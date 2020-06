Få barn svårt coronasjuka enligt ny studie

Sedan början av april har skolor i 194 länder världen över stängt ner för att minska smittspridningen av det nya coronaviruset. Sverige har stuckit ut genom att hålla både förskolor och grundskolor öppna trots rådande pandemi, och enligt en ny studie på coronasmittade barn i Stockholmsregionen ser den svenska modellen åtminstone inte ut ha förvärrat sjukdomsläget för barnen.

– Man kan säga att bilden som finns av att få barn drabbas av covid-19 stämmer i stort. Barnen har förhållandevis milda symtom i jämförelse med vuxensidan och det är få som blir svårt sjuka. Tittar man på hela sjukhusvården för covid-19 så står barnen för mindre än en procent av de som vårdats inom slutenvården under de två månader som studien pågick, säger Malin Ryd Rinder, överläkare och medicinsk verksamhetschef för barnakutsjukvården på Karolinska universitetssjukhuset.

Hon är en av forskarna bakom studien där man under en tvåmånadersperiod coronatestat den stora majoriteten av alla barn upp till 18 år som vårdats på sjukhus i Stockholm.

Totalt var det 63 barn som under perioden testades positivt för covid-19, och av studien framgår att det framför allt är de väldigt små barnen som drabbats.

– Vi kunde hitta 30 barn som vårdades med primär covid-diagnos under den här perioden. 16 av dem var under ett år, så det är en tydlig övervikt av små barn. Precis som vid många andra infektioner är det ganska vanligt att man har en annan underliggande sjukdom. Sen vet vi också att de små barnen har de största riskerna för att få allvarliga infektioner, vilket gör att vi nästan alltid lägger in barn under tre månader som kommer in med feber, säger Malin Ryd Rinder.

Malin Ryd Rinder, överläkare och medicinsk verksamhetschef för barnakutsjukvården på Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Bo Albertsson

Ett fåtal av de barn som vårdats för covid-19 har varit i behov av syrgas, och ingen har behövt respirator. Ett litet barn med underliggande sjukdom avled under våren. Barnet testade positivt för covid-19 men också för andra bakterieinfektioner, vilket gör att forskarna inte kan säga något om dödsorsaken.

För barnsjukvården är Rs-virus och influensaperioden varje vinter en större puckel än vad coronaperioden hittills varit, enligt Malin Ryd Rinder.

– Under vintrarna har vi normalt sett stora virusepidemier. Då vårdar vi många barn som behöver syrgas och några enstaka varje år hamnar i respirator, så för oss har den här pandemin inte haft alls samma avtryck i sjukvården som Rs och influensa har för oss om vintern.

Något som däremot blivit föremål för diskussion är huruvida det kan finnas en koppling mellan covid-19 och så kallat hyperinflammationstillstånd.

– Det finns rapporter som tyder på det, och under den här perioden såg vi endast två barn som behandlades framgångsrikt. Det är fortfarande ovanliga tillstånd men de senaste veckorna har vi noterat fler fall. Detta följs nu noggrant men är för tidigt att summera då just immunologiska reaktioner kan debutera en tid efter själva infektionen.

Intresset för hur den svenska strategin med öppna skolor drabbar barn har varit högt, samtidigt som data på området hitintills varit begränsad.

– Vi kan inte se att fler barn här har behövt vård på sjukhus till följd av covid-19, trots att vi inte hållit dem hemma som i många andra länder. Bland de sjuka har överrepresentationen funnits bland de små barnen och de vistas ju inte på förskola utan i hemmet, säger Malin Ryd Rinder.

Hur den svenska strategin med öppna skolor har påverkat resten av samhället framgår inte av studien.

