Storstäderna driver upp hyresnivåerna

Det är föga förvånande att hyrorna i Stockholm ligger på en hög nivå. Men nu visar ny statistik från Blocket att andrahandshyran är dubbelt så dyr i huvudstaden jämfört med den stad där det är billigast att hyra i andra hand – Ronneby.

Medianpriset för hyran på en lägenhet som hyrs ut i andra hand i Stockholm landade i juni i år på 11.500 kronor. I Ronneby är samma siffra betydligt lägre, 4750, vilket innebär att man i Ronneby kan bo nästan tre månader i en lägenhet som man i Stockholm endast skulle kunna bo i under en månad utefter dess hyra.

Priserna för andrahandsuthyrning påverkas av flera olika faktorer. Under semestermånaderna pressas ofta hyrorna uppåt under en period. Det är också vanligt att de stiger vid högtider eller stora händelser som till exempel midsommar eller stadsfestivalen Way out west i Göteborg.

– Generellt kan vi se att attityden till andrahandsuthyrning förändrats de senaste åren där fler fått upp ögonen för andrahandsuthyrning. Är det trögt på köp och säljsidan vänder sig fler till andrahandsuthyrningen. Storstäderna är de som framför allt driver upp hyresnivån oavsett tidpunkt på året, säger Tero Rantamäki, pressansvarig på Blocket till Hem & Hyra.

Enligt Tero Rantamäki hänger hyresnivån samman med utbudet. Under augusti går utbudet upp väsentligt medan det går ned igen under hösten, vad som då påverkar är troligtvis skolstarten för högskolor och universitet, samt att många vid den tiden på året kan byta jobb.

Det är också under tidig höst som priserna för andrahandshyrorna går upp mellan fyra och fem procent. Billigast är det istället under januari och augusti då hyrorna kan backa med så mycket som nio procent.

Om man ser till hela landet låg medianhyran för andrahandsuthyrning i juni i år på 8205 kronor i månaden, en hyra som stigit med 205 kronor jämfört med 2018.

