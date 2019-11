Storvarsel skakar om Stockholms sjukvård

På måndagsmorgonen meddelade Södersjukhuset att 100 tjänster måste bort. 50 undersköterskor, 25 läkare och 25 administrativ personal omfattas av varslet. En timme senare stod det klart att även Danderyd ska bantas med totalt 250 personal och att sjukhuset nu varslar omkring 100 tjänster. Nyheten kommer bara tre veckor efter att Karolinska aviserade att man kapar 600 tjänster – där varslas 250 läkare och 350 undersköterskor.

Enligt Södersjukhusets vd Mikael Runsiö är sjukhusets ekonomi den främsta orsaken till varslet. Sjukhuset har en budget på fem miljarder och måste spara 300 miljoner till och med nästa år.

– Vi kommer att varsla motsvarande 100 anställda. Vi gör det för att få en balans i vår ekonomi. Vi är för många och vi har en för hög kostnadsutveckling, säger Mikael Runsiö.

Varslet handlar också om sjukvårdens omorganisation i Stockholm där vård ska flyttas från akutsjukhus till primärvården och till specialistvård hos privata vårdgivare.

– Vården håller också på att ställas om i Stockholm, och mer resurser kommer att ges till primärvården och andra specialister hos privata vårdgivare för att vården ska komma närmare patienten. Akutsjukhusen har förhållandevis stora resurser.

Betyder det att de här personerna är overksamma i dag?

– Det är ingen som är overksam, men det kommer att gå att bedriva verksamheten ändå om vi prioriterar annorlunda. Vi kommer att klara bemanningen genom nya arbetssätt, säger han.

Anne-Li Rosengren, förhandlingsansvarig för Kommunal på Södersjukhuset som organiserar undersköterskorna, fick informationen på måndagsmorgonen.

– Det har gått någon timme nu sedan jag fick veta. Först var jag ledsen. Nu är jag fly förbannad, säger hon.

Enligt facket kom beskedet inte direkt oväntat efter många möten med sjukhusledningen under hösten om sjukhusets ekonomi.

– Det här kommer inte gå. Jag förstår inte hur de undersköterskor som blir kvar ska ha en möjlighet att klara av sitt arbete på ett bra sätt. De har det jättetufft i dag och genom det här blir deras arbetsvillkor inte bättre.

Enligt Kommunal finns 900 medlemmar inom kollektivavtalet på Sös, varav en majoritet är undersköterskor. Anne-Li Rosengren säger att hon inte förstår uttalandet om de nya arbetssätten som ska göra säker sjukvård med en minskad personalstyrka möjlig.

– Så snabbt kan man inte utveckla vården så att man kan undvara 50 kollegor.

Dragana Mijailovic, biomedicinsk analytiker på Södersjukhuset, är på väg in genom huvudentrén, och kokar av ilska efter beskedet.

– Personalen behövs, alla behövs. Vi är inte för många, tvärtom. Det här är en sådan skandal, säger hon och kopplar besparingarna till ekonomin i hela Region Stockholm och finansieringen av Nya Karolinska.

I början av november varslade Karolinska 600 anställda, 250 läkare och 350 undersköterskor, som en åtgärd för att komma tillrätta med sjukhusets ekonomiska kris och enorma budgetunderskott som 2019 väntas bli minus 1,6 miljarder.

Varslet är kopplat till stora underskott och besparingskrav på sjukhuset i år. Men handlar också om det nya sjukhusavtal som Region Stockholm tecknat med akutsjukhusen inför 2020 som bara ger 1 procents ekonomiskt påslag, vilket i praktiken innebär besparingar. Den politiska koalitionen i Region Stockholm med M, L, C, KD och MP, som bland annat under 2018 gav tillskott till sjukhusen vid flera tillfällen under året för att täcka underskott, har nu gjort klart att inga mer pengar kommer att betalas ut.

Danderyds sjukhus och Sös har båda sparbeting på vardera 300 miljoner kronor nästa år för att få en budget i balans 2020, motsvarande 6 procent av sjukhusens budgetomslutning. Södersjukhuset införde liksom Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus anställningsstopp och stopp för inhyrning av personal den 24 oktober.

På Danderyds sjukhus vet de anställda ännu inte vilka yrkesgrupper som kommer att drabbas av varslet.

– Det är för tidigt att säga. Vår högsta prioritet är att genomföra alla åtgärder på ett så patientsäkert sätt som möjligt med bibehållen god vård och arbetsmiljö, säger Yvonne Haglund Åkerlind, sjukhusets vd och fortsätter:

– Vi har många kompetenta och engagerade medarbetare och tillsammans kommer vi göra allt vad vi kan för att klara utmaningen.

Johan Styrud, läkarföreningen i Stockholms ordförande och är verksam på Danderyds sjukhus, är oroad. Han säger att varslet kommer att påverka patientsäkerheten.

– Det här är fruktansvärt. Vi kommer att få en väldigt pressad kvalitet på vården. Det kommer självklart påverka produktionen – alltså mängden operationer och mängden mottagningsbesök kommer att sänkas, säger han.

Björn Erikssons är hälso- och sjukvårdsdirektör i region Stockholm och menar att budgeten inte går att påverka.

– Vi har de pengar vi har. Men skulle vi ha mer pengar i systemet så skulle vi kunna göra de här förändringarna under en längre tid. Då kanske vi skulle kunna hinna göra en omställning lite långsammare. På lång sikt kommer vi att behöva flytta vården närmare patienterna, säger han.

Utanför entrén till Danderyds sjukhus skakar flera patienter på huvudet när vi tar upp varslet.

– Det är katastrof för hela sjukvården. De gör bara neddragningar och neddragningar. Det verkar vara viktigare att sänka skatterna, men det finns inga som kan ta hand om de sjuka längre. Vi vet inte var det här slutar. Här inne står det tomma avdelningar och det är för att det inte finns personal, säger Lennart Frisk som hjälpt sin faster till sjukhuset.

Anita Orell, som precis har fått sitt brutna arm inlindat, anser också att utvecklingen är oroande.

– Jag tycker det är förfärligt. Det är sorgligt och tråkigt. Det är så många som behöver vård nuförtiden. Jag är uppgiven, säger hon innan hon sätter sig i en taxi.