nobina ställde under söndagen upp med två bussar som körde ut frivilliga till sökområden som ligger långt bort från Hellasgården.

– Det har varit helt otroligt, både bussar och chaufförer som åkt dit vi önskar under hela dagen, säger Therese Haugen.

Under lördagen inledde polisen vad man kallar en räddningsinsats i syfte att samla in information om den försvunne 31-åringen. Under söndagen har man även sökt med en helikopter och flugit över Nackareservatet, rapporterar flera medier. Men det finns ingen misstanke om brott.

När mörkret lade sig avslutades sökinsatsen på söndagen. Yrkesmilitären har nu varit försvunnen i tio dagar.

– Vi måste hålla hoppet uppe om att vi kan hitta honom så snart som möjligt. Det är målet som alla har, säger Therese Haugen.