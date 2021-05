Stora skillnader i barns tandhälsa i Stockholm

Socioekonomiska villkor har stor betydelse för barns och ungas tandhälsa, vilket avspeglar sig i skillnaderna mellan olika geografiska områden. Det visar regionens rapport ”Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2020”.

Kariesskador bland 3-åringar Andel i procent av 3-åringar med kariesskadade tänder och stadsdel i Stockholms stad, Stockholms län 2020. Källa: Region Stockholm

Kommunerna i länet och stadsdelarna i Stockholm är indelade i fyra grupper efter skillnader i tandhälsa. I vårdbehovsområde 3 och 4 har en större andel barn och ungdomar haft kariesskadade tänder samt ett högre genomsnittligt antal kariesskadade tänder jämfört med barn i vårdbehovsområde 1 och 2.

– Nu är också barnen som kom under den stora flyktinginvandringen med i statistiken och de är ofta bosatta i vårdbehovsområde 3 och 4. Vi arbetar med information, bland annat om hur viktiga mjölktänderna är. Som barn sätter man vanor och bakterieflora, att ta hand om mjölktänderna lägger en bra grund för friska vuxna tänder, säger Karin Fälldin.

År 2020 hade 1,9 procent av 3-åringarna i vårdbehovsområde 1 kariesskadade tänder. Motsvarande siffra för vårdbehovsområde 4 var 9,9 procent. 17,8 procent av 7-åringarna i vårdbehovsområde 1 hade kariesskadade tänder. Motsvarande siffra för vårdbehovsområde 4 var 56,3 procent.

– Vi lägger mer resurser på utsatta områden. Alla barn som föds i vårdbehovsområde 3 och 4 blir inbjudna till BVC för att prata om tandhälsa, i de andra områdena gäller det bara det förstfödda barnet, säger Karin Fälldin.

”Det mest spännande nu är att vi snart kan kalla ettåringar i utsatta områden till ett tandvårdsbesök”, säger Karin Fälldin. Foto: Region Stockholm

Folktandvården i Stockholms län har i uppdrag att utföra riktade insatser i vårdbehovsområde 3 och 4. Det innebär:

* Tandhälsoinformation vid BVC till föräldrar när barnet är omkring 12 månader gammalt, oavsett turordning i syskonskaran.

* Kallelse av 2-åringar till tandvården för undersökning och information.

* Fluorlackning av vissa tänder vid 7 och 13 års ålder.

* Fluorsköljning och tandhälsoinformation i förskoleklass och klass 5.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar med ett förslag från Centerpartiet och den blågröna koalitionen om att tidigarelägga den första kliniska undersökningen till 1 år i vårdbehovsområde 3 och 4.

– Det är det mest spännande just nu, jag tror att vi kan börja med det i mest utsatta områdena i början av 2022, säger Karin Fälldin.

Totalt sett är tandhälsan hos barn och ungdomar mycket god, enligt rapporten.

– Det är verkligen positivt – och jätteroligt – att se att vårt arbete ger resultat. Inte minst förbättringarna hos 7-åringar.

Andelen 3-åringar med karies är fortfarande liten och ligger på en oförändrad nivå jämfört med 2019.

Andelen 7-åringar som haft kariesskadade tänder har minskat till 26,6 procent, en förbättring med 1 procentenhet jämfört med 2019. Det är första året sedan 2015 som tandhälsan hos 7-åringar har förbättrats.

Andelen 13-åringar med kariesskadade tänder är oförändrad jämfört med 2019 och en fortsatt förbättring av tandhälsan ses hos länets 19-åringar. Andelen 19-åringar med kariesskadade tänder har minskat med 1,5 procentenhet.

Resultaten i rapporten måste tolkas med viss försiktighet med hänsyn till den pågående covid-19-pandemin. Delar av tandvården inom Region Stockholm utförde under period av 2020 endast akuttandvård. Vårdgivarna fick därför fyra månader in på 2021 för att hinna kalla samtliga barn och ungdomar i obligatorisk ålder, men endast de uppgifter som registrerats under kalenderåret 2020 räknas.

Läs mer:

Miljontals inställda tandvårdsbesök under pandemin

Tandläkare: Nolltolerans mot socker för barn under två år