Storvarsel på Södersjukhuset – 100 anställda ska bort

För tre veckor sedan varslade Karolinska 600 anställda ur vårdpersonalen om uppsägning. På måndagsmorgonen var det Södersjukhusets tur. Anställda informeras nu på måndagsmorgonen om varslet.

Enligt vd Mikael Runsiö är sjukhusets ekonomi den främsta orsaken till varslet på Södersjukhuset. Sjukhuset som har en budget på fem miljarder måste spara 300 miljoner till och med nästa år.

– Vi kommer att varsla motsvarande 100 anställda. Vi är för många och vi har en för hög kostnadsutveckling, säger Mikael Runsiö till DN.

Varslet handlar också om sjukvårdens omorganisation i Stockholm där vård ska flyttas från akutsjukhus till primärvården och till specialistvård hos privata vårdgivare.

– Vården håller också på att ställas om i Stockholm, och mer resurser kommer att ges till primärvården och andra specialister hos privata vårdgivare för att vården ska komma närmare patienten. Akutsjukhusen har förhållandevis stora resurser.

Varslet omfattar sammanlagt 100 anställda: 50 undersköterskor, 25 läkare och 25 ur den administrativa personalen på Södersjukhuset. Sjukhuset har totalt 5.000 anställda.

Betyder det att de här personerna är overksamma i dag?

– Det är ingen som är overksam, men det kommer att gå att bedriva verksamheten ändå om vi prioriterar annorlunda.

Södersjukhuset i Stockholm har sammanlagt 5.000 anställda. Foto: Magnus Hallgren

Hur känns det ur ett arbetsgivarperspektiv att tvingas säga upp anställda?

– Det är jättetråkigt naturligtvis. Det är inget drömscenario. Vi vill ju ta hand om vår personal på bästa sätt. Vi kommer att se om vi kan utjämna i våra verksamheter och fördela personal där det är mer belastat än på andra ställen.

Hur skulle du beskriva läget för akutsjukvården?

– Den är under omställning. Vi kommer att leverera vård på annat sätt. Många får också vård hos närakuterna.

Anne-Li Rosengren, förhandlingsansvarig för Kommunal på Södersjukhuset, är mycket bekymrad.

– Det här kommer inte gå. Jag förstår inte hur de undersköterskor som blir kvar ska ha en möjlighet att klara av sitt arbete på ett bra sätt, säger hon i ett pressmeddelande och fortsätter.

– Redan i dag är det svårt för sjukhusen att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Med de här varslen visar Region Stockholm att man inte är en arbetsgivare för framtiden. Det kommer snarare driva bort kompetenta medarbetare.

Trots att antalet patienter har minskat har väntetiderna ökat för de som söker vård på akutmottagningen då patienter som söker vård på akutsjukhusen är sjukare.

– Ja, så kan det ju bli när man tar bort de lättast sjuka patienterna, att väntetiden ökar för dem som är kvar. Vi jobbar mycket med det, säger Mikael Runsiö.

Trycket på akutmottagningen har också ökat efter att Karolinska i Solna stängt sin öppna akutmottagning och öppnat den specialiserade intensivakuten, som bara tar emot patienter med särskilda åkommor.

Södersjukhuset har liksom andra akutsjukhus problem att hålla vårdplatser öppna på grund av att det fattas personal att bemanna. Under året har sjukhuset tvingats upp i stabsläge på grund av vårdplatsbrist.

Enligt Mikael Runsiö är det för tidigt att säga vilka konsekvenser varslet får för tillgången på vårdplatser.

– Men sjuksköterskor är ju undantagna från varslet, eftersom vi har svårt med rekryteringen.

I anslutning till Södersjukhusets huvudbyggnad står nu nya lokaler färdiga – 50.000 kvadratmeter som innehåller bland annat en ny akutmottagning, men också nya operationssalar och en vårdbyggnad med enkelrum.

– Vi kommer att klara bemanningen genom nya arbetssätt.

Information om det förestående varslet gick ut muntligt till chefer under torsdagen. Även fackliga informerades. Under måndagsmorgonen informerades sjukhusets alla anställda.

– Det här upplevs som en helt politisk agenda. Man ska spara pengar, och det är tjänster som ska dras in, och så verkställer cheferna det. Jag har svårt att tro att de som sitter nära verksamheten kan ta bort folk med gott samvete, säger en läkare och chef på Södersjukhuset.

I början av november varslade Karolinska 600 anställda, 250 läkare och 350 undersköterskor, som en åtgärd för att komma tillrätta med sjukhusets ekonomiska kris och enorma budgetunderskott som 2019 väntas bli minus 1,6 miljarder.

– Vanliga människor kan inte förstå vidden av det som håller på att ske, med de ekonomiska sparbetingen som ligger på slutenvården, det är orealistiskt att klara av och utföra uppdraget, säger läkaren.

Samtidigt tar det tid att få effekter av ett varsel, och den verkliga krisen kommer att märkas först när personal tvingas sluta.

Mikael Runsiö säger att sjuksköterskor är undantagna från varslet på grund av rekryteringsproblem. Foto: Magnus Hallgren

– Det tar tid att sparka personal. I själva verksamheterna fortsätter ju alla att jobba som vanligt för att göra det bästa för patienterna. Vidden av detta kommer att märkas framåt sommaren och under andra halvan av 2020. Det är då vi kommer att se en verklig kris, säger läkaren.

Varslet är kopplat till stora underskott och besparingskrav på sjukhuset i år. Men handlar också om det nya sjukhusavtal som Region Stockholm tecknat med akutsjukhusen inför 2020 som bara ger 1 procents ekonomiskt påslag, vilket i praktiken innebär besparingar. Den politiska koalitionen i Region Stockholm med M, L, C, KD och MP, som bland annat under 2018 gav tillskott till sjukhusen vid flera tillfällen under året för att täcka underskott, har nu gjort klart att inga mer pengar kommer att betalas ut.

Danderyds sjukhus och SÖS har båda sparbeting på vardera 300 miljoner kronor nästa år för att få en budget i balans 2020, motsvarande 6 procent av sjukhusens budgetomslutning. Södersjukhuset införde liksom Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus anställningsstopp och stopp för inhyrning av personal den 24 oktober.

– Att varsla personal är inte det första man tar till. Men med de här sammantagna åtgärderna bedömer vi att vi klarar en budget i balans 2020. Vi har de avtal vi har och de förhåller vi oss till, säger Mikael Runsiö.

Även på Danderyds sjukhus pågår möten med de fackliga organisationerna på måndagsmorgonen.