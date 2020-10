Större oro för skjutningar i södra Stockholms län

Fakta. Så gick undersökningen till

Ipsos har under perioden 14–26 september intervjuat 1 235 röstberättigade väljare, varav 176 via telefon, 772 via SMS och 287 via slumpmässigt rekryterad webbpanel. 768 av intervjuerna har

genomförts bland boende i Stockholms kommun och 467 av intervjuerna land boende i länet exklusive staden.