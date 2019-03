Totalt sju personer har fått föras till sjukhus efter en olycka med en stridsbåt i Stockholms skärgård på tisdagsförmiddagen. Larmet kom in till Sjöfartsverket från Försvarsmakten strax innan lunch, berättar Daniel Lindblad, pressansvarig vid Sjöfartsverket.

– Vi fick in larmet från Försvarsmakten klockan 11.40, säger han till DN.

Till en början bedömdes två personer ha skadats så allvarligt att de togs direkt till sjukhus.

– Två stycken som flygs med räddningshelikopter till Karolinska. Sedan har vi ytterligare fem personer som förs med båt till väntande ambulans för sjukhustransport, säger Daniel Lindblad.

Hur allvarligt skadade har personerna varit?

– Samtliga ombord har varit talbara i alla fall.

Totalt var 18 personer ombord på båten när olyckan inträffade vid ön Lådna väster om Möja.

Omständigheterna kring olyckan är fortfarande inte helt utredda, men båten har av någon anledning kört upp på en ö. På sin hemsida uppger polisen att olyckan har inträffat i samband med en landstigningsövning.

– De har kolliderat med land, säger Daniel Lindblad.

Polisen uppger att en anmälan om vårdslöshet i sjötrafik kommer att upprättas och utredas av sjöpolisen.

– Som det ser ut kan det vara ett brott som begåtts, i så fall handlar det om vårdslöshet i sjötrafik, säger Kjell Lindgren, presstalesperson vid polisen, till TT:

Jonas Olsson, kommunikationschef för amfibieregementet, bekräftar olyckan för DN.

– Vi kan bekräfta att det har skett en olycka med en stridsbåt. Det handlar om en Stridsbåt 90, säger Jonas Olsson, kommunikationschef för amfibieregementet.

Båten är en snabbgående båt som Försvarsmakten använder framför allt för personaltransporter, berättar Jonas Olsson vidare.

Karolinska universitetssjukhusets presstjänst bekräftar att två personer har tagits in för vård på sjukhuset.

– Vi har fått in två skadade på Karolinska. Men det är för tidigt att säga något om skadeläget. De är under utredning och får vård just nu, säger en talesperson vid sjukhusets pressavdelning till DN vid 14-tiden.

Men de övriga fem personerna har inte tagits till Karolinska, med andra ord?

– De kan ju ha tagits till vilket sjukhus som helst, säger talespersonen.