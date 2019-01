Lövträden står kvar, men barrträden föll. Delar av Vätö i Norrtälje kommun har fått tillbaka strömmen, men den största delen av ön står fortfarande utan.

Leif Lännström inspekterar skadorna på tomten efter stormen. Han och frun Carina har levt i huset i 40 år, men det här är den värsta stormen hittills.

Fem granar och en lönn har rasat på gården. Den ena granen föll rakt mot sovrummet. Leif vaknade, men Carina märkte ingenting. När hon sover väcker ingenting henne, säger hon.

Leif förstod däremot att något var fel. Han försökte tända lampan, men det gick inte. Elen var väck. Han tog fram en ficklampa och lyste ut genom fönstret. En halvmeter bort låg grantoppen.

– Jag tänkte ”vad fan, det är en gran där.” Vi hade tur i oturen.

Norrtälje kommun har drabbats hårt av stormen Alfrida som drog in natten mot den andra januari. Under fredagen var fortfarande över 17.000 hushåll strömlösa. Värst drabbad är skärgården. Vindarna fick fart över de öppna vattnen och slog rakt emot träden. Bara i området där Leif och Carina Lännström bor har ett hundratal träd fallit. I området Marsbacken på andra sidan ön har man räknat till ungefär 200 fallna träd.

– Det bara tjöt i hela huset. Vid 2-tiden på natten drog stormen in och ungefär samtidigt var elen väck, säger Carina Lännström.

Bilister måste köra under ett nedfallet träd för att ta sig fram. Foto: Alexander Mahmoud

Ett träd ligger rakt över vägen. Trädet hänger i en elkabel på ena sidan och i en tall på den andra. Bilarna som ska passera måste köra under trädet. Rotvältorna sträcker sig flera meter över markhöjden och lämnar djupa hål efter sig.

Delar av ön har fått tillbaka elen, men de flesta får räkna med att klara sig utan el i minst en vecka till. Enligt prognoserna från Vattenfall kommer elnätet att ha reparerats till den tionde januari om prognosen håller. Under torsdagen inventerades skadorna och på fredagen påbörjades arbetet.

Det är omfattande arbeten som krävs. Och farliga - elledningarna har tagit mycket stryk. På Vätö har en elstolpe knäckts på mitten. De flesta elkablarna är luftkablar och har inte grävts ner, vilket innebär att de är mer känsliga för stormar än kablar som ligger under jord.

Enligt Leif och Carina Lännström har det pratats om att kablarna i deras område ska grävas ner, men att det i så fall skulle ligga 30-40 år framåt i tiden. Det hjälper inte särskilt mycket just nu.

– Vad handikappad man blir utan el! Vi har en värmepump för vattnet, men den går ju också på el. Som tur var har vi en gasolspis hemma och en mulltoalett i huset. Utan toaletten hade det blivit jobbigt, säger Carina Lännström.

Leif Lännström håller med.

– När man har el blir man förbannad på att det bara går dåliga repriser på tv. Nu när man inte har elen längre saknar man faktiskt repriserna lite, säger han.

Tidigare under dagen åkte de in till Norrtälje för att fylla på vattenreserverna och ladda telefonerna. När stormen drog in slogs mobilnätet ut, så de kunde inte höra av sig till sina anhöriga och berätta att de klarat sig.

På Norrtälje brandstation behöver kaffet fyllas på igen. Det har varit en strid ström av skärgårdsbor som åkt förbi för att hämta vatten och ladda elektronikprylarna under fredagen. Så var det även under torsdagen när räddningstjänsten slog upp dörrarna till alla brandstationer i kommunen för personer som behövde hjälp med praktikaliteter.

Brandingenjör Isac Herlowsson jobbar med att se till att allt fungerar på brandstationen under dagarna efter stormen. Foto: Alexander Mahmoud

Brandingenjör Isac Herlowsson jobbar med att se till att allt fungerar på brandstationen under dagarna efter stormen. Hästägare har åkt förbi och fyllt på vattentankarna så att djuren ska få i sig vätska. Boende i området har kommit med både vattendunkar, flaskor och urladdade mobiltelefoner.

Många har stannat på en kopp kaffe. Ylva Telldahl är en av dem. Hon stannade på brandstationen för att ladda upp telefonen. Hon bor på Rådmansö, rakt österut från Norrtälje. Hon är kritisk mot kommunens agerande efter stormen.

Hon bor utanför det kommunala vattensystemet, men är besviken på att inga provisoriska lösningar finns på plats.

– Jag frågade vad kommunen gör, men de sa att vi är utanför det kommunala nätverket. Men jag betalar skatt för att det ska fungera, säger hon.

Kommunikationschef Lars Lindberger berättar om Norrtälje kommuns insatser:

– Har man inte möjlighet att ta vatten ur sin egen brunn så kan man hämta vatten på någon av våra brandstationer. Som kommun har vi ett ansvar för alla som befinner sig i vår kommun, men det personliga civilansvaret är också väldigt stort. Alla behöver på något sätt hjälpa till. Inte minst när det är svårt att nå folk, sättet att nå ut är att prata med sina grannar eller vänner och se att de mår bra, säger han.

Badhusen i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik håller öppet så stormdrabbade kan duscha kostnadsfritt under badhusens ordinarie öppettider.

Men det är svårt att nå fram till alla, enligt kommunen.

– En svårighet är att få ta i folk som befinner sig i sina hem. Kunder hos hemtjänsten har vi en kontakt med men utmaningen är de som sitter i sitt hus utan el, telefon, radio. Där har vi på olika sätt bett allmänheten om hjälp att ta kontakt med anhöriga och grannar som kanske bor ensligt, Lars Lindberger, kommunikationschef Norrtälje kommun.

Om man inte kan bo hemma till följd av elförsörjningen finns en möjlighet att få ersättning för hotellvistelse från Vattenfall.

– När avbrotten blir för långa, då är det inte rimligt att folk ska bo hemma. Då finns det också en möjlighet att ansöka om ersättning från oss, säger Lars–Åke Linander, pressekreterare på Vattenfall.

Var går gränsen för vem som kan få ersättning?

– Det finns inga gränser på det sättet. Vi tar det från fall till fall. Det kan gälla ersättning för alla former av boende förutom hotell, till exempel vandrarhem och kostnader för det. Bara det är rimligt och i närheten. Vi försöker alltid vara humana i såna här sammanhang. Det ska bara finnas en bra anledning, säger han.

Hemma hos Leif och Carina Lännström ligger granarna kvar på gården. De har inte tagit tag i samtalen till försäkringsbolaget än, det får bli en senare fråga. Nu handlar det framför allt om att hålla värmen och hygienen intakt tills dess att strömmen är tillbaka.

Tionde januari är det senaste beskedet.

– Som tur var klarade vi huset.

Alla hade inte samma tur. En tall ligger rakt över taket på grannhuset.